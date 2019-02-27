越南特金会：朝鲜女性可否向越南女老板取经

Image caption 杨氏青只是越南数千名女性企业家中的一员，她们是越南经济的血脉。

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在越南举行历史性峰会之际，BBC记者走进越南，看看东道主越南如何成为朝鲜的学习榜样。

杨氏青 （Duong Thi Thanh）用几个内含一种特殊细菌的酒桶，从河内一条后街的小房间打造了一家全球性的纺织企业。

她用几乎快失传的手艺制作传统的靛蓝染色服饰。首先，她在一个叫萨帕的小镇雇用工人来收集植物靛蓝的叶子。然后每晚用米酒在塑料桶中发酵叶子，然后搅拌。

“细菌总是在睡觉，”当我参观她的工作室时，她笑着说。“它们不想工作，因为它们非常懒。但它们喜欢喝酒。”

她弯下腰，把水从桶里舀出来。这是一大片淡淡的蓝色，其中带有一丝绿色。但当她在酒中搅拌时，它变成了真正的蓝色色调。“看，酒把它们叫醒啦，”她说。

然后，她将一块亮白色的棉布放入这桶蓝色液体。这个染色的过程需要十天。

在她身后，缝纫机嗡嗡作响，工人们在做靠垫套、长棉连衣裙和围巾。再远一些，我可以听到生产线上钢铁的嘶叫声。

杨氏青开始创业时，她每年都努力做几百米的面料。 24年后，她在世界各地的客户们可以在线订购产品。澳大利亚和日本是她的两大市场。

从黑市到国际贸易

杨氏青只是越南数千名女性企业家中的一员，她们是越南经济的血脉。

Image caption 杨氏青的衣服销往全球。

越南在20世纪80年代取消了对经营企业的限制，转而开放国际贸易和投资：以前在黑市或灰色市场经营小企业以贴补家用的女性，现在可以合法经营。

现在越南的女性企业家比亚洲其他任何地方都多，她们大多经营中小企业，占越南国内生产总值的40％。

对于成千上万的朝鲜家庭来说，女性已成为主要的养家糊口的劳动力。男人仍是这个非常重男轻女的阶级社会中的决策者，但女性正在全国不断涌现出的非正规市场里捞金。

20世纪90年代的一场饥荒导致数十万人死亡，一些人对这个国家分配食物和财富的能力失去了信心。他们在寻找其它的生存方式。

女性为主要养家者

朝鲜男性通常不得不在国企或军队工作，女性则需要寻找其它的赚钱方式。一项韩国政府调查曾估计，在朝鲜，女性收入占家庭收入比例超过70％。

Image caption 现在越南的女性企业家比亚洲其他任何地方都多，她们大多经营中小企业，占越南国内生产总值的40％。

金嘉茜（Jessie Kim 音译）就是其中之一。她11岁时，母亲去世，父亲忽略了她。她说，当时有很多天都没有东西吃。因此，她在山上找浆果和草药来赚取微薄的收入。

当她看到男人们聚在一起喝酒时，她发现了商机。年仅12岁，她去这个城里买了一种名为烧酒的韩国米酒。她将其稀释后出售。

“如果我想在朝鲜生存，那么我必须赚钱。我不想死。”

她赚的钱足以帮祖母买食物。她在2014年逃到韩国，进入大学学习经济学，她经商的动力仍然存在。

这些市场的出现可能对朝鲜的政治产生持久影响。陈玉文（Van Tran Ngoc）通过非营利组织“交换选择”（Choson Exchange），在越南培训来自朝鲜的、刚展露头角的女企业家。陈玉文对他们的积极性感到惊讶。“在许多方面，他们让我想起越南的女企业家，”她说。

“她们一开始看起来都很安静，但她们非常渴望学习并努力工作。在交流会间辗转，她们基本不休，并且一直都在努力学习更多东西。当我带他们到河内时，他们经常问我咨询不同的商业模式，以及越战后越南如何改变搞经济转型。”

责任和抱负

图片版权 AFP Image caption 越南1986年以建立社会主义主导的市场经济为目标开启经济改革以来，成为亚洲发展最迅速的几个经济体之一。

她看到越南和朝鲜女企业家之间的相似之处。两者都掌管家里的财政大权，这是她们的主要动力。

“我看到的一点是，她们志存高远，并不羞于分享自己的野心，”她说。对于杨氏青来说，这个梦想是质量而不是数量。她的产品有很大市场，但她希望避免转向大规模生产。当越南经济对外开放时，中国和印度已经占据了纺织品市场的很大份额，因此越南人寻求规模较小和利润丰厚的买家。

在朝鲜，纺织业已经成为第二大经济支柱，我问杨氏青对朝鲜的纺织业从业者有哪些建议。

“不要考虑廉价市场，” 她说。“每个人都可以复制你的模式。你需要做一些与众不同的产品。你要了解国际市场。”

朝鲜的数十万个工作岗位依赖于小市场和纺织业。这些将是金正恩在峰会期间要关注的重要事务。

正如越南人已经证明的那样，主要由女性经营的中小型企业确实能够脱颖而出。