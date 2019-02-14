菲律宾：一碗豆花泼出来的反中情绪

图片版权 Mandaluyong Police/Facebook Image caption 中国女学生张佳乐在马尼拉电车站将豆花仍向警察身上引发轩然大波。

一名中国女留学生上周六（2月9日）在马尼拉电车站的票闸口遭警察拦下，表示禁止带液体进入车站，该女子因不满警方态度，将整杯豆花泼向警察，引发轩然大波。事件挑起当地民众反中情绪，菲律宾副总统莱妮·罗布雷多（Leni Robredo）更表示，该女学生“侮辱所有菲律宾人”。

菲律宾专家认为，该事件反应菲律宾人长年对中国的负面观感，但也有台湾专家分析，该事件是遭有心人士操弄，作为政治斗争的工具。

中国人向警员泼豆花的始末

2月9日，23岁的中国女大学生张佳乐，在菲律宾马尼拉电车3号线票闸口遭工作人员拦下，并要求她在入站前将手上的豆花吃完，但遭到拒绝。随后警察到场解释禁止携带液体等规定，该女子一怒之下将豆花扔向警察。

该女子遭逮补后，已向警察道歉，并取得对方谅解，但仍遭控“袭警”丶“违抗公权力”及“不当骚扰”等罪名。现场画面遭民众拍下，并被社交媒体“脸书”用户上传至网路，引发轩然大波。菲律宾网友群情激愤，更因为女子中国籍的身份而激起反中情绪，事件从民间提升至政治层面。

菲律宾副总统莱妮·罗布雷多10日向当地媒体表示，“该事件不仅是对执法人员的侮辱，也是对菲律宾人民的侮辱”。她还说，来到菲律宾的中国公民不断增加，这起事件是对他们享受的“特殊待遇”的一次“警醒”。

菲律宾总统杜特尔特对此事并未表示看法，他的发言人萨尔瓦多·帕内洛（Salvador Panelo）则称这是起单一事件，他强调，“不应该炒作这个话题。”同时提醒在菲律宾的外籍人士必须守法。

中国驻菲律宾大使馆的看法也和总统府一致，大使赵鉴华接受当地媒体采访时表示，该女子的做法是“不良行为”，并强调事件应被当作一个独立个案来对待。

据了解，张家乐13日下午已获准保释，不过随即遭菲律宾移民局拘留。菲移民局向媒体表示，张姓女子违反移民法，建议将她驱逐出境，并形容她是“不受欢迎的外国人。”

图片版权 Mandaluyong Police/Facebook Image caption 该女子遭逮补後，遭控"袭警"丶"违抗公权力"及"不当骚扰"等罪名。

中国女子张佳乐是谁？

向菲律宾警察泼豆花，而遭到逮捕的中国籍女大生张佳乐，旅居菲律宾已有六年时间。她去年八月进入菲律宾马卡蒂巿的时尚艺术学校设计学院（School of Fashion and Arts (SoFA) Design Institute）就读，才完成一学期就因为此事成为媒体关注焦点。

张佳乐目前仍在菲律宾移民局拘留所，她所委托的律师桑德拉雷斯帕尔（Sandra Respall）向BBC中文表示，移民局拘留张佳乐的程序违法，已考虑提交控诉。

张佳乐日前接受菲律宾媒体采访时表示，对自己犯下的错误感到後悔，并恳求能再给一次机会。她说，“我选择留在菲律宾是因为我真的很喜欢菲律宾，我真的很爱菲律宾人。”

图片版权 Mandaluyong Police/Facebook Image caption 张佳乐对自己犯下的错误感到後悔，恳求能再给一次机会。

张佳乐的姊姊通过电话向BBC中文表示，当时该警察对张佳乐说了种族歧视的话，像是“这里不欢迎中国人”和“滚回你们国家”，因此她才会情绪失控。

不过她说，事后张佳乐已向警察道歉，警察也已经原谅她。她认为该事件是遭到媒体和某些人士利用，才会闹得那麽大。她说，“当初都道歉也和警察握手了，怎想到会闹得那麽大。”

