图片版权 Facebook/PersonalisedPlatesQueensland

如果一般的个人化车牌号码都不能完全展示你的个人性格，不用担心，很快你就可以在车牌上加上颜文字（Emoji）。

可是，你需要移居到澳大利亚的昆士兰，才能在你的车牌上加上哭笑表情的颜文字。

车牌上的颜文字只用作装饰用途，车主需要花费额外的费用申请。而且，只有表情正面的颜文字可供选择，包括戴太阳眼镜的表情、笑哭表情、心心眼、单眼和普通笑容表情。

不过，这些颜文字不会被纳入车牌号码，旧有的数字和英文字母组合会继续沿用。

据当地媒体报导，昆士兰州皇家汽车会（the Royal Automobile Club of Queensland）认为这个创新的计划毫无问题。

发言人丽贝卡·迈克尔（Rebecca Michael）对布里斯班7频道新闻说："这种做法与车主将自己喜爱的球队会章印到车牌上并无分别。"

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网民对新的颜文字车牌的反应两极。有人希望可以尽快更换新车牌，亦有人认为俗气。

当然亦有网民表示，如果所有颜文字都可以印在车牌上，由愤怒表情到卡通脸大便，他们会更乐于更换颜文字车牌。

由于更换车牌花费475澳元（260英镑，340美元），有评论认为这是有关部门提高收入的方法。