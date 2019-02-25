“伊斯兰国”已土崩瓦解 死灰复燃隐患尚存

图片版权 Reuters Image caption 据估计，分散在叙利亚-伊拉克的"伊斯兰国"极端组织的武装分子大约2万至3万人。其中许多人由于害怕被当局起诉而不愿回国。

自称“伊斯兰国”的圣战恐怖组织一度曾经统治叙利亚和伊拉克各地近800万人口，现在已经土崩瓦解。但其流毒未清。

由79个国家组成的打击“伊斯兰国”全球联盟用了4年半时间，持续不断的军事打击，耗资数百亿美元、牺牲了成千上万人的生命，其中许多是平民。

但是西方情报系统高官呼吁各国不要对“伊斯兰国”组织活动和意图掉以轻心。

在最近举行的慕尼黑安全会议上，因为2014年伊斯兰国突然崛起而一度被打乱阵脚的英国军情六处(MI6) 负责人亚历克斯·杨格发出警告，这个极端组织在军事上的失败并不代表恐怖主义威胁的终结。

他说，该极端组织不仅在叙利亚境内变形，扩散，在海外也一样。

德国国防部长乌苏拉·冯德莱恩、美国中央司令部的约瑟夫·沃特尔将军也发出类似警告说，该恐怖组织目前正在化整为零，潜入地下，如果不加以持续打击，将会死灰复燃。

据估计，分散在叙利亚-伊拉克的“伊斯兰国”极端组织的武装分子大约2万至3万人。其中许多人由于害怕被当局起诉而不愿回国。

在利比亚、埃及、西非、阿富汗和菲律宾南部还有少量与该恐怖组织有关联的狂热武装分子。有证据表明，“伊斯兰国”武装分子在伊拉克北部省份发动了越来越大胆的袭击。

有多少外国人加入“伊斯兰国”？

联合国曾表示，来自110个国家的40000多名外国战斗人员可能前往叙利亚和伊拉克加入过这个恐怖组织。

伦敦国王学院国际激进主义研究中心根据官方、学术和其他数据于2018年7月做出的一项研究得出的结论是，来自80个国家的 41490人前往参加在伊拉克和叙利亚的所谓“圣战”。

其中包括32809名男子，4761名妇女和 4640名儿童。

随着在战争中死亡、被俘、伤残、逃亡等各种原因，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在2018年2月初对安理会表示，“伊斯兰国”据报仍控制着伊拉克和叙利亚的1.4万至1.8万名武装分子，其中包括多达3000名外国人。

伦敦国王学院国际激进主义研究中心的研究数据称，约有850人从英国加入该极端组织，其中包括145名妇女和50名儿童。除死亡失踪之外，有约425人返回英国，包括两名妇女和4名儿童。

图片版权 Reuters Image caption 在军事打击下，2017年10月所谓的"伊斯兰国"已经丢弃其首都。

不久前，2015年15岁时离开伦敦、加入“伊斯兰国”的英国少女沙米玛·贝古姆在叙利亚的一处难民营被发现。贝古姆目前19岁，她刚刚生下了一个儿子。她希望回英国安静地抚养孩子。

西方争议和隐患

英国政府官员称，英国内政部将剥夺贝古姆的英国国籍。但这一决定受到英国一些法律界人士的质疑和反对。

贝古姆的丈夫是一名皈依伊斯兰教的荷兰人，据信已经向一群叙利亚武装分子投降。贝古姆有权对内政部的决定提出上诉。

很多英国人担心曾经加入“伊斯兰国”的圣战者在不思悔改的情况下返回英国，将导致英国国内思想和治安隐患。

BBC安全事务记者加德纳认为，在全世界只要有政府治理不善、公民权利被剥夺、穆斯林认为受到宗教迫害、特别是大批被社会疏忽的年轻人感到生活无望的情况下，作为一种“邪教”，极端组织总会有机会招募新的志愿者。

因此他说，虽然中东所谓的哈里发国已经终结，但其危险的、具有传染性的极端主义意识形态却没有死亡。