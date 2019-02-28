图片版权 Getty Images Image caption 据信委内瑞拉仍欠中国大约160亿美元

过去一段时间，委内瑞拉的经济和政治危机不仅引起全球瞩目，也让世界一分为二，两大阵营日渐明显。

反对派瓜伊多宣布出任过渡总统之后，50多个国家步美国后尘，明确表态力挺。

但是，委内瑞拉总统马杜罗也有自己的朋友圈，其中包括一些距离遥远、和委内瑞拉没有任何历史、商业关系的国家。

为什么委内瑞拉会让世界瞩目？各国选边站队背后都有哪些考量？

中国：11位数，好大一笔钱

图片版权 VCG Image caption 瓜伊多努力打消各国对委内瑞拉偿还债务能力的担忧

中国对委内瑞拉的主要担心好像是一个11位数。据信，中国曾经借给委内瑞拉政府超过500亿美元。事实上，一些分析师估算，中国在委内瑞拉的投资已经超过670亿美元。

在很多人怀疑委内瑞拉偿还外债能力的时候，中国出手、成为马杜罗政府的最大债主。但是，如果委内瑞拉违约，中国也可能损失最大。

不过，据信委内瑞拉已经偿还欠中国债务当中的一大部分。

经济咨询、预测及分析公司“牛津经济研究院”（Oxford Economics）的拉美事务专家卡洛斯·德苏萨（Carlos de Sousa）告诉BBC，委内瑞拉仍然欠中国投资方至少160亿美元。

他说，中国决定投资的出发点是战略考虑。“委内瑞拉是已证实的世界上原油储量最大的国家，中国向委内瑞拉投资、获得原油供应保障的考量的确有道理，石油是中国经济发展所必需的。”

但是，也有人对中国贷款贷颇感不安。

拉斯·达伦（Russ Dallen）是“加拉加斯资本市场”投资银行的合伙人，上星期他对美国CNBC电视台表示，中国人担心委内瑞拉反对派可能拒绝承认前总统查维斯时代欠下的外债，或者去寻找不偿还的“法律漏洞”。

瓜伊多一直在试图打消外界的顾虑。二月初，他在接受《南华早报》采访时表示，委内瑞拉政府将严格遵守法律和国际义务，尊重“与中国签订的所有协议”。

委内瑞拉危机爆发以来，中国政府表示支持马杜罗，但是北京官方也表示，他们与各方保持“密切沟通”。有观察人士认为，这表明，中国主要的担心是经济、而不是政治。

俄国：“可算轮到我来烦你了！”

图片版权 Sasha Mordovets Image caption 俄国在委内瑞拉也有经济、地缘政治利益

委内瑞拉局势也是俄国媒体中的重头戏，俄国人密切关注委内瑞拉动态。总统普京公开表示力挺马杜罗。

德苏萨认为，从地缘政治意义来看，委内瑞拉对俄国相当重要。俄国感觉自己传统的朋友圈受到威胁，保持和委内瑞拉的关系有可能抗衡美国的影响。

德苏萨还说，“在乌克兰问题上和美国的冲撞让俄国很恼火，普京在委内瑞拉问题上采取同样的手法，回报美国。”

“俄国要对美国喊话：现在轮到我来烦你、干扰你在你家‘后院’利益的时候了。”

但是在俄国，委内瑞拉局势也引发了一场有关内政和外交的辩论。

BBC俄语主编法米尔·伊斯梅尔洛夫（Famil Ismailov）说，“通常情况下，俄国人已经厌倦了帮助外国政府，比如叙利亚和委内瑞拉，而不是把钱投入国内。但是，俄国政府有非常强大的内部宣传机器。

BBC国际媒体观察部发现，俄国官方媒体高调报道委内瑞拉支持马杜罗的示威游行，质疑反对派收获的支持。

德苏萨说，俄国的经济利益非常明显，“莫斯科已经以贷款、直接投资等方式投入了大约100亿美元。”

