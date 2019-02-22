新一轮中美贸易谈判 协议谈成了吗？

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普在椭圆办公室会见中方贸易谈判代表团。

中美贸易谈判90天限期将近，中方代表团本周到访华盛顿，协议达成了吗？

“谈判进展顺利，但我们要走着看。”美国总统特朗普会见中国国家副总理刘鹤带领的中方谈判团队后，在椭圆办公室对记者表示。

按原计划，如果两国在3月1日前未能达成协议，美国对2000亿中国商品的关税将从10%升至25%，但特朗普已多次表达延期的意愿。

“如果有切实的进展，延长限期并无不妥，”特朗普边说边以手势示意刘鹤将这一信息传达回中南海。

谈判限期或延至3月习特会后

特朗普透露，他与习近平可能在3月再次会谈，地点或定在他位于佛罗里达州的住宅海湖庄园，届时敲定中美谈判团队还未谈妥的问题。“我与习近平主席会谈妥最终议题。可能会，可能不会。”

由以上迹象可见，中美贸易谈判限期可能延长至两国元首会谈后。

“元首会谈不容易排期，因此谈判限期有一定的不确定性。”智库美国企业研究院（AEI）学者史剑道（Derek Scissors）对BBC中文表示。

图片版权 EPA Image caption 特朗普会见带领中方代表团的刘鹤（右一），表示乐意为谈判延期。

虽然中美贸易谈判很可能延期，但对于商界来说，不确定性依然没有解除，可能生效的高关税依然犹如悬在头上的一把刀。

“延期对我们来说没有意义” 美国服装鞋类协会（American Apparel & Footwear Association）总裁海芬斌（Rick Helfenbein）对BBC中文表示。他说，在2月初举行的国际展销会上，美国进口商下订单更为谨慎，成交量比往年萧条。许多服装鞋类品牌与零售商巨头，都已经开始有意地减少从中国进口，将眼光放向东南亚制造商。

该行业进口商一般在零售期前4到9个月向制造商下订单，他们对未来的不确定性尤其敏感。“关税的威胁是美国进口商的首要担忧，其次才是知识产权问题。”海芬斌说。

货币汇率协议与华为案

白宫还透露，两国达成关于稳定货币汇率的"最终协议"，但除此之外，白宫未有公开其他谈判成果。

史剑道认为，该协议应是围绕中国承诺控制人民币汇率，防止人民币贬值过多。他还指出，美国要求中国政府在贸易各个领域减少政府干预，但在货币汇率上希望中国政府减少干预。

“货币问题是最容易达成协议的议题，这并不让人惊讶。”史剑道说。

在被问到华为、中兴会否成为贸易协议的一部分，特朗普再次使用了“可能会，可能不会”这个模棱两可的说法。中国通讯巨头中兴、华为在美国及其他西方国家接连遭遇滑铁卢。

本周较早前，特朗普在推特上暗示，美国不会封杀华为、将其从美国的5G网络中排除。

会见刘鹤后，特朗普明确表示不希望用“人为障碍”来封杀华为，而希望建立公平竞争机制，并称他会与司法部讨论华为孟晚舟引渡案。

图片版权 Reuters Image caption 两国的首席谈判代表：莱特希泽与刘鹤。

主持中方谈判团的刘鹤此程带着一个特殊的头衔：“习近平主席特使”。这是他继去年5月后，第二次以此身份访美磋商贸易问题。

本周四，两国代表在美国贸易署进行了长达9小时的会谈。路透社引述信源称，这周的谈判从大纲进入细节，较之前更为艰难。周五，特朗普在白宫椭圆办公室接见中方代表团。上周，中国国家主席习近平在人民大会堂接见了美国贸易代表莱特希泽与财务部长姆努钦。

据悉，中方代表延长了在华盛顿的行程，本周末也将继续谈判。