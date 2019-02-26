英国脱欧：梅首相甩出三招欲将脱欧进行到底

图片版权 Reuters Image caption BBC政治事务编辑劳拉·库恩斯伯格指出，梅首相的举措将试图避免英国政府在议会投票中再遭挫败，并将让英国议员们来掌握英国脱欧进程。

脱欧争议不断升温，英国政坛炮火连天，首相特里莎·梅为攘外安内甩出三招杀手锏：让议员们就是否同意无协议脱欧进行投票表决。

如果英国议会否决批准英国政府无协议脱欧，次日议会将立即就是否推迟英国脱欧投票。

虽然梅首相目前否定英国举行第二次全民公投的意义和可能性，但由于英国朝野在脱欧问题上形成的各派分歧巨大，显示梅政府原定的3月底脱欧大限面临推迟、举行第二次公民投票的可能性继续增加。

英国不论朝野均有众多政治、经济、金融、司法、行政等方面的人士警告说，如果按梅政府原计划3月底正式脱欧，无协议脱欧将给英国社会和经济造成巨大混乱局面，如同"泰坦尼克号撞上冰山"。

因为这种可能性存在，不论英国方面还是欧盟方面，2019年初以来都为这种可能性出现制定应急方案。英国军方甚至调动3000军人准备随时维持社会秩序。

但英国新的政坛动向不断显示举行第二次公投的可能性在不断增大。

“图穷匕首现”

对于特雷莎·梅首相来说，她原先主导的与欧盟谈判达成的脱欧协议草案被英国议会否决，就英国脱离欧盟最后协议草案重新提交给议会批准表决的日期一再推迟，目前决定到3月12日进行投票表决。

这一日期离梅首相决定的3月29日英国脱欧日大限仅有约半个月时间。而英国与欧盟之间有关英国脱欧后双方经济、金融、主权、司法等等方面的大量具体争议仍未确定。

在过去相当长的时间里，执政的保守党和在野的工党内部就英国如何脱欧乃至是否脱欧都存在重大分歧，因为各自所处的党派形态阵营及形势不同，脱欧争议属于政治暗流。

但当梅政府设定的脱欧大限来临之际，脱欧分歧已经无法搁置。对于英国议会政坛，特别是政府内的留欧派及软脱欧派来说，无协议脱欧是绝不能接受的。

图片版权 HOC Image caption 梅首相表示，欲将脱欧进行到底。

首先，英国议会朝野各出现一批议员，批评本党政策，宣布脱党成立"独立团体"。特别是在保守党内，3名女议员指责党领导层已经被右翼硬脱欧团体控制，宣布脱党。

随后，英国媒体透露说，包括一批梅政府的重量级阁员在内的15名内阁大臣或国务部长威胁如果英国政府准备无协议脱欧，他们将立即辞职。其中6人，包括就业与养老大臣拉德，司法大臣高克，商业、能源及工业策略大臣克拉克等分别联名在媒体上撰文警告说，如果梅首相不能说服硬脱欧派，他们将从内阁辞职，并支持英国推迟脱欧。

梅首相三招和市场反应

在"留欧派逼宫"的形势下，梅首相将决定权交给议会。为此分三个步骤。

她宣布的三招是：一，3月12日英国议会将首先就她主张的“有意义的”英国脱欧协议举行投票。这个“有意义的”协议，是她领导的政府主张达成的协议。

图片版权 Reuters/Getty Images Image caption 分属朝野的两位重量级议员联手推出议案：在野的工党女议员库帕和执政的保守党议员莱特温对政府脱欧草案提出修正案，要求在政府草案没有获得议会批准情况下，推迟英国脱欧。

如果一招不成，这一投票无法获得议会通过，第二招是：3月13日让英国议会决定是否同意无协议脱欧。

如果第二招没有通过，随后顺其自然的第三招是，3月14日让议会决定是否应该推迟脱欧大限。

梅首相表示，脱欧是英国民众公投的意志，也是她作为首相领导政府要实现的目标，因为她会将脱欧进行到底。

但BBC政治事务编辑劳拉·库恩斯伯格指出，上述举措将试图避免英国政府在议会投票中再遭挫败，并将让英国议员们来掌握英国脱欧进程。

与此同时，英国在野的工党随着党内就脱欧问题的争议，也开始更多谈论避免硬脱欧和第二次公投的可能性。

英国工党领袖科尔宾表示，如果梅政府无法让议会批准其脱欧计划，工党将支持举行第二次全民公投，并将英国留在欧盟内作为全民公投的一个选项，由选民来决定。

在欧盟方面，已经有消息显示欧盟也在积极考虑延长里斯本条约50条款、即英国正式退出欧盟的期限问题。毕竟，英国脱欧对欧盟来说，双方没有赢家。

英国脱欧将走向何处？在纷纭争议中，随着预计英国脱欧将可能被推迟的消息，英镑兑美元币值应声大涨，显示出市场似乎已经找到方向。