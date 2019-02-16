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2019年第七周，美国国务卿蓬佩奥以强硬措辞敦促盟友勿与华为合作，BBC中文梳理了哪些美国盟友加入抵制华为的行列，又有哪些国家对全面封杀华为有所保留。土耳其呼吁中国关闭新疆“再教育营”，维吾尔音乐家阿不都日衣木‧艾衣提成为各界焦点，在土耳其政府宣称艾衣提“死讯”之后，中国官方媒体播出据称是艾衣提的片段，证明他没有死亡，只是因涉嫌犯罪被捕，但外界继续质疑中国是否胡乱拘捕维族人以及新疆“再教育营”是合符合人权。

另外，中国一名女留学生在马尼拉向警员泼豆花，挑起菲律宾反中情緖；中国电影《流浪地球》引发热议，被形容是中国科幻片的开荒之作，但好坏评价参半，而且围绕电影的讨论，已上升至政治层面和意识形态上的争论。

1. 中美科技战：盘点已站队的美国盟友

美国国务卿蓬佩奥以强硬措辞向盟友发出警告，切勿使用中国科技公司华为的产品。他说，重要的美国系统不能与华为并存，如果这些国家使用华为，美国难以成为他们身边的伙伴。以美国为首等西方国家担心，华为的科技产品会用于间谍活动。不过，华为一直否认为任何政府做情报工作，亦指责个别国家并没有实质证据证明华为对其国家安全构成具体威胁。目前多个西方国家已经开始对华为的扩充感到忧虑，但一些西方科技公司认为，全面禁止使用华为，会阻碍其发展及机遇。

2. 新疆“再教育营”里维族音乐家的生死罗生门

图片版权 CRI Image caption 该视频时间显示为2月10日。一名男子声称自己是维吾尔音乐家黑伊特，并称“身体状况良好”。

土耳其成为罕有公开谴责中国新疆“再教育营”的穆斯林国家。土耳其发声特别关注维吾尔音乐家阿不都日衣木•艾衣提（Abdurehim Heyit）（前译黑伊特）的死讯，但中国官方媒体之后就上载影片，证实艾衣提未死，并称其因涉嫌危害国家安全罪被依法逮捕，但人权组织对片段表示怀疑，又质疑艾衣提是否真的犯下罪行。

3. 菲律宾：一碗豆花泼出来的反中情绪

图片版权 Mandaluyong Police/Facebook Image caption 张家乐遭菲律宾移民局拘留。

一名中国女留学生在马尼拉电车站的票闸口遭警察拦下，表示禁止带液体进入车站，该女子因不满警方态度，将整杯豆花泼向警察，引发轩然大波。事件挑起当地民众反中情绪，菲律宾副总统莱妮·罗布雷多（Leni Robredo）更表示，该女学生“侮辱所有菲律宾人”。菲律宾专家认为，该事件反应菲律宾人长年对中国的负面观感，但也有台湾专家分析，该事件是遭有心人士操弄，作为政治斗争的工具。

4. 《流浪地球》引热议，中国式科幻全方位解读

图片版权 ©The Wandering Earth Image caption 电影《流浪地球》剧照。

由中国团队制作的科幻电影《流浪地球》上映后票房一路攀升，预测将达到50亿票房，与位居首位的爱国主义军事题材电影《战狼2》并驾齐驱，多家国内外媒体称其为这一领域的“开荒之作”。但在票房上涨的同时，围绕特效技术、演员表演等电影艺术展开的讨论，逐渐上升到政治层面和意识形态上的争论。《流浪地球》这部电影所呈现的“中国式科幻”也反应了中国政治、文化、资本与观众等多方角力的现实。

5. 高学历影视明星不知“知网”为何物引发的“学术打假”

图片版权 Getty Images Image caption 翟天临是中国大陆明星当中少有拥有博士学历的人，但其学历被质疑“有水分”。

获得电影学博士学位的中国影视演员翟天临在直播中答问时，表示不知道知名中国学术期刊平台“知网”，身陷学术造假风波，中国网友对他已发表的文献在知网上进行核实，发现重复率超过40%，指他涉嫌抄袭黄山学院黄立华教授2006年的论文。翟天临工作室起初发布声明否认学术不端传言，但后来校方宣布调查事件，翟天临发出致歉信，表示自己懊恼不已。