图片版权 Getty Images Image caption 媒体报道称，中国主要港口大连不再接收澳大利亚煤炭。中国外交部称，所有进口正常。

在媒体报道中国主要港口大连港不再接收澳大利亚煤炭的消息后，澳大利亚政府表态说，希望北京方面“紧急”澄清有关报道是否属实。

澳大利亚方面希望中国政府把话说得更明白些。但中国外交部发言人耿爽周五已经表示，中国海关对所有进口煤炭，包括澳大利亚煤炭的清关正常。

不过，他在周五和周四都强调 “中国海关根据有关法律法规，对进口煤炭的安全质量进行风险监测和分析并采取相应检验和检测措施。这么做的目的，是更好地维护中国进口企业合法权益、保护环境安全。”

5G疑云

周五，澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）也呼吁外界不应匆忙下结论，称这种情况时有发生，没有任何迹象显示此事牵涉到其他更广泛的事件。

尽管如此，外界还是将煤炭进出口问题与澳大利亚禁止在5G网络中采用中国华为设备的决定扯上关系，认为中国对澳大利亚煤炭说“不”，是对澳大利亚采取报复措施。

在媒体报道了大连港口停收澳大利亚煤炭消息后，澳元一度下跌1%。

图片版权 Reuters Image caption 煤炭是澳大利亚最大宗出口商品。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，也是澳大利亚矿产最大的出口国。不过，有报道称，澳大利亚运送到大连港口的煤炭大约相当于总大宗出口商品的十分之一，仅占澳大利亚对华出口总量的2%。

因此，澳大利亚央行行长菲利普·罗尔（Philip Lowe）表示，将澳大利亚煤炭的通关手续延迟几个月，并不足以对澳大利亚经济造成什么影响。

中澳之间的煤炭风波或许很快就能平息，但过去几年，中国对外关系中，却有不少政治影响经贸的例子。