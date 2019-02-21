图片版权 Reuters Image caption 金正日去北京通常是乘专列

虽说朝鲜领袖金正恩和他父亲一样，出国最喜欢乘火车，但他即将出一次远门，从北国到南疆，去越南首都河内跟美国总统特朗普会面，竟有消息说金正恩仍将一如既往乘坐专列，引起各种揣测。

那将是一个不寻常的旅程，南下3000公里，路上至少需要两天。

当然，金正恩出国行程永远高度保密。上次去新加坡跟特朗普总统会面，首次“特金会”，事先只知道他会飞过去，其它都是云山雾罩，具体细节直到最后一刻才真相大白。

同样，这次的河内之旅到目前为止还是一个谜团，他的交通工具和旅行线路可能要到他在河内让媒体拍照摄像时才会公开。

但这不妨碍人们发挥想象力，猜测金正恩此行会是什么样。

出访路线

日本和韩国媒体最先引述消息来源透露，金正恩这次还是乘自己那列漆了一道黄线的绿皮专列，从平壤出发，经丹东进入中国，一路南下直抵中越边境越南一侧的同登（Dong Dang）车站。

路透社引述消息来源说，金正恩将在同登下车，换乘汽车跑170公里抵达越南首都河内。

但朝鲜通讯社稍早曾预计金正恩的专列将直抵河内。如果是这样，那么旅程就不止3000公里，而是4153公里。

从铁路交通网络布局来看，如果金正恩的专列要从平壤直达河内，需要停在嘉林（Gia Lam）站，因为只有那里是标准轨铁路。金正恩专列只能走标准轨。

图片版权 Reuters Image caption 金正恩专列

运行时间

路透社消息说，这趟专列旅程至少需要2.5天。

这意味着他得留出足够多的旅行时间，免得开峰会迟到。河内“特金会”是2月27-28日两天。

当然，他从平壤到河内，旅途总共需要多长时间，也取决于选择的路线，是在同登换汽车还是火车直接去河内。

英国火车交通专家史密斯说，如果是后者，那就需要在车上度过3个晚上。

平壤到北京，火车旅行时间不到24小时，北京到河内要走大约2天。这个估计的假设前提是金正恩的专列时速不超过160公里。

为何乘火车

如果金正恩乘专列下河内的猜测没错，那么接下来的问题就是为什么，为什么不顾旅途漫长，不乘飞机而坚持坐火车。

金正恩的先祖父金日成和先父金正日都尽可能避免乘飞机出国，据信他们对飞机有恐惧心理。

但金正恩似乎没有这种恐惧。他2018年去新加坡赴首次美朝峰会就是乘飞机去的，而且不是专机，是中国民航提供的客机。

图片版权 AFP Image caption 2018年6月12日，金正恩（左）和特朗普在新加坡首次举行峰会

但这次去越南又有点不一样，飞机不如火车舒适。

金正恩的专列就像轮子上的总统套房，有办公室、客厅和卧室，有足够的活动和走动空间。

这样，他在旅途可以完成很多工作，同时保证足够的休息，抵达河内时身心状态良好，就像从豪华游轮下来一样。

为何选址越南

越南被认为是第二次特金会的理想地点，理由很多。

越南与美国和朝鲜都有外交关系，而历史上曾与美国敌对。美国可以用越南的例子来说明两个交战国如何尽弃前嫌、共同走向和平友好的未来。

从意识形态层面看，越南和朝鲜都属于共产主义国家。不同之处是越南经济发展迅速，已经成为亚洲增长最快的经济体之一。