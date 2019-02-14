三度落网 谁是墨西哥大毒枭华金·古兹曼

图片版权 Reuters Image caption 绰号为"矮子“的大毒枭古兹曼

美国纽约联邦法院星期二（2月12日）判处绰号为“矮子”(“El Chapo”)的墨西哥大毒枭华金·古兹曼（也称华金·古斯曼Joaquin Guzman）贩毒等10项罪名全部成立。

虽然法院目前还没有对古兹曼进行量刑，但这意味着他很可能在监狱中度过余生。

古兹曼的律师说，他们将计划上诉。

古兹曼过去曾两次成功越狱出逃，他是在第二次越狱后在2016年被抓获，并于2017年被成功引渡回美国的。

那谁是古兹曼？

他今年61岁，统领势力强大的墨西哥锡那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)。检方称，该集团是“世界上最大、最多产的贩毒组织”，而且是美国最大的毒品供应商。

2009年古兹曼还登上了《福布斯》杂志的世界富人排行榜。古兹曼的净资产估计接近十亿美元，是历史上最富有的毒枭之一。

他被指控向美国出口数百吨可卡因毒品以及秘密制造和分销海洛因，甲基苯丙胺和大麻等毒品。

古兹曼以手段毒辣著称，据说他曾雇用杀手谋杀“数百人”。此外，他还策划了袭击、绑架以及折磨其竞争对手等。

法庭文件指控他的受害者包括年仅13岁的幼女。他被指在这名幼女使用药物昏迷后对其实施性强暴。

图片版权 EPA Image caption 古兹曼的妻子艾玛·科罗内尔曾是前选美冠军，今年29岁，两人育有一对双胞胎。

据古兹曼的一位前合作人亚历克斯· 西福恩特斯（Alex Cifuentes）交代，古兹曼把年轻少女形容为他的“维他命”，因为他相信与少女发生性行为可以让他充满“活力”。

西福恩特斯还指称古兹曼曾送给墨西哥前总统恩里克·佩纳·涅托（Enrique Pena Nieto）1亿美元。据说涅托在2012年上台后要求古兹曼提供2.5亿美元，作为不再追捕他的条件。涅托对此没有公开置评。

另外一名证人说，古兹曼至少谋杀3名男子。 古兹曼的前保镖作证说，他曾把2名加入竞争对手的手下打成“一摊泥”，然后向他们的头部开枪，之后命令将他们的尸体扔入火中焚烧。

他还把竞争对手的一名贩毒集团的成员烧伤后监禁，之后又把其带到坟场，向他开枪后将其活活烧死。

他还被指让人把自己的堂/表亲杀害，就因为他没有跟他讲真话。此外，他下令把贩毒集团对手头目的兄弟杀死，因为他没有跟他握手。

他的一名前手下主管曾问他为什么要杀人，据称对此古兹曼回答说：“要么你的妈妈哭泣，要么他们的妈妈哭泣。”

越狱出逃

图片版权 Getty Images Image caption 古兹曼用于出逃的摩托车

古兹曼曾经两次成功越狱，细节惊心动魄，好比好莱坞惊险大片。

2001年，据报他躲在监狱的洗衣篮里被偷运出监狱，在外逍遥了13年后才被墨西哥当局抓回。

2015年7月，他再次从戒备森严的高原监狱（Altiplano）越狱。他儿子在该监狱附近买了一套房子，并把带有GPS(全球定位系统)的手表偷运进监狱。这样，挖掘人员可以精确知道古兹曼牢房的位置。

他们挖了一条长达1.5公里的隧道，在隧道挖掘期间古兹曼曾抱怨他可以听到挖掘隧道的噪音。

隧道完成后，古兹曼骑着一辆改装的特制小摩托从隧道成功出逃。

让墨西哥当局难堪的是，监狱内的摄像头全程拍下了古兹曼从牢房离开，前往浴室并最终消失的过程，但却没有被监狱看守及时发现。

古兹曼的妻子艾玛·科罗内尔（Emma Coronel）曾是前选美冠军，今年29岁，两人育有一对双胞胎。

古兹曼还曾使用手机软件监视他的妻子和情妇的行踪。这些手机短信被美国联邦调查局（FBI）获得，并用于法庭证据。

墨西哥毒品帝国“老大”

图片版权 Reuters Image caption 为了保证陪审团成员的安全，他们全程由武警护送。

古兹曼再次落网意义重大，因为他是在美国接受审判的墨西哥毒品帝国的“老大”。

墨西哥毒品业竞争激烈，贩毒集团为了占领美国市场相互残杀。在过去10多年已经有10万多人死于毒品战争。

古兹曼在其家乡的地位堪比“民间英雄”。

他曾在2016年接受好莱坞演员西恩·潘（Sean Penn）的采访时夸口称，自己是海洛因、甲基苯丙胺、可卡因和大麻的世界头号供应商。

他还热衷于把自己的故事拍成一部传记影片，并联系好了导演和演员。

古兹曼不但两次成功越狱出逃，他还躲过了多次监禁。

此次对古兹曼的审讯以及成功抓获他是10几年来取证验证和美国各司法部门以及来自墨西哥和哥伦比亚国家国际伙伴通力合作的结果。

参加审判古兹曼的陪审团成员均是匿名的。他们出入法院时全部由武装警察护送，因为检察官称古兹曼素有恐吓甚至下令谋杀证人的历史。