德国拒绝封杀华为？欧洲市场争议持续

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美国官员早前走访多个欧洲国家，警告欧洲各国使用中国科技公司华为装备可能带来风险。但引述多名德国官员报道，美国传媒报道称德国倾向让华为参加建设其当地网络基础建造工程。

《华尔街日报》周二（2月19日）报道，多个德国政府部门两周前已经就此达成协达，但仍有待于德国内阁和国会批准。

报道形容，这是欧洲各国对华为设备抱有“矛盾看法”的最新例证。

德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）拒绝确认报道内容，他说他的部门目前“仍然与其他部门讨论相关议题”。另外，路透社引述消息人士指出，德国政府短期内不会决定是否容许华为参加其通讯网络。

你的器材不支持播放多媒体材料 任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

德国政府正计划修改法例，改善当地的网络安全保障。但《华尔街日报》的报道指，这与外界对华为产品的担忧无关。德国官员也认为，相关法例不应针对华为，而刻意定得过于严苛。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）早前访问匈牙利时指出，中国2017年通过的《情报法》规定中国国内任何组织和公民要“依法支持、协助和配合国家情报工作”。华为的产品也被指设有隐藏的功能，会自动截取信息传到中国政府。

但德国信息技术安全局（BSI）早前的测试显示，没有证据证明华为可以利用它制造的产品这样做。

华为早前也在德国波恩市（Bonn）的办公室开设网络保安中心，让德国官员检查它旗下产品的构造和程式编码，确保它们的安全性。

“天真”、“不负责任”

除了德国，英国国家网络安全中心早前指出，如果当局采取适当的保护措施，将可以把使用华为网络设备所带来的风险降至“可以控制”的水平。

但当地一个智库随后发表报告，指出如果英国容许华为参加网络建设，将是一个“天真”和“不负责任”的举动。

报告由英国前外交官帕顿（Charles Parton）撰写，他在中国有30多年工作经验。他在报告指华为可以利用它制造的设备，截取流经的讯息传给中国政府。

中国驻英国大使馆回应报告时指，这些指控纯粹“制造恐慌”。

图片版权 Getty Images Image caption 华为否认其通讯技术会对英国或任何国家造成风险。

但帕顿在报告指出中国除了在网络安全方面，在学术和政治上也尝试干预英国。英国伦敦大学亚非学院（SOAS）中国研究院院长曾锐生接受BBC访问时透露，他知道中国驻英大使馆的职员曾接触英国一所大学的副校长，这名副校长之后就取消邀请一名学者演讲的计划。

他又指，另一名大学校长曾受中国大使馆压力后，“要求一名高级学者一段时间内不要评论中国的政治”，但他没有透露是哪家大学。