图片版权 Getty Images Image caption 委员会的报告指出，过往针对黑人发型的政策，构成刻板印象，令人觉得拥有这些发型是“不专业”

美国纽约市人权委员会公布一项指引，禁止有歧视黑人常见的发型的政策，将其归类为种族歧视。

这项指引旨在保护纽约市民众的权益，包括在学校、工作场所及公共地方因为各种发型政策而受到不公平对待的黑人。

委员会的报告指出，过往针对常见黑人发型的政策，构成刻板印象，令人觉得拥有这些发型是“不专业”，包括爆炸头 （Afro）、粟米头 （Cornrows）、雷鬼头 （Dreadlock）等。

违规的公司可面临高达25万美元的罚款。

纽约市人权委员会主席马拉斯（Carmelyn P Malalis）认为，发型政策并不是在针对个人的专业形象，而是“在工作、公共地方和其他场所限制黑人”。

她说，这些指导方针将帮助组织了解“在纽约的黑人不必担心因为发型而受辱或遭到报复”。

“发型的自我审查”

负责编写指南的团队成员桑德斯 （Brittny Saunders）和戈登 （Demoya Gordon），她们提供了有关发型歧视的个人经历。

“工作时，我会把头发拉直，因为我知道大家都期望我以直发示人，”桑德斯说。“以天然发型示人并不符合预期。”

“你会对自己的发型自我审查，”戈登女士说。

“当我去律师事务所应聘时，我知道他们对出现在他们面前的黑人女性有所怀疑，如果再顶一个雷鬼头的话更会被视为‘不专业’。”

图片版权 Alicia McCauley Image caption 负责编写指南的团队成员桑德斯和戈登 ，都曾经受到头发歧视

“我们不是这样的”

这不是纽约特有的问题。一位来自伦敦的女士说，她曾经在一家服装店工作时，因为她的头发都是辫子而被要求回家。当时她才18岁。

“她的经理说：‘回家吧，解掉你的辫子——我们不是这样的。’但她想要的发型是直发编织，这并不自然。他们希望我遵守欧洲的美容标准，”她说。

现年26岁，她说当时她并没有反驳，因为她觉得自己不应该质疑经理。“但我希望有人愿意反驳，”她补充道。

现在她的工作场所比较轻松，她以爆炸头示人。但她亦有黑人女性朋友戴着“工作假发”试图“融入，以及减少摩擦”。

“这是黑帮发型”

一名来自英国的23岁学生说，她的同学大多是白人，学校禁止“极端”发型。

“我不确定这是什么意思，但粟米头是被禁止的。他们说认为这是黑帮发型，”她说。

爆炸头也被禁止，因为这种发型被认为“带来干扰”。

“当我13岁的时候，我可以放下头发。因为当时我拥有直发，所以其他人并不介意，”她说。

纽约市人权委员会主席马拉斯强调，针对学校定下准则的非常重要。

“对年轻人来说，被重视相当重要。”