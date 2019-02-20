图片版权 Sarasota Police Department Image caption 设在美国佛罗里达州的"无条件投降"雕像遭到涂鸦。

摄影《胜利之吻》记录了一位美国水兵在二战结束时亲吻一位陌生女士。该照片广为人知。这位水兵的原主角近期去世后，一个描绘“胜利之吻”的雕像遭到“#MeToo”字样涂鸦。

这个名为“无条件投降”的雕像设立在美国佛罗里达州的萨拉索塔市（Sarasota）。当地警方称，有人在周一用红色颜料的喷漆在雕像上涂鸦。警方说，“由于涂鸦所覆盖的面积很大”，损失费用可能高达1000美元。

对于许多人来说，水兵乔治·门敦萨（George Mendonsa）亲吻葛芮塔·佛瑞曼（Greta Zimmer Friedman）的形象描述的是日本投降当天，美国各地欢欣雀跃庆祝二战结束的场景。

但近年来有些人认为，这张照片描绘了一起性侵犯行为，因为门多萨没有得到弗里德曼的同意就亲吻她。

MeToo运动对历史上的性侵犯主张带来启发，并掀起了一场关于赞同与侵犯的辩论。

2005年，在一个有关退伍军人历史的采访中，弗里德曼表示亲吻行为并非自愿，门多萨只是“抓住”了她。但她明确表示，这个吻是一个“表达喜悦的行为“。“这纯粹是为了表达‘感谢上帝，战争已经结束了’。”

弗里德曼在2016年去世后，她的儿子告诉《纽约时报》，他母亲并没有对这个吻表示过负面评价。

萨拉索塔警察局在社交媒体上分享了雕像受损的图像，令许多人对涂鸦和性侵犯的映射表示气愤。

一位网友在Facebook上写道，“这座雕像所代表的时代无法与现今很多人相关。当时整个国家都在庆祝战争结束。整个国家凝聚在一起表达喜悦。”

另一位网友评论说：“性侵犯很可怕，但这肯定不是。我保证，这个刚去世的可怜人当时在发现二战结束时，肯定不会想到去性侵一个女人！”

还有人认为，门多萨先生刚刚过世，故意损坏雕像是不尊重的行为。“发生这样的事令人悲伤，尤其是这个人已经在95岁时去世了。”

但仍有人认为涂鸦是合理的。一位Facebook用户敦促萨拉索塔市“拿掉雕像”。评论者说，“雕像虽然被称为‘无条件投降’，但却是‘非自愿投降’。她不认识那个人，他只是当场抓住了她，并吻了她。”

另一个人写道，“（我）并不是说这个女人觉得自己是受害者，但从技术上讲，这是一种不受欢迎的、不请自来的性行为。就这么简单......MeToo运动也意味着要教育女性，不能再被视为男性在想要时就可以猎取的性对象！”

萨拉索塔市证实，涂鸦在周二早上被去除。