有分析人士估计，这一数字可能高达170亿美元。德苏萨说，俄国认为，委内瑞拉原油产出下跌、经济衰退，这是“抄底”的好机会。

但是，也有俄国议员表示担心，质疑能否收回投入委内瑞拉的资金和贷款。

图片版权 Getty Images Image caption 许多大国密切注视着委内瑞拉的石油资源，其中包括中国和俄国

伊斯梅尔洛夫认为，收回委内瑞拉贷款的希望不大。他说，“俄国对一个国家投资，动机是政治，而不是经济。给了委内瑞拉的钱拿不回来了，但是，这等于付钱给委内瑞拉、收获对俄国的支持。”

他还说，“对俄国政府来说，俄国面临制裁，但仍能继续担当超级大国的角色、和友邦保持关系，对俄国来说，这很重要，这笔钱花的值。”

但是，德苏萨认为，俄国有可能收回对马杜罗政府投资的一半。他说，委内瑞拉国家石油公司PDVSA从俄国国家石油公司Rosneft获得60亿美元贷款，委方已经偿还一半，“另一半可能永远也拿不回来了。”

“但是依我看，Rosneft并没有损失掉在委内瑞拉南部油田的直接投资，因为委内瑞拉反对派已经表示，他们今后仍会与中国、俄国做生意。”

伊朗：“凡是美国支持的我就反对”

图片版权 Anadolu Agency Image caption 马杜罗和鲁哈尼保持了各自前任查维斯和艾哈迈德内贾德建立的双边关系

伊朗和委内瑞拉之间远隔千山万水，具体讲，12000公里，但是，套用委内瑞拉前总统查维斯一句话，两国之间的关系是“神圣的”。

以美国为首的一批国家表态支持承认瓜伊多是过渡总统之后，只有屈指可数的几个国家说这是针对马杜罗总统的"政变企图"，伊朗就是其中之一。

查维斯执政后期，伊朗和委内瑞拉两国关系开始升温，查维斯和时任伊朗总统艾哈迈德内贾德成了"哥们"。自此之后，两国领导人多次互访。现在伊朗政府支持委内瑞拉，是出于“凡是美国支持的、我们一定反对”的战略，BBC波斯语编辑卡利利（Ebrahim Khalili）解释说，“敌人的敌人就是我们的朋友。”

伊朗和拉美其它两个国家玻利维亚和古巴关系密切，也可以被看作同一逻辑的体现，不过在伊朗，"马杜罗名气更大，因为他能让伊朗人联想起自己国家的问题。"卡利利说，改革派媒体认为，伊朗必须汲取委内瑞拉的教训，如果采用和马杜罗一样的手段、比如压制，伊朗的下场会和委内瑞拉一样。

事实上，2017年伊朗总统大选期间，委内瑞拉是一个重要的辩论话题，以至于波斯语中新增了一个词，"委内瑞拉化"。卡利利解释说，这个词的意思是，"跌入和委内瑞拉一样的经济困境"。

土耳其：9亿美元的黄金？

图片版权 Anadolu Agency Image caption 埃尔多安去年前往加拉加斯，这是土耳其领导人第一次正式访问委内瑞拉

在土耳其，马杜罗也是家喻户晓的名字。去年九月，马杜罗在伊斯坦布尔一家豪华餐厅大吃大喝的视频爆红互联网，引发巨大争议。委内瑞拉国人食难果腹，自诩社会主义的领导人怎么这样奢侈？

那是2016年以来委内瑞拉领导人第四次访问土耳其，是年，两国关系开始渐入蜜月期。同年，土耳其总统埃尔多安经历未遂政变，马杜罗是率先发声支持的国家领导人之一。

土耳其是北约成员，按理说应该是美国的盟友，但是，土耳其和特朗普政府的关系陷入低谷，过节之一是两国对叙利亚问题的态度大相径庭。

埃尔多安明确表态，坚决支持马杜罗，并对美国提出批评。

土耳其议会内有一个小组，专门打理土耳其、委内瑞拉的“友好关系”，该小组的主任苏雷克里（Kerem Ali Surekli）出自埃尔多安领导的执政党，他说，土耳其和委内瑞拉都“曾经历和抵抗外部干预”。

