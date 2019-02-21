华为5G技术进入英国会不会威胁“五眼联盟”

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在光明乐观的愿景中，未来我们将生活在“智能城市”：无人驾驶汽车在智能电网上充好电后，会核对最佳路线。

公共服务和安全保障将通过数据得以细致管理，而我们家中的设备会作为物联网的一部分互相对话，与更广阔的世界交流。

许多这样的服务会通过5G传送。如果你相信宣传，这不仅意味着我们手机上的数据更快，还可能改变我们的生活。

但这也带来了担忧。如果我们未来最终依赖中国公司来传输这些数据，而这种依赖对我们的安全带来彻底改变，这将意味着什么？

这个问题或许会给"五眼联盟"带来巨大分歧。“五眼联盟”是由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成的情报联盟。美国正在盟友间大力游说，希望将中国电信巨头华为排除在5G供应商之外。

“我们十分担忧华为对中国政府的义务，以及它对美国和其他地区电信网络完整性的威胁，”美国国家反情报与安全中心总监埃瓦尼纳（Bill Evanina）说。

“中国公司与中国政府之间的关系并不像西方私人企业与政府的关系。”

“严格监管”

华为一直否认遭到中国政府控制，也否认其工作存在间谍和破坏活动的风险。该公司创始人最近接受BBC采访时重申了这些说法。

你的器材不支持播放多媒体材料 华为创始人任正非：“美国无法扼杀我们”

对华为参与本国5G网络，澳大利亚和新西兰在不同程度上持负面态度，加拿大仍在考虑，现在所有的目光都聚焦在英国。

英国国家网络安全中心负责人马丁（Ciaran Martin）周三（2月20日）在布鲁塞尔的一次讲话中称，根据目前与华为合作的经验，已经制定了测试5G安全性的框架。他说，对华为来说，目前的监管制度“可以说是全球‘最难最严苛的’”。

他手下的官员表示，已经发现华为“安全性和工程技术很差”，但仍有迹象表明，英国可能与华为在5G方面展开合作。

如果英国与华为开展5G合作，那么其他国家——不仅包括“五眼联盟”，还有欧盟和北约——很可能会效仿，因为英国的审查记录可以作为参照。有前官员警告，这可能带来严重后果。

图片版权 PA Image caption 英国国家网络安全中心负责人马丁

英国前外交官帕顿（Charles Parton）在一篇新论文中称：“英国若与华为合作，对英国网络安全性的担忧可能会导致‘五眼联盟’以及如法国、德国或日本等其他国家未来不太愿意与英国合作。”

“维持电信网络安全的'五眼标准'是一项至关重要的战略和安全利益，失去该保障将比情报交换报告减少更严重，并可能导致英国被排除在开发未来情报收集技术的工作之外。”

“适应力是关键”

英国与华为的特殊关系始于21世纪初，当时英国电信正在升级其网络，而华为的报价比其他家便宜数亿英镑。

英国电信对政府表示，他们计划跟华为合作，除非政府愿意补偿。尽管华为并未进入网络核心和敏感系统，但出于对其安全性的担忧，加上其他公司越来越多地使用华为的服务，数年后英国创建了“The Cell”来评估华为英国产品的安全性。

因为华为在安全以及工艺流程方面存在严重问题，“The Cell”最新一份监管报告调低了华为相关的风险担保级别。

不过马丁在其讲话中说，报告中的这些内容并不是中国进行敌对活动的证据。华为表示，未来几年将投资解决这些担忧。英国官员则表示，他们迄今未看到“一个可信的计划”。

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尽管如此，种种迹象表明，英国希望顶住来自美国的压力，继续与华为在5G领域开展合作。预计未来两个月，部长们会做出决定。

“关键看容忍程度，”马丁在布鲁塞尔表示。

“供应商市场必须具备可持续的多样性。”

有一个信号是，尽管英国可能与华为合作，但它对自己依赖的一家主导企业持谨慎态度。批评人士担忧，华为也许有中国政府支持，长期而言会通过打入发展中国家市场和制定5G标准，逐渐占据主导地位。5G最大的挑战之一是成本。

巨大的成本

在许多国家，电信公司为5G技术支付的费用远高于预期。他们现在会研究数字，并表明他们倾向更便宜的供应商华为。

英国的电信运营商说，5G与4G在一个高度集成的系统中工作，排除华为不现实，因为这意味着巨大的金钱和时间成本，最终导致英国处于落后地位。

与该公司断绝关系还可能对中英关系产生重大影响。这会给面临脱欧的英国带来挑战。

问题是，如果英国不跟随美国，如果其他国家效仿英国与华为合作，美国和特朗普政府会如何反应。目前英国可能正寻求与美国达成脱欧后的贸易协议。

这可能会让英国进退两难，这次关于华为的决定也会给历来关系密切的“五眼联盟”带来压力。