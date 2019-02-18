图片版权 Getty Images Image caption 奥利地政府希望把希特勒出生的建筑物拆卸。

奥地利因河畔布劳瑙市（Braunau）大街上的一座房子在外边看来似乎没有甚么特别，但这座房子外边的注识，说明这不是普通的房子。

这座毫不起眼的建筑，是纳粹领袖希特勒（Adolf Hitler，又译希特拉）1889年出生的地方。房子前方放有一个牌子，提及被纳粹加害的数百万人。

每年希特勒生日，一些新纳粹主义团体都会集合在这里庆祝。奥地利政府在2016年以约35万美元买下这所房子，并宣布要把它拆掉。

图片版权 Getty Images Image caption 希特勒在当地一家称为圣斯蒂芬斯（St. Stephen's）的教堂受洗。

但拆房子的过程并不是完全顺利。建筑物的前主人波默（Gerlinde Pommer）多年来都在跟奥地利政府打官司，尝试阻碍拆卸过程。

劳瑙市地方法院早前下令，奥地利政府除了原本支付的费用外，还需要再向波默支付170万美元，因为这座建筑物有“历史意义”，它的价值因而提升。

世界各国都有许多这种因为各种原因而广受争议的建筑和地标。以下是其中八个。

意大利法西斯领袖墨索里尼的墓穴

图片版权 Getty Images Image caption 一名游客向墨索里尼的雕像作法西斯主义敬礼。

墨索里尼与希拉勒一样，至今仍有支持者追捧。

每年都有上万人到墨索里尼位于普雷达皮奥（Predappio）的家乡，主要是为了纪念三个日子：墨索里尼出生的日子（1883年7月29日）、死亡的日子（1945年4月28日）和1922年“向罗马进军”游行的日子，这个游行被视为意大利法西斯主义正式掌权的象征。

意大利对法西斯主义的规定比德国对纳粹主义的规定要宽松许多，因此这些纪念墨索里尼的游行可以公开进行。

柬埔寨红色高棉最高领导人波尔布特的墓地

图片版权 Getty Images Image caption 波尔布特的墓地位于邻近泰国边境的一个偏远村落。

波尔布特1970年代当政期间，以铁腕统治柬埔寨，暴政最终导致约300万人死亡。

他最终在1998年被软禁期间去世，遗体被仓促火化。

史大林博物馆

图片版权 Getty Images Image caption 史大林的遗体早年已经被移送到莫斯科，但一所关于他的博物馆仍然在格鲁吉亚。

前苏联领袖赫鲁晓夫（Nikita Khrushchev）1961年下令把史大林（斯大林）的遗体移送到莫斯科，安葬在克里姆林宫围墙附近一个不显眼的地方。

史大林在格鲁吉亚哥里市（Gori）出生的地点却得到完全不同的对待。

在这个城市，你可以找到一个以史大林为主角的博物馆，这个博物馆就设在他1878年出生的房子旁边。

伊拉克前总统萨达姆的墓园

图片版权 Getty Images Image caption 萨达姆的遗体据报在伊斯兰国2014年抵达当地前，就已经从墓园移送到别处。

萨达姆2003年四月倒台后被判死刑，随后在2006年被处决。

他死后葬在家乡提克里特（Tikrit）。伊拉克是一个由什叶派（Shia）穆斯林主政的国家，提克里特却是当地少数逊尼派（Sunni）穆斯林的要塞。萨达姆安葬在这里，似乎可以让他免受教派冲突影响。

BBC 在2015年曾报道，萨达姆的墓穴在伊拉克军队、武装份子和极端组织伊斯兰国的交战中被摧毁。但当地人说，萨达姆的遗体，在伊斯兰国2014年抵达当地前就已经移送到别处。

西班牙烈士谷

图片版权 Getty Images Image caption 佛朗哥1975年去世后安葬在烈士园，令它成为外界争议的焦点。

曾以铁腕统治西班牙的佛朗哥（Francisco Franco）1959年为烈士谷揭幕的时候，曾声言要让这个地方成为1936至1939年西班牙内战后，“国家赎罪和团结”的象征。

佛朗哥1975年去世后安葬在这里，令它成为外界争议的焦点。

西班牙法律目前禁止任何支持佛朗哥政权的游行，但这无阻他的支持者每年到这里纪念他。

西班牙政府多年来都在想办法处理佛朗哥的遗体。当地国会早前通过，把佛朗哥的遗体从烈士谷移到别处，但当地社会对这个决定意见两极。

哥伦比亚毒犯埃斯科巴尔的墓地

图片版权 Getty Images Image caption 美国公司Netflix早前以埃斯科巴尔的一生为蓝本制作电视剧《Narcos》，令他更声名大噪。

埃斯科巴尔（Pablo Escobar）大概是世界上最有名的罪犯。他在世时贩卖可卡因，被指导致约5000人死亡，但他仍然有许多支持者。

美国公司Netflix早前以他的一生为蓝本制作电视剧《Narcos》，令他更声名大噪。

一名英国人西蒙（Steve Simmons）1993年被指在埃斯科巴尔在伊塔圭（Itagui）的墓园吸食可卡因。他之后被禁止五年之内进入哥伦比亚，甚至收到死亡恐吓。

南非白人至上主义者特雷布兰奇的庄园

图片版权 Getty Images Image caption 南非有意见2014年向南非国家文物委员会建议，把特雷布兰奇的庄园改建为纪念馆。建议最终被否决。

南非的少数白人政府在1990年代倒台的时候，特雷布兰奇（Eugene Terreblanche）成为反对结束种族隔离政策的代表人物。

他也成立了奉行白人至上政策的政党AWB。他在2010年在自己位于芬特斯多普（Ventersdorp）的农庄被一名前员工杀害。

有当地人2014年向南非国家文物委员会建议，把特雷布兰奇的庄园改建为纪念馆。建议最终被否决。

美国拉什莫尔峰国家纪念碑

图片版权 Getty Images Image caption 美国拉什莫尔峰国家纪念碑所在的山峰，被美国原住民科塔族视为圣山。

这个世界知名的纪念碑位于南达科他州基石市（Keystone），这个小镇的常住人口只有440人，但纪念碑却为它每年吸引超过200万名游客。

这个纪念碑在拉什莫尔峰上刻上了四名美国总统的头像，包括华盛顿、杰克逊、罗斯福和林肯。

纪念碑在1927年动工，1941年建成，但它的建造过程不乏美国政府与原住民的争议。

这个纪念碑位处的黑山在1868年一份条约中永久移交给当地一个原住民部落拉科塔族。但这个“永久”只维持了两年──之后当地发现了黄金，土地再次被霸占。

联合国2012年发表报告，建议美国政府再次把黑山移交给拉科塔族。