“牛津经济研究院”的德苏萨说，土耳其是重要珠宝出产国，也是世界最大的黄金进口国之一。去年以来，土耳其通过进口委内瑞拉黄金成为委内瑞拉最重要的贸易伙伴之一。“原油产量快速下降，委内瑞拉政府把开采黄金看作另一条出路。”

去年，委内瑞拉对土耳其的黄金出口总额逼近9亿美元，这一数字超过2013到2017年间两国之间的贸易总额。

美国说，委内瑞拉黄金部分流入伊朗，破坏了制裁。但是，土耳其否认与此有关。

印度：石油涨价怎么办？

图片版权 Getty Images Image caption 印度是世界第三大原油买主

委内瑞拉局势虽然在印度媒体上并没有成为头条新闻，但是印度商业圈也在密切关注。据估计，过去十年间，印度是世界第二、或者第三大（取决于用哪种方式来统计）委内瑞拉原油进口国。

过去几个星期，部分观察人士提出，印度可能成为挽救马杜罗政府的“一剂良药”。

美国曾经是委内瑞拉原油的首要目的地，但是，一月底，美国宣布制裁委内瑞拉国家石油公司PDVSA。不过，印度要想填补美国留下的空缺，仍然存在几大障碍。

委内瑞拉出产的多为超重油，出口前需要经过稀释剂处理，但是稀释剂也在美国制裁清单之内。

印度智库、印度国际关系研究委员会的能源和环境问题专家班达利（Amit Bhandari）说，印度有两家具备加工超重油能力的炼油厂，但是这两家炼油厂都是私营的，相比国营企业更可能遵守美国的制裁。

他说，美国是印度最大的贸易伙伴之一，在印度投资的企业中有许多是美国公司；而且印度和美国都是民主国家，有同样的价值观。

委内瑞拉石油部长、PDVSA主席克维多（Manuel Quevedo）最近曾经访问印度，他说，和印度的会谈“富有成效”。但是，美国国家安全事务顾问博尔顿（John Bolton）发推特警告说，“支持马杜罗盗取委内瑞拉资源的国家和公司不会被忘记。”

班达利说，印度最大的担心是，委内瑞拉危机会催涨原油价格。继美国和中国之后，印度是世界上第三大原油进口国。

津巴布韦："非洲版委内瑞拉"惺惺相惜？

图片版权 Anadolu Agency Image caption 津巴布韦和委内瑞拉都经历过通货膨胀如日中天

关注委内瑞拉的国家出发点并不全是经济或者地缘政治利益。津巴布韦也许并不是重要贸易伙伴，但是，委内瑞拉的危机在津巴布韦人当中引发强烈共鸣。

BBC驻津巴布韦记者恩约卡（Shingai Nyoka）说，这两个国家都曾繁荣、富有，都曾有个性十足的领导人—查维斯和穆加贝，他们都曾不屈从西方。2008年，津巴布韦经历有史以来第二严重的恶性通胀，Hans-Kurs通膨表显示，每个月物价上涨达到百分之796亿。

津巴布韦媒体也在密切跟踪委内瑞拉局势的变化，恩约卡说，两国有许多类似的经济和政治问题，恶性通胀、食品短缺、政府和西方对着干，马杜罗和穆加贝都曾指责"帝国主义"造成了他们国家的悲惨境遇。

记者说，有些人称津巴布韦为"非洲的委内瑞拉"。但是津巴布韦人对委内瑞拉局势的看法不尽相同。

有人认为，津巴布韦可以成为马杜罗的警钟：修理好一个破碎的国家并非易事；但是，现总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）的支持者认为，“盯着委内瑞拉石油的国家策划阴谋，马杜罗是受害者”。姆南加古瓦也是在政变之后掌权的。

BBC记者恩约卡说，他们认为，和津巴布韦一样，委内瑞拉的经济危机也是制裁和破坏造成的。

“在他们眼里，马杜罗是在为委内瑞拉抗衡西方付出代价。”