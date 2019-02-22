中国“禁运”澳大利亚煤炭？盘点受政治影响的外贸产品
在媒体报道中国主要港口大连港不再接收澳大利亚煤炭的消息后，澳大利亚政府表态说，希望北京方面“紧急”澄清有关报道是否属实。
澳大利亚方面希望中国政府把话说得更明白些。但中国外交部发言人耿爽周五已经表示，中国海关对所有进口煤炭，包括澳大利亚煤炭的清关正常。
不过，他在周五和周四都强调 “中国海关根据有关法律法规，对进口煤炭的安全质量进行风险监测和分析并采取相应检验和检测措施。这么做的目的，是更好地维护中国进口企业合法权益、保护环境安全。”
5G疑云
周五，澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）也呼吁外界不应匆忙下结论，称这种情况时有发生，没有任何迹象显示此事牵涉到其他更广泛的事件。
尽管如此，外界还是将煤炭进出口问题与澳大利亚禁止在5G网络中采用中国华为设备的决定扯上关系，认为中国对澳大利亚煤炭说“不”，是对澳大利亚采取报复措施。
在媒体报道了大连港口停收澳大利亚煤炭消息后，澳元一度下跌1%。
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中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，也是澳大利亚矿产最大的出口国。不过，有报道称，澳大利亚运送到大连港口的煤炭大约相当于总大宗出口商品的十分之一，仅占澳大利亚对华出口总量的2%。
因此，澳大利亚央行行长菲利普·罗尔（Philip Lowe）表示，将澳大利亚煤炭的通关手续延迟几个月，并不足以对澳大利亚经济造成什么影响。
中澳之间的煤炭风波或许很快就能平息，但过去几年，中国对外关系中，却有不少政治影响经贸的例子。
- 2010年，中日在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）发生撞船事件，两国领土主权问题一度白热化，双边关系极为紧张。中国以减少污染和保护资源为理由，宣布开始实施稀土出口配额制。
- 2010年，挪威的诺贝尔委员会把诺贝尔和平奖颁给中国异见人士刘晓波。中国切断了与挪威的高层联系，还停止进口挪威三文鱼。双边关系直到2012年中国时任总理温家宝与挪威首相见面后才有所改善。
- 2013年前后，菲律宾与中国就南海问题关系紧张，菲律宾向国际法庭提出仲裁案后，两国关系急剧恶化，菲律宾对中国出口的水果受到严重冲击。2016年，菲律宾新当选的总统杜特尔特采取新的对华政策后，中国才恢复了菲律宾的水果进口。
- 2016年，台湾大选中，民进党总统候选人蔡英文当选，两岸此前热络的政、经关系不再。输出到大陆的台湾农产品、渔产品都受到影响。
- 2017年前后，美国在韩国部署导弹防御系统——萨德使中国与韩国关系紧张。在中国设有超市、品牌食品销售、电影院，并投资旅游、金融及各种服务业的韩国乐天集团受到中国的抵制。另外韩国影视明星在中国的演艺活动中国游客赴韩国旅游等也受到限制。