她替妹妹解释，不能带液体进入车站是新规定，因此张佳乐并不清楚。据了解，今年1月菲律宾南部苏禄省和乐岛发生连环爆炸案，造成百人伤亡。菲国当局随即加强安全措施，2月9日起，禁止乘客携带任何液体进入电车及地铁站。

菲华人担心加深中菲矛盾

此事经过媒体报导及网路传播，在菲律宾掀起波澜。菲律宾当地华文报纸也撰文指出，希望不要将该事件无限上纲，更呼吁官员不要煽动民族主义情绪，否则有可能使得菲华两族及菲中两国得矛盾，进一步加深。

据统计，菲律宾华人人口约有 150万人，占菲律宾总人口之 1.55%。

菲律宾华文报纸《世界日报》报导，中国中国国内的民众和菲律宾本地华人都谴责张佳乐的所为，中国人民和菲律宾人同样气愤难耐，认为中国人不要“丢脸丢到国外去”。

同时强调，菲律宾华人从民族融合的角度表示忧虑，不希望看到张佳乐事件再次上演。

长年研究东南亚领域的台湾东海大学副教授翁俊桔向BBC中文表示，该事件引发激烈的反华事件的可能性很低。他指出，17世纪西在西班牙统治菲律宾时期，曾发生数次大规模屠杀华人事件，不过类似情况应该不会再发生，因为现今环境已不可同日而语。

但他强调“排华事件的隐忧仍存在”，像是可能再次针对华人实施排华法案等。

翁俊桔向BBC中文分析，这次中国籍女子向警方泼豆花事件涉及到政治权利纷争。他举例，因为菲律宾副总统莱妮·罗布雷多与总统杜特尔特不同党派，对於中国的立场也不一样，这次的事件，刚好给莱妮·罗布雷多一个机会做文章，因此才会将该事件提升到政府层级。

反中情绪逐渐提升

不过菲律宾大学法学院副教授巴通巴卡（Jay Batongbacal）则有不同看法，他认为，菲律宾民众对“泼豆花”单一事件的强烈反应，正明确表达大部分菲律宾人对中国的态度。

图片版权 AFP Image caption 中国在2017年就已经跃升为菲律宾第二大游客来源地。但菲律宾失业率居高不下，因此菲律宾人对中国人大举进入菲律宾的就业市场非常反感，加上中国旅客在各个景点发生不文明的行为，都加深了民间的反中情绪。

他向BBC中文表示，近年来成千上万名中国人到菲律宾从事线上博奕工作，及大量中国旅客至菲律宾旅行，使菲律宾人对中国产生负面观感。

菲律宾旅游部曾表示，中国在2017年就已经跃升为菲律宾第二大游客来源地，赴菲旅游人数近100万人次，同比增长43.33%。

根据菲律宾官方数据显示，从2015年开始政府已发出超过五万张就业许可证给中国公民，光是2017年就发出了24,000张工作证给中国人。不过，还有许多为取得合法工作证，却滞留在菲律宾工作的中国人并未包括统计数据内。

菲律宾参议院劳工委员会曾向媒体表示，将近12万名外籍劳工利用法律漏洞非法务工，而其中大部分是中国人。

巴通巴卡说，菲律宾失业率居高不下，因此菲律宾人对中国人大举进入菲律宾的就业市场非常反感，加上中国旅客在各个景点发生不文明的行为，都加深了民间的反中情绪。

他说，“大马尼拉地区，到处都可以看到中国人。”也因此，中国人的行为会被放大检视。

另一方面，中国企业大举进入菲律宾，也让民众产生忧虑，像是中国电信及其本地合作伙伴组成的联合体，将成为菲律宾第三家电信运营商，以及中国企业有意收购菲律宾最大船厂“韩进苏比克船厂”等。

巴通巴卡向BBC中文表示，若政府没有作为，随着中国企业持续在菲律宾大举投资，更多中国人在菲律宾旅游及工作，“菲律宾人的反中情绪，只会越来越严重。”