图片版权 Getty Images Image caption 珍妮·希普利担任新西兰总理期间,两国关系密切。她多次访问中国。

刊登在中国共产党党报《人民日报》英文网上的一篇署名文章,给新西兰前总理珍妮·希普利(Jenny Shipley)惹来不少麻烦。

2月18日,《人民日报》英文网发表的这篇署名为珍妮·希普利的观点文章,标题是“我们有必要学会倾听中国”(We need to learn to listen to China)。

文章开篇提到希普利第一次到中国是1995年,“当时,中国刚刚开始在国际交流和对话中显示出自信。”

文章接着写道:“在改革开放40年中,中国在教育、就业、发展女性等方面取得了很大的进步。”

“中国不仅尽了很大的努力推动国内的改革,而且致力于向世界开放中国市场。”

文中还称中国倡议的“一带一路”是“我们在世界上听到的最伟大的想法之一”,是“前瞻性的想法,有潜力创造下一轮经济增长浪潮。”

按照媒体常规的做法,署名文章应该是本人亲笔撰写。不过,这篇文章的后记用斜体写道“本文根据2018年12月《人民日报》记者采访”(The article is based on the interview by journalist with People's Daily in December 2018)。

而法新社报道称,这一后记原本写的是“本文作者是新西兰前总理”,周三(20日)才删掉了“本文作者”几个字。

新中关系

《人民日报》署名文章发表后,珍妮·希普利在新西兰国内受到激烈的批评。新西兰副总理兼外交部长温斯顿·皮特斯(Winston Peters)在议会甚至指责,她有出卖新西兰国家利益的嫌疑。

图片版权 People'sDaily Image caption 《人民日报》英文版的这一文章:我们有必要学会倾听中国。

面对新西兰国内的批评声音,希普利为自己辩解说,自2018年12月她接受采访以来,再也没有与中国这份报纸联系过。

珍妮·希普利否认自己为《人民日报》撰写了署名文章,说此文应该是“根据去年12月的采访编写的。”

她说:“希望外长和总理以及其他人都明白,在目前新西兰对外关系非常重要的时刻,我绝不想卷入目前人尽皆知的局面。”

珍妮·希普利所指的对外关系和人尽皆知的局面,指的是新西兰与中国最近因为华为5G技术的使用问题产生的矛盾。

2018年11月27日,新西兰政府通信安全局称,电信公司使用华为的5G设备,将会带来“国家安全风险”。

面对新西兰与中国关系紧张的局面,本周一(19日),新西兰总理阿德恩说,华为从未被排除在新西兰5G网络建设之外,不过她强调,采用华为设备的新西兰电信服务商斯帕克电信公司必须减轻“安全隐忧”。

中国常客

珍妮·希普利于1997-1999年担任新西兰总理,也是新西兰的第一位女总理。

2002年她退出新西兰政坛后,重返商界。她在领英网页上的个人简历显示与中国深厚的关系,自称“经常访问中国”。

她自2014年7月至今一直担任中国建设银行新西兰有限公司董事长、也是博螯论坛理事会成员以及新西兰——中国关系委员会执行董事会成员。

《人民日报》2018年12月13日刊登的报道曾引述珍妮·希普利说:中国改革开放在社会经济、政治文化、教育等各方面取得了令人瞩目的成就,不仅造福中国人民,也惠及世界其他国家人民。

这样的表述,与《人民日报》英文版上的署名文章观点也算保持一致。