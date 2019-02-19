图片版权 Getty Images Image caption 菲律宾日前举行集会捍卫新闻自由。

去年刚获选为时代杂志年度风云人物的菲律宾记者瑞萨（Maria Ressa），2月13日在她所创立的新闻机构《拉普勒》（Rappler）办公室，因涉嫌网络诽谤遭国家调查局逮捕，隔日获准保释。

该事件遭国际组织批评菲律宾当局打压新闻自由。无独有偶，在瑞萨遭逮捕前一天，同样在东南亚的泰国，政府以攸关国家安全为理由，2月12日下令关闭Voice TV电视台15天。

谁是瑞萨？

55岁的玛丽亚‧瑞萨（Maria Ressa）曾经担任CNN记者，2012年创办了菲律宾新闻网站《拉普勒》，专注于调查报道，揭露政府及官员的贪腐行为著名。

该网站曾发表多篇文章，公开批评菲律宾总统杜特尔特，并质疑与“打击毒品”有关的相关发言，因此成为杜特尔特的眼中钉。杜特尔特更称，该网站的新闻扭曲事实，并禁止其记者进入总统办公室采访。

图片版权 EPA Image caption 瑞萨表示，政府对于媒体持续威吓和骚扰。

去年1月，《拉普勒》遭撤销执照，引发妨碍新闻自由的争议，同年11月时，玛丽亚‧瑞萨与该网站被控逃税，瑞萨表示，这是政府对于媒体持续的威吓和骚扰，一个月后，12月《时代》杂志选她作为2018年风云人物之一。当时《时代》杂志表示，这些新闻从业人员为了揭露真相，不畏恐惧，勇于向世界传递事实。

为何遭捕？

2月13日下午，菲律宾当局以“网络诽谤”的罪名赴瑞萨的办公室逮捕她。当时瑞萨说：“我很震惊，国家法治已经残破到这种程度，连我都没看出来。”

图片版权 AFP Image caption 玛丽亚‧瑞萨（Maria Ressa）2月13日因涉嫌网络诽谤遭国家调查局逮捕，

根据当地媒体报导，瑞萨遭到拘捕的原因是该网站2012年的一篇报导指称，一名菲律宾华裔商人李伟利与毒品走私、人口贩运及谋杀案有关，并暗指他与菲国前最高法院首席大法官柯罗讷有勾结，后来柯罗讷遭到弹劾。

2017年这名商人对瑞萨及撰稿记者提起诉讼。接受BBC中文网采访时，瑞萨驳斥称，当李伟利提告时，早过了一年的追诉时效，且网络犯罪防治法是2019年九月通过，而新闻报道早在法律颁布前，就已经发表。她认为当时报道是站得住脚的，同时她也指出该法不应溯及既往。

瑞萨表示，政府就是希望我们感到害怕，他们的目的是要恫吓、骚扰，希望我们不再报导。她强调：“我人生有大半辈子都在当记者，我一定会为新闻自由奋战到底。”

菲律宾总统府发言人巴尼洛对此表示，瑞萨滥用记者权利，并强调新闻自由与该控诉毫无关系。杜特尔特也说，他与该逮捕行动无关，也不清楚这件事。

瑞萨透露，这次支付10万菲律宾披索(大约1,900美元)的保释金，这也是去年12月以来，她的第六次交保。

她向BBC中文强调，“在民主国家，有哪个记者必须在短短两月来，付出六次保释金，才免于遭受拘留。”

新闻自由倒退

菲律宾全国记者联盟2月13日对瑞萨遭捕一事，批评当局不择手段，以达到让媒体噤声的目的。该联盟指出：“这是流氓政府的无耻迫害行动。”

图片版权 AFP Image caption 菲律宾大学生高举海报及呼喊口号表达支持瑞萨及新闻自由。

无国界记者组织 （Reporters Without Borders）也在网站上发表声明，谴责菲国当局的最新起诉罪名“荒谬”。

无国界记者组织去年发布的新闻自由排名中，菲律宾下滑了6个名次，在180个国家中降至133名。

事实上，在芮萨遭逮捕的两天后，菲律宾一间主流媒体《星报》（The Philippine Star），撤下了有关于菲律宾华裔商人李伟利的新闻报导，并发表声明解释这是防止未来可能面对的法律诉讼。

瑞萨说，可以很非常明显看到政府的恫吓已经开始影响其他媒体。她呼吁媒体不该沉默，因为法律是唯一支撑民主制度运行的标准。

东南亚新闻业

无独有偶，瑞萨遭捕前一天，同样在东南亚的泰国，2月12日下令关闭Voice TV电视台15天。泰国国家广播及电信委员会以攸关国家安全为理由，针对一家与遭罢黜的前总理戴克辛(Thaksin Shinawatra)关系密切的电视台，暂停该电视台的营业执照15天的处罚。

泰国行政法院2月16日裁定该禁令违反新闻自由，恢复该电视台的播出。

图片版权 AFP Image caption 瓦隆（右）与觉梭自始自终表示清白，并称他们是遭到警方设计。

事实上，近年东南亚地区，压制新闻自由的事件层出不穷，像是2018年9月，两名路透社记者遭缅甸政府控诉违反《政府机密法》，被判处入狱7年。

更早前，经营24年的《柬埔寨日报》在柬埔寨首相洪森对其逃税行为的指控和语言攻击下，于2017年9月宣布倒闭。

近年媒体环境大幅改变，社群、网络媒体兴起。台湾中兴大学国际政治研究所的孙国祥教授向BBC中文分析，执政者担心假新闻或讯息错误会造成社会动荡，又或对政府执政产生负面效应，导致不好治理，而会对媒体加强管控。

他说：“特别是威权式的领导人像是杜特尔特，就很难承受对他的批评。”因此，会企图控制媒体言论。。

台湾暨南大学东南亚学系系主任陈佩修也指出，东南亚的国家民主体制尚未健全，民主根基不稳，导致政府在体现民主制度上有缺陷。他分析，菲律宾、印度尼西亚、马来西亚等国家政权转移成功，并不代表巩固了民主制度。他说：“对记者的压迫或限缩，就是违反民主的作为。”

站在第一线的新闻工作者，像是这次受到各界关注的瑞萨，毫无疑问已成为杜特尔特政府中的眼中钉，她对BBC中文说，她会撑住，不会惧怕。“我会持续为捍卫真理而战，守住社会正义的最后一道防线。”