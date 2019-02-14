不一样的情人节，日本同志配偶维权求婚姻平等
日本13对同性伴侣决定在情人节这天状告政府，索取象征性的国家赔偿，抗议日本法律不承认同性婚姻。
他们星期四（2月14日）分别在四座日本城市，向当地地方法院提诉。这群原告认为，日本法律禁止同性伴侣结婚，侵害其宪政权利。
一旦胜诉，日本当局日后将必须允许同性婚姻。
目前，日本是在七大工业国集团（G7）当中唯一不允许同性婚姻的国家。然而，一些民意调查显示，日本民众尤其是年青人强烈支持同性婚姻合法化。
“很保守”的日本社会
40岁的中岛爱与31岁德国人蒂娜·鲍曼（Tina Baumann）是其中一对参与诉讼的同性配偶。她们2011年在德国柏林相遇，曾在当地居住，后来移居日本。
然而，同性结合在这两个国家面对着截然不同的待遇。中岛爱称，许多她的朋友都不敢公开自己的性取向，要瞒着家人其同性伴侣的存在。
中岛爱对BBC记者说：“日本社会本质就是十分保守。”
自2015年起，首都东京的涉谷区户政部门开始签发“伴侣关系证明书”予同性伴侣，但此措施不等同于法律上承认同性婚姻，而只被视为推动企业平等对待不同性取向员工之手段。
中岛女士说：“虽然大多数年青人支持同性婚姻，但是政客一般年纪较大，很不愿意接受社会事物改变。”
她说：“我们已经做好准备，一直告到最高裁判所。要是走这条路的话，那就得花五年以上。”
不被承认的德国婚书
中岛爱与蒂娜·鲍曼在德国结婚，今年1月向目前定居的横滨市户政部门提交结婚申请书，以求核准其德国结婚记录有效。但一如所料，横滨市当局最终拒绝其申请。
鲍曼目前以学生身份居留日本，一旦毕业，她必须取得新的居留签证。但作为同性夫妇，中岛爱目前无法为鲍曼办理家眷签证。
鲍曼指出，这只是问题的开始。
“在德国，‘出柜’很容易，按照自己意愿过自己的生活很容易。但在日本，不同性别的家庭岗位传统明确。女人就得结婚生子，不少人依然认为女人当了母亲就得停止工作。”
中岛爱与鲍曼有许多朋友担心被排挤，不敢在家人面前公开谈自己的同性伴侣。
中岛爱说：“那几乎就像被流放，你生活的大小事都会被影响。比方说作为同性伴侣你要租房子，房东可能会拒绝。想买房子也可能申请不到房贷。”
“差不多做任何事情我们都会遇到问题。”
鲍曼说：“一些人批评我们，说我们就该搬到德国去，别在日本捣乱。”
她们最终还是决定要站出来，捍卫她们觉得更重要的权利。
“有希望”的漫漫长路
日本宪法第24条规定，婚姻必须在“两性合意”的基础下结合，据此政府一向将之诠释为日本不允许同性婚姻。
代表这13对同性恋人的律师分别指出，宪法有关条文旨在防范强迫婚姻，并未禁止同性婚姻。
预料这次集体诉讼只是日本走向同性婚姻合法化的第一步，但活动人士已表明要长期抗争，直到目标达成为止。