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图片版权 AFP Image caption 金正恩与特朗普去年6月在新加坡会晤，这是历史上美国在任总统与朝鲜领导人的首次会晤。

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩之间的第二次“特金会”不久将在越南河内上演。对国际社会来说，是乐观还是悲观，或是以无所谓的态度对待此次峰会？

在金正恩开年几日即访问北京，特别是“特金会”将于2月举行的消息传出后，这显示金正恩今年弃核的可能性大增。美国朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根前不久也透露，美朝已就无核化初期朝鲜将采取的措施和美国的相应措施达成共识。

根据韩媒报道，美国初期采取的无核化方案很可能是“分期履约、同步交收、多线并行”，要求朝鲜关闭宁边核设施、东仓里导弹基地、核试场及允许检查，并承诺在指定时间内全面申报核导设施。美方则以宣布吃朝鲜战争结束、通过中韩两国支援朝鲜、放宽及解除制裁，作为补偿措施。

上述方案若为真，相对美国早先一步到位的弃核立场，有一定让步，但也是对突破弃核僵局的修正：美国守住了朝鲜必须弃核的底线，也给了朝鲜一定的灵活空间。

目前国际社会，包括一些朝鲜研究专家在内，基于朝鲜过去的不良履约记录以及第一次特金会后朝鲜的弃核进展，对“特金会”二次会谈取得什么样的效果很疑虑，甚至认为根本不必同金正恩举行第二次首脑会议。这种看法一个根深蒂固的认识是，作为保护朝鲜政权不受外来侵略的最重要武器，无论在何种情况下，金正恩都不会弃核，现时表现出的弃核姿态，不过是在外界压力下迷惑人的“把戏”。

图片版权 EPA Image caption 金正恩于1月7日至10日与夫人李雪主一起访问中国。（此图片由朝中社1月7日发布）

这种看法不能说没有道理，然而，从时间的角度看，事情已经到了临门一脚，无论是特朗普还是金正恩，都不允许弃核长期停滞不进，必须拿出可见的成果。

就特朗普而言，现在已到任期的下半程，明年年中就要投入总统大选，如果想连任，必须在外交上取得大成果。考虑民主党已获得众议院控制权，在内政和通俄门事件上处处和他作对，在此情况下，特朗普在内政上可作为的空间有限，故而更需在外交上有所突破。这很大程度上可以解释他为什么揪住朝核问题和与中国贸易战不放，因为它们都是“大交易”，是可以让特朗普“彪炳”历史的。所以，如果能够迫使朝鲜弃核，足以成就特朗普的外交遗产。

去年的特金会，让特朗普获得了形式上的“突破”，毕竟美国历任总统还没有谁和朝鲜领导人面对面谈判。但像现在这样，朝鲜弃核陷入胶着状态，其意义也就止于一场见面而已，对美国的利益和东北亚局势的改变并不会起到什么大的作用。特朗普自然不愿意自己的外交遗产流产，何况这对他的连任极为有利。因此，现在是一个关键期，必须推动朝鲜弃核有实质进展，在余下的两年里让国际社会看到朝鲜实实在在地在弃核，而不只是虚张声势。

至于金正恩，他面临的困境是国际制裁，国内的经济困难，以及弃核停滞不前可能遭到的军事干预。尽管在去年一年，金正恩通过努力，改善了同中、韩的关系，使朝鲜的国际处境有所好转，然而，并没有做到让美国放宽制裁。对朝鲜紧迫的经济发展而言，解除制裁是最重要的一步。只要制裁没有放松，更别说解除，即使中韩和朝鲜的关系好到家，也仅仅具有地缘政治的作用，虽然这种作用多少也会辐射经济领域，可改善人民的生活，解决贫困问题，但基本可以忽略不计。

以朝鲜弱小的国力和百姓的贫穷程度，虽然金正恩也在通过有限的经济调整和改革以自救，但只要制裁维持相当长时期，比如5年甚至10年，将会为朝鲜政局带来何种灾难性后果，殊难预料，但肯定是存在的，金正恩也一定能感受到。暂且不论朝鲜弃核进展缓慢让特朗普和美国再次失望，从而转向军事手段解决的可能性。一旦这种情况发生，即使美国并不真的出动武装力量攻打朝鲜，仅仅是以武力威慑，就会让金正恩和朝鲜备受压力。

这样来看，金正恩去年打出的“平和解”牌，既是朝鲜已经完成了阶段性核实验任务后的主动选择，也可能是前年和美国的高强度对抗使他体验到了那种极限压力对朝鲜政局的冲击带给他的心里震撼。后者是只属于金正恩个人的心理感受，虽没有这方面的消息披露，但相信它是存在的。

朝鲜要摆脱弃核危局，本来是可以指望中国的。然而前提是中国愿意帮它。但问题是，虽然去年中朝关系有大幅改善，某种程度上似乎又回到过去的“血盟”友谊，但从习近平迄今不回访朝鲜来看，中国也始终戒备朝鲜“赖”上自己。只要中国不彻底和美翻脸，就不可能全心全意扶持朝鲜。何况，中国对朝鲜不顾劝告执意发展核武意见很大，因为这违背了中国自身的根本利益。从这个角度考虑，中国实际上也有借美国压力迫朝弃核的意愿，虽然中国自己不会主动对朝施加压力，但也乐于看到朝鲜在美国压力下弃核。

图片版权 KCNA Image caption 李雪主、金正恩、习近平与彭丽媛（从左至右）

外界有观点认为，考量美中贸易问题，习近平会将朝鲜作为一张牌来打，反压美国，这种可能性现在应该基本不存在了。那么习近平会不会配合特朗普来施压朝鲜？此种可能性也很少。最有可能的是将它们作为两个问题按其各自的逻辑和厉害关系分别处理。

可见，朝鲜弃核，是箭在弦上，不得不发。经过去年的较量后，特朗普也明白朝鲜弃核的复杂性，会照顾朝鲜的某种情绪，让金正恩有回旋余地，但底线是不能不弃核。事实上，当金正恩同意和特朗普举行第二次首脑会晤，就表示他已作好完全弃核的打算。因为骗人是只能骗一回的，不可能骗两回，首次“特金会”后朝鲜弃核进程不如意，可以找出一些理由搪塞，但第二次就不好再骗了，再骗的后果只会更严厉。所以，对第二次“特金会”，可以抱乐观态度。