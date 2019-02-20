图片版权 Getty Images Image caption 拉格斐在当下时尚界的地位几乎无人能及。

时尚大师拉格斐在巴黎过世，享年85岁。 他享誉盛名的才华在时尚业引领风潮数十年。然而，他语出惊人的争议言论也为自己招致批评。

“老佛爷”

这位被华人世界誉为“时装界的老佛爷”的德国设计师生前是香奈儿（Chanel）和芬迪（Fendi）的创意总监，并有同名品牌。他是该行业最多产的人物之一。他标志性的马尾辫和深色眼镜使他成为全球时尚界的代表人物。

包括意大利设计师多娜泰拉·范思哲（Donatella Versace）在内的业界重量级人物发表了衷心的敬意。

“今天，世界失去了一个巨人，”风尚杂志（Vogue）主编安娜温图（Anna Wintour）说。

拉格菲尔德的网站称他的出生年份是1938年，但多数媒体及公众都认可他于1933年生于德国汉堡。她的母亲是德国人，父亲是瑞典人，家里从事从事炼乳进口。

拉格菲尔德健康状况不佳的消息已经流传了数星期。 包括香奈儿上个月的时装秀，他都未现身。法国媒体报道，他在19日早上去世。香奈儿官方声明表示，与拉格斐共事30年，品牌工作室创意总监薇吉尼·维哈德（Virginie Viard）将接任该品牌总监。

香奈儿王朝

1952年，在汉堡看过Dior时装秀后，少年拉格菲尔德搬到了巴黎。他提到离开德国的决心：

“作为一个孩子，一个非常年轻的人，我有这种感觉：‘你做什么都没关系 - 你要引人注目！’”拉格斐之前告诉德国媒体。

1983年，他出任可可香奈儿（Coco Chanel）艺术总监，这使他真正成为众人瞩目的焦点，并创造出未来30年闻名世界的时尚品牌。然而，他认为该品牌的创始人可可香奈儿可能并没被他感动。

“我做的可可会讨厌，品牌只是个图像，是我来创新但由我来更新它。我做了可可从未做过的事情。” 他说。

他又于1987年开始拍摄他自己的品牌广告，成为了专业的摄影师。

图片版权 SJM HOLDINGS Image caption 拉格斐几年前在澳门为他的同名旅馆揭幕。

时尚界哀悼

这位时尚界明星的陨落引起中外名人哀悼。德国名模克劳蒂雅雪佛（Claudia Schiffer）在社交媒体哀悼拉格斐说，“ 安迪沃荷之于艺术，而拉格斐之于时尚。拉格斐无人可取代，而他是唯一能将黑白变成彩色的人。”

英国名模坎贝尔（Naomi Campbell ）说，她对拉格斐只有感激，因为后者将她这名来自南伦敦、默默无闻的16岁少女推向世界舞台。

1980年代开始，在香港和台湾处于经济发展巅峰之际，香奈儿成为港台明星炫耀的名牌。香港苹果日报以“驾崩”一词形容他的离世。

虽然，动辄标价数千美金的香奈儿服饰，并不是普通百姓的消费品。香港著名填词人以及时尚工作者黄伟文在社交平台撰文，悼念并赞誉呼拉格斐是“时装史上唯一真正鞠躬尽瘁死而后已的多功能天才 。”

时尚尖端

《纽约时报》时尚记者范泥沙傅莱德曼（Vanessa Friedman ）撰文赞誉拉格斐“在80多岁时，当他的大多数同龄人都在游艇或乡村庄园退休时时，他每年平均设计14个新系列，从高级定制时装到街头品牌 。”

2007年，奥运会前夕，芬迪在中国长城举行了盛况空前的时装秀，将中国盛世下财富与欲望的光华通过时尚产业推向巅峰。2016年，香奈儿在古巴首都哈瓦那举办了展览，这是自1959年共产主义革命以来的首次国际时装秀。

然而，他极端厌恶自拍 ( Selfie )，并称其为“"电子手淫”。奥斯卡影后茱莉安摩尔（Juliann Moore）在社交媒体上哀悼她的好友，贴出不久前与大师的合照，提到必须让她丈夫掌镜，因为“卡尔憎恨自拍”。

争议发言引发抗议

拉格斐的一些言论一直备受争议。

拉格斐的品牌一直以捍卫使用皮草而为人诟病。然而，近几年来，他已开始让皮草退出他设计的服装。

关于女性，他评论英国流行乐手阿黛儿(Adele) “声音美妙，脸蛋漂亮，就是胖了一点，应该减肥” 。阿黛儿则说，她从未在意自己的体重，她并表示，她身边没有任何对她身材有意见的糟糕的朋友。

另外，拉格斐也抨击#metoo运动。当多名女模特儿对一知名造型师提出性骚扰控诉后，他说"当模特儿而不愿让人脱掉内裤，那么就去女修道院好了。"

他过世前，许多文化评论者批评拉格斐出言不逊，过世后有人评价他享有盛名，却散播歧视言论，毋需特別纪念他。