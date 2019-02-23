华为任正非专访、李锐逝世、习近平“红宝书”与本周更多好故事

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2019年第八周，曾担任毛泽东秘书的中共改革派人士李锐在北京去世，一生坚持“宪政开张”的他身后事仍然争议不断；华为创始人任正非接受BBC独家专访，否认美国对华为的打击会令公司陷入困境；“习思想”学习热不断升温，“学习强国”APP成为近来中国最受欢迎的手机应用。台湾方面，苗栗县举行了一场跨越年龄、国籍和性别的同志婚礼，主角是一对相差51岁的伴侣。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 李锐：呼吁宪政的“两头真”中共改革派旗帜

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以敢言闻名的中共改革派人士李锐上周六（2月16日）在北京去世。李锐曾身居高位，历任毛泽东秘书、中组部常务副部长；一生跌宕，在北大荒、秦城监狱受尽磨难；在生命后半段，他意识到“人家的资本主义更符合人类发展的规律”。

而李锐离世后，他的告别仪式也成为争议焦点，其在美国的女儿李南央称北京八宝山的告别仪式背离了她父亲“不开追悼会，不进八宝山，不盖党旗”的意愿。

2. 华为任正非接受BBC独家专访：“这世界离不开我们”

你的器材不支持播放多媒体材料 任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

处于争议漩涡的华为创始人任正非近日接受BBC专访，回应华为与其女儿孟晚舟的问题。

任正非在专访中明确反对美国的指控，否认公司参与间谍活动，否认美国对华为的打击会令公司陷入困境。不过他也承认，美国造成的潜在客户流失可能会给华为带来重大冲击。

3. “学习强国”：习近平"红宝书"登上App排行榜首

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中国共产党十九大后，全国开始密集宣传“习近平新时代中国特色社会主义思想”，从地铁的宣传画到电视节目，最近还出现了一款“根正苗红"的APP"学习强国”。

有数据显示，这款APP在2月12日已经超过微信等主流应用，在苹果中国应用商店中下载量最高。

4. 相差51岁的异国男男“爷孙恋”携手步入红毯

图片版权 MR.ZHAO Image caption 24岁的台湾人赵守泉和75岁的英国人安迪举行婚礼证明两人真心相爱，希望藉此取得英国政府的信任。

西方情人节的这一周，一对相差51岁的同志伴侣在台湾举行婚礼。

24岁的台湾人赵守泉和75岁的英国人安迪（Andrew Goodier）在2016年相识，随后相恋，去年五月决定结婚。面对异国同性伴侣和“爷孙恋”的舆论压力，安迪说，年龄只是数字，人生很短暂，应该珍惜当下。

5. 空客A380: 空中“巨无霸”黯然退场的背后

图片版权 Getty Images Image caption A380被称为“空中酒店”，也有人叫它“空中大白象”

A380（Airbus A380，也译空中巴士）是目前载客最多的双层、四引擎大型客机，有“空中酒店”之称，2007年正式投入商业运营。

而现在，空客公司宣布A380将停产，空中“巨无霸”黯然退场。停产的主要原因是订单减少，观察人士认为压垮骆驼的最后一根稻草可能是大客户阿联酋航空决定减少订购规模。