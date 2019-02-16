相差51岁的异国男男“爷孙恋”携手步入红毯

图片版权 MR.ZHAO Image caption 24岁的台湾人赵守泉和75岁的英国人安迪举行婚礼证明两人真心相爱，希望藉此取得英国政府的信任。

西方情人节后的周六（2月16日），台湾一座小城市苗栗县举行一场跨越年龄、国籍和性别的同志婚礼，主角是相差51岁的伴侣——24岁的台湾人赵守泉和75岁的英国人安迪（Andrew Goodier）。

颠覆传统

今年刚从台北科技大学毕业的赵守泉，2016年大二时独自飞往英国伦敦旅游，因为朋友临时有事无法接待而请了英国友人安迪来接他，意外认识大他整整51岁的“英国老爹”。

赵守泉在英国的一个月，与安迪朝夕相处产生感情。他向BBC中文表示，“安迪心态非常年轻，对科技产品很熟悉，相处起来完全不会有长辈的感觉。”

回台湾后，赵守泉邀请安迪赴台湾旅游。75岁的安迪飞了大半个地球到台湾后，赵守泉鼓起勇气向他表白。

安迪向BBC中文表示，赵守泉对他告白时，他对交往也有疑虑，担心和年轻的赵守泉交往，对他不公平，不过后来仍被他坚定的态度感动，决定接受，展开这段突破传统框架的爱情之路。

交往期间，赵守泉趁寒暑假时到安迪在英国的家度假，为了争取更多相处时间，他在大四时还申请到捷克布拉格当交换学生。去年五月，两人决定携手步入礼堂。

图片版权 MR ZHAO Image caption 赵守泉在英国的一整个月与安迪朝夕相处产生感情。

异国同性伴侣又是“爷孙恋”，拥有“双重少数”的身分，面对外界压力，安迪表示，年龄只是数字，人生很短暂，应该珍惜当下。他也认为，这个年代已比过去相对开放，社会接受度高。

他说：“希望藉由他们的婚礼，能让其他老少恋或同志伴侣，更加勇敢地追求爱情。”

婚礼证明爱情

在遇见赵守泉前，已经单身30年的安迪向BBC表示，他以为会孤单过一生。他说：“我从没想过有天我能结婚。”

两人决定结婚后，考虑到饮食文化丶生活习惯及安迪的医疗需求，决定要到英国生活。

不过，虽然英国允许同志结婚，但移民法规定，英国公民年收入不低於18600英镑丶或者银行存款超过16000英镑，才可以将伴侣带入英国。

曾在英国小学及电信公司工作的安迪已经退休，经济条件无法符合规定，因此他们希望藉由婚宴，证明两人真心相爱，藉此取得英国政府的信任。

台湾知名音乐制作人与赵守泉家人相识多年，他在脸书上表示，他也会参加这场婚礼，并邀请大家带一朵花，给予这对新人最诚挚的祝福。安迪的弟弟和弟妹，也会到场参加，给予祝福。

赵守泉向BBC中文透露，这场婚礼只邀请约40名亲朋好友参加，并未遵循台湾传统发放喜帖，而是通过网路邀请宾客。他说：“我很幸运，有爸爸和哥哥的大力支持，他们还帮忙筹备婚礼。”对於其他不能接受的亲戚，他可以谅解，愿意给予他们时间。

他表示，希望大家有一天都能包容和接纳与自己不同的人，“我们天生就是这个样子，为何要遭到批评和反对？”

图片版权 MR.ZHAO Image caption 赵守泉的父亲(中)力挺他与安迪的决定并协助筹备婚礼。

家人力挺同婚

赵守泉的父母从小离异，他是由父亲一手带大，两人关系密切。赵守泉的父亲作为他强力后盾，始终支持他的性向以及对伴侣的选择。另外他的母亲也在2月15日透过报纸得知要他要结婚的讯息，并打电话给他表示祝福。

赵守泉的父亲向BBC中文表示，家里有长辈也是老少恋。他们的爱情长跑婚姻顺利，因此他觉得两人结婚，年龄差距并不是问题。

虽然年龄不是问题，但毕竟75岁的安迪，年纪远比今年54岁的他还要年长。面对儿子与比自己大的人结婚，赵守泉当然有点担心。对此他表示，儿子说他已经准备好了。他开玩笑说，“祝福都不一定长久了，为何要反对？”

不过，儿子这场同志婚礼在台湾媒体曝光后，逐渐引发亲朋好友的关注。

赵守泉的父亲向BBC透露，有朋友传讯息向他反映“这种事情为何要曝光？”，但他解释，举办婚礼的出发点，是要证明儿子和安迪因为心灵契合结婚，并且向英国政府展现诚意，因此需要摊在阳光下。

他表示，我希望大家放下传统道德的屠刀，给儿子和伴侣仁慈的关爱。“让在墙角下，那阴暗角落的爱情，能够在阳光下茁壮。”