菲律宾：一碗豆花泼出来的反中情绪
一名中国女留学生上周六（2月9日）在马尼拉电车站的票闸口遭警察拦下，表示禁止带液体进入车站，该女子因不满警方态度，将整杯豆花泼向警察，引发轩然大波。事件挑起当地民众反中情绪，菲律宾副总统莱妮·罗布雷多（Leni Robredo）更表示，该女学生“侮辱所有菲律宾人”。
菲律宾专家认为，该事件反应菲律宾人长年对中国的负面观感，但也有台湾专家分析，该事件是遭有心人士操弄，作为政治斗争的工具。
中国人向警员泼豆花的始末
2月9日，23岁的中国女大学生张佳乐，在菲律宾马尼拉电车3号线票闸口遭工作人员拦下，并要求她在入站前将手上的豆花吃完，但遭到拒绝。随后警察到场解释禁止携带液体等规定，该女子一怒之下将豆花扔向警察。
该女子遭逮补后，已向警察道歉，并取得对方谅解，但仍遭控“袭警”丶“违抗公权力”及“不当骚扰”等罪名。现场画面遭民众拍下，并被社交媒体“脸书”用户上传至网路，引发轩然大波。菲律宾网友群情激愤，更因为女子中国籍的身份而激起反中情绪，事件从民间提升至政治层面。
菲律宾副总统莱妮·罗布雷多10日向当地媒体表示，“该事件不仅是对执法人员的侮辱，也是对菲律宾人民的侮辱”。她还说，来到菲律宾的中国公民不断增加，这起事件是对他们享受的“特殊待遇”的一次“警醒”。
菲律宾总统杜特尔特对此事并未表示看法，他的发言人萨尔瓦多·帕内洛（Salvador Panelo）则称这是起单一事件，他强调，“不应该炒作这个话题。”同时提醒在菲律宾的外籍人士必须守法。
中国驻菲律宾大使馆的看法也和总统府一致，大使赵鉴华接受当地媒体采访时表示，该女子的做法是“不良行为”，并强调事件应被当作一个独立个案来对待。
据了解，张家乐13日下午已获准保释，不过随即遭菲律宾移民局拘留。菲移民局向媒体表示，张姓女子违反移民法，建议将她驱逐出境，并形容她是“不受欢迎的外国人。”
中国女子张佳乐是谁？
向菲律宾警察泼豆花，而遭到逮捕的中国籍女大生张佳乐，旅居菲律宾已有六年时间。她去年八月进入菲律宾马卡蒂巿的时尚艺术学校设计学院（School of Fashion and Arts (SoFA) Design Institute）就读，才完成一学期就因为此事成为媒体关注焦点。
张佳乐目前仍在菲律宾移民局拘留所，她所委托的律师桑德拉雷斯帕尔（Sandra Respall）向BBC中文表示，移民局拘留张佳乐的程序违法，已考虑提交控诉。
张佳乐日前接受菲律宾媒体采访时表示，对自己犯下的错误感到後悔，并恳求能再给一次机会。她说，“我选择留在菲律宾是因为我真的很喜欢菲律宾，我真的很爱菲律宾人。”
张佳乐的姊姊通过电话向BBC中文表示，当时该警察对张佳乐说了种族歧视的话，像是“这里不欢迎中国人”和“滚回你们国家”，因此她才会情绪失控。
不过她说，事后张佳乐已向警察道歉，警察也已经原谅她。她认为该事件是遭到媒体和某些人士利用，才会闹得那麽大。她说，“当初都道歉也和警察握手了，怎想到会闹得那麽大。”
她替妹妹解释，不能带液体进入车站是新规定，因此张佳乐并不清楚。据了解，今年1月菲律宾南部苏禄省和乐岛发生连环爆炸案，造成百人伤亡。菲国当局随即加强安全措施，2月9日起，禁止乘客携带任何液体进入电车及地铁站。
菲华人担心加深中菲矛盾
此事经过媒体报导及网路传播，在菲律宾掀起波澜。菲律宾当地华文报纸也撰文指出，希望不要将该事件无限上纲，更呼吁官员不要煽动民族主义情绪，否则有可能使得菲华两族及菲中两国得矛盾，进一步加深。
据统计，菲律宾华人人口约有 150万人，占菲律宾总人口之 1.55%。
菲律宾华文报纸《世界日报》报导，中国中国国内的民众和菲律宾本地华人都谴责张佳乐的所为，中国人民和菲律宾人同样气愤难耐，认为中国人不要“丢脸丢到国外去”。
同时强调，菲律宾华人从民族融合的角度表示忧虑，不希望看到张佳乐事件再次上演。
长年研究东南亚领域的台湾东海大学副教授翁俊桔向BBC中文表示，该事件引发激烈的反华事件的可能性很低。他指出，17世纪西在西班牙统治菲律宾时期，曾发生数次大规模屠杀华人事件，不过类似情况应该不会再发生，因为现今环境已不可同日而语。
但他强调“排华事件的隐忧仍存在”，像是可能再次针对华人实施排华法案等。
翁俊桔向BBC中文分析，这次中国籍女子向警方泼豆花事件涉及到政治权利纷争。他举例，因为菲律宾副总统莱妮·罗布雷多与总统杜特尔特不同党派，对於中国的立场也不一样，这次的事件，刚好给莱妮·罗布雷多一个机会做文章，因此才会将该事件提升到政府层级。
反中情绪逐渐提升
不过菲律宾大学法学院副教授巴通巴卡（Jay Batongbacal）则有不同看法，他认为，菲律宾民众对“泼豆花”单一事件的强烈反应，正明确表达大部分菲律宾人对中国的态度。
他向BBC中文表示，近年来成千上万名中国人到菲律宾从事线上博奕工作，及大量中国旅客至菲律宾旅行，使菲律宾人对中国产生负面观感。
菲律宾旅游部曾表示，中国在2017年就已经跃升为菲律宾第二大游客来源地，赴菲旅游人数近100万人次，同比增长43.33%。
根据菲律宾官方数据显示，从2015年开始政府已发出超过五万张就业许可证给中国公民，光是2017年就发出了24,000张工作证给中国人。不过，还有许多为取得合法工作证，却滞留在菲律宾工作的中国人并未包括统计数据内。
菲律宾参议院劳工委员会曾向媒体表示，将近12万名外籍劳工利用法律漏洞非法务工，而其中大部分是中国人。
巴通巴卡说，菲律宾失业率居高不下，因此菲律宾人对中国人大举进入菲律宾的就业市场非常反感，加上中国旅客在各个景点发生不文明的行为，都加深了民间的反中情绪。
他说，“大马尼拉地区，到处都可以看到中国人。”也因此，中国人的行为会被放大检视。
另一方面，中国企业大举进入菲律宾，也让民众产生忧虑，像是中国电信及其本地合作伙伴组成的联合体，将成为菲律宾第三家电信运营商，以及中国企业有意收购菲律宾最大船厂“韩进苏比克船厂”等。
巴通巴卡向BBC中文表示，若政府没有作为，随着中国企业持续在菲律宾大举投资，更多中国人在菲律宾旅游及工作，“菲律宾人的反中情绪，只会越来越严重。”