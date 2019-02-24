图片版权 Reuters Image caption 金正恩乘火车赴越南，这辆绿皮火车将行驶48个小时穿越中国抵达越南。

朝鲜领导人金正恩乘火车出发赴越南河内，参加与美国总统特朗普的会面。

周六（23日）晚21点，金正恩的火车抵达中国边境城市丹东，平壤到河内的距离超过4500公里，预计25日抵达越南，行程将达48小时。第二次朝美峰会将在周三（27日）、周四举行。

随着峰会的临近，全球目光聚焦在朝美双方是否能在全面去核上取得进展。

朝中社消息称，金正恩还将对越南进行友好访问。

陪同金正恩出访的，有其妹妹、党中央政治局候补委员、党中央第一副部长金与正，以及主要参与谈判的朝鲜劳动党中央副委员长金英哲。

为何要进行第二次峰会？

去年六月，特朗普和金正恩在新加坡举行了历史性会谈，但双方签订的协议措辞模糊，虽然协议明确以去核为目标，但会谈后相关工作进展极其缓慢。

特朗普按照承诺减少了美国驻韩部队的规模，但几个月过去，越来越多人质疑，他这么做并未换来朝鲜相应的回报。

专家称，鉴于朝鲜并未承诺停止核武器开发或关闭导弹基地，像拆除火箭发射基地这样的动作，更像是朝鲜的表面姿态。

图片版权 AFP Image caption 2018年6月的朝美第一次峰会虽然协议明确以去核为目标，但会谈后相关工作进展极其缓慢。

但最近，朝美两国低级别的谈判频繁，这可能意味着第二次峰会中会有更实质性的进展。

本轮会谈，双方领导人都十分清楚外界对于达成一份具有实质性内容的协议有很高期待，或者至少要看到一个切实可行的路线图。

华盛顿最初希望朝鲜必须单方面放弃核武器，之后才会减轻对朝的制裁。朝鲜则一直坚持要求取消美国主导的制裁，并作出安全保证。

但是几天前，特朗普称他不急于在去核问题上向朝鲜施压。路透社报道，特朗普称，愿意取消对朝鲜的制裁，但他需要看到其首先采取“有意义的”行动。特朗普还表示，“我认为这不会是最后一次碰面。”

对于本次会面，特朗普表示，“我想他们想做点什么。我们将看一看会发生什么。”

不过距离河内峰会仅有几天，但峰会的具体议程依然不为外界所知。

图片版权 Reuters Image caption 这辆黄绿相间的火车在抵达越南后，金正恩可能换成汽车赴河内。

越南如何准备？

越南能成为双方会谈的地点有很多原因。尽管曾一度与美国为敌，但越南与朝鲜和美国都有外交关系。美国可能借此举向朝鲜说明，两个国家可以抛弃前嫌，共同合作。

从意识形态上而言，越南和朝鲜都是共产主义国家。不过，越南已成为亚洲发展最快的经济体，国内发生诸多改善。美国也可能用越南的发展成果，向朝鲜说明打开国门的发展之路。

朝中社报道，除了朝美峰会，金正恩还将对越南进行友好访问，朝越两国最高领导人将举行会晤和会谈。金正恩此次访越，是继其祖父金日成于1964年访问越南后，朝鲜最高领导人时隔55年再次踏足越南。

越南为峰会也进行了大量准备，河内新建的国际媒体中心将在会谈前一天正式启用。越南官方称，该国一直希望为世界和平与稳定作出贡献，特别是在朝鲜半岛去核问题上，越南为满足峰会的安全和后勤方面的要求而感到自豪。

图片版权 KCNA Image caption 美国可能会借用越南的发展成果，向朝鲜说明打开国门的发展之路。

越南还不忘借峰会推介自己的国家，在媒体中心还设立的越南文化展区，以及介绍越南企业的展位。

为迎接金正恩的火车，越南也做足准备。据越南国家媒体援引交通部门称，从越南边境城市同登到河内的170公里的一号高速公路，从周一的晚上7点到周二的下午2点，禁止超过10吨的卡车以及9座及以上的车辆进入，而从周二早上6点到下午2点间所有车辆禁行。

路透社称，金正恩的火车预计将停靠在同登市，随后乘汽车通过一号高速公路到达峰会举行地越南首都河内。

同登市所在省份的人民委员会周五发布声明，指示道路维护人员停止所有道路施工，清扫高速公路，并称这是一项“政治任务”。

法新社报道，越南加大了在越中边境地区的安保力度，比如在同登火车站以及该火车站至河内段公路部署了大量士兵。