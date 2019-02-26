奇人奇案： 三次幸免于难的原因竟然是这样

Image caption 拜森·考拉不慎失手，导致员工意外死亡。

故事发生在1992年的非洲马拉维，本文的主人公叫拜森·考拉（Byson Kaula）。

拜森当时40出头，他不幸被判处死刑，但三次都是因为执行绞刑的人实在太累了而幸免于难，真的可以说是大难不死。但这一切到底是怎么回事呢？

拜森出生在马拉维南部的一个小村庄，他曾在南非的约翰内斯堡煤气部门工作过，有了一些积蓄。于是回到老家买了一块地当起了老板。

他手下雇佣了5名员工。他们在地里种了水果、小麦、玉米和木薯。但“噩梦”也因此而开始。

嫉妒

拜森的“成功”遭到了邻居们的嫉妒。一些邻居袭击了他手下的一名员工，把他打成重伤。由于行走困难，上厕所也需要人搀扶。

一次，拜森在搀扶该员工入厕的途中脚下的台阶一滑，跌倒了。因为前一天刚刚下过大雨，台阶比较滑。该员工被摔倒在地，之后死在医院。

于是，拜森被判谋杀罪名成立。法庭上，拜森的邻居们还作证指控他。

拜森的母亲坐在法庭后排旁听，当得知儿子被判处死刑时痛哭流泪。

马拉维当时是独裁者海斯廷斯·卡穆祖·班达（Hastings Banda）执政的末期。

绞刑

Image caption 拜森母亲坐在法庭后排旁听，当得知儿子被判处死刑时“痛哭流泪”。

判了死刑后，下一步就是等待被执行绞刑。但当时执行绞刑的行刑者是一名南非人，而且只有他一人。

他负责该地区好几个国家的绞刑执行，不得不在几个国家之间辗转旅行。

因此，大约是每2个月才轮到到马拉维来行刑。他手里有一个名单，每次执行绞刑时按名单进行。

拜森每天生活在恐惧中，他最害怕的时刻终于到来了。他的名字出现在21个等待被执行绞刑的名单中。

狱警告诉他，执行从下午1点开始。狱警说他应该“开始祷告了”。

但绞刑执行到了下午3点，行刑者太累了，停止了工作。名单上还有3名没被执行，其中包括拜森。

这是拜森第一次幸免。它意味着拜森只能等待下一轮了。

第二次，还是像头一次那样。执行绞刑的人说，“活太多了”，没办法完成。

而第三次，所有在当天绞刑名单上的人都被执行了，只剩下拜森一人。

虽然拜森三次都逃脱了绞刑的魔爪，但这种经历彻底击碎了他。他曾二次试图自杀。

案件复审

Image caption 拜森和母亲在一起

1994年马拉维确立了多党民主制，所有死刑执行都被叫暂停。虽然即使今天马拉维仍然没有废除死刑，但大多数死刑犯都会转为终身监禁。

拜森的情况就是如此。在监狱里，他积极参与狱中举办的一些教育项目，但似乎毫无出狱的希望。

直到2007年，一桩历史性案件改变了拜森的命运。但此时，拜森已经在监狱中服了近25年刑期。

一名被判了死刑的吸毒者向法院的判刑提出了挑战。他承认杀死了自己的继子，但争辩说他当时的行为是受毒品的影响，属非正常行为。

他认为这违反了自己得到公平审判的权利。同时，他应该享有免遭“不人道和有辱人格待遇”的权利。 这两者都受到马拉维宪法的保障。法院同意了他的申诉。

法院认为，同样是谋杀案例，罪犯的动机和犯罪程度不尽相同，因此量刑也应该不同。

这意味着，包括拜森在内的所有死刑判决都必须要重新复审。

其结果是，许多死刑犯获得了自由。他们当中有许多人有精神问题，也有的是智障人士。

重获自由

Image caption 拜森打算给母亲盖一幢砖房

当拜森得知法院要重审自己的案件时，他最初的反应是拒绝，因为他被之前的经历吓怕了。但最终他还是屈服，同意复审。

当法官说他恢复了自由，他惊呆了。他全身发抖，两腿无法站立。他感觉自己像是在做梦，不相信法官所说的话。

拜森服刑期间，他妈妈每年都去探视他。每次都给他带去好多食品等。

拜森妈妈听到他获得自由时，欣喜若狂。她终于等到了这一天。

拜森重获自由已经60开外，政府组织帮助他学习一些新技能帮助他更容易过渡到正常人的生活。

现在，拜森周末去当义工，帮助其他刚刚被释放的犯人。

在他服刑期间发生了许多事。他的土地长满了野草，妻子也已经病逝。他的六个孩子已经长大成人，离家远走。

他一个人独居，照顾他已经80多岁的老母亲。

拜森表示，他在监狱中最担心的是自己的母亲。拜森是老大。现在重获了自由，他希望尽自己一切可能照顾母亲。

他不让母亲下地或干重活，这些都由他或其他人来料理。

他的下一步打算是要给母亲建一座新砖房。