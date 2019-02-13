法国市长颁令 狗“过度吠叫”主人遭罚

图片版权 Getty Images Image caption 法国小镇弗基埃的新禁令规定，如果狗只“不停吠叫”，狗主将会被罚款68欧元。

法国一市镇的市长颁布禁令，禁止狗过度吠叫，以遏止噪音污染。

在法国小镇弗基埃的新禁令规定，从星期一开始，如果狗“不停吠叫”，狗的主人将会被罚款68欧元。

市长艾蒂安表示，禁令是对狗日以继夜吠叫的回应，因为村庄的噪音情况“不能忍受”。法令受到动物权益人士批评。

“禁令不是为了禁止养狗，我们不会因为小小的声音而对狗主罚款。”艾蒂安对《巴黎人报》说。

“这个市镇对狗并不敌视，但如果你决定养狗，你有责任训练它们。”

当地议会在2019年2月通过法例，禁止狗在没有主人陪伴的情况下单独待在封闭区域内，当地希望通过这种方式避免狗“不停吠叫”。

如果狗持续吠叫，“破坏了人口1400人的弗基埃镇的安宁”，狗主必须将它们带到室内。

违例者（正确来说就是狗主）会因每个对他的投诉被罚款。

图片版权 Getty Images Image caption 狗只以吠叫作为沟通方法，用以表达情感及取得注意

颁布的禁令是针对镇中的一名居民。

“她有很多只狗，有些是大狗，”艾蒂安说。“我们曾经尝试与她对话，但仍然无济于事。”

“我作出这个决定，是因为我们别无他法。我不能坐视不理。”

保护动物权益协会主席拉马尔谴责禁令，并把禁令形容为“咆哮”。

“你倒不如也停了星期天早上响起的教堂钟声。”拉马尔对《世界报》说。“如果狗有口，它们可以吠叫。”

拉马尔表示，他打算向当地法院提出上诉。“我从来没有见过狗从早到晚吠叫。”他说。

这并不是第一次法国有关部门针对狗叫发布禁令。

2012年，法国西南部市镇大圣富瓦也对过度吠叫的狗颁布禁令，理由是破坏“公共秩序”，。

你有能力令狗停止吠叫吗？

狗以吠叫作为沟通方法，不过令狗主或邻居困扰的都是大声及持续的狗吠声。

吠叫声浪也有高低，最高可以达到100分贝，比工厂机器更大。

目前吠叫声最大的世界记录为113.1分贝，由一只澳洲的金毛寻回犬持有。

狗的吠叫有多种原因：吸引注意、击退潜在危机或表达焦虑等等。

动物慈善机构Dogs Trust的狗行为经理基迪警告，不要使用反吠皮项圈和其他厌恶性的训练方法。

“找出狗吠叫的原因，比起针对狗吠叫的行为更重要，”基迪说。

“纵使过程很容易让人气馁，尤其是你需要顾及邻居的感受。但只顾把狗的吠叫声叫停，可能会令它们更加焦虑，令情况变得更坏。”