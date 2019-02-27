图片版权 AFP Image caption 巴基斯坦士兵在被巴方宣布击落的印军战机残骸边上。

印度和巴基斯坦为何就克什米尔的宿怨新仇一言不合，再次武力相向？对国际社会有何影响？

全世界在不安和焦虑中，迎来了2019年。全球经济放缓，风险上升，但衰退尚未降临。

在这种阴霾中，世界经济风险似乎仍在增加，不确定因素包括美中贸易战、英国脱欧，委内瑞拉内乱等。世界各地的各种风险似乎都没有找到妥善的解决方案。就在这个时候，印度和巴基斯坦这两个核大国突然又为了克什米尔的新仇旧恨爆发武装冲突，令世界关注。

美国、中国和欧盟等各方均呼吁印巴双方保持克制，避免使南亚紧张局势升温。

克什米尔领土争议

克什米尔问题是印度和巴基斯坦两国自从印度次大陆独立分治以来就结下的一个历史怨结。

自1947年英属印度脱离英国独立为两个国家以来，印巴两国已经打了3场战争，其中两场都直接因为克什米尔争议。印度和巴基斯坦都声称拥有整个克什米尔，但双方都实际控制了克什米尔部分地区。

今日和历史不同的是，过去20年以来，印巴都已经成了宣布拥有核武器的大国。

2019年初的冲突升级

2019年2月份，印度武警部队一支车队在印控克什米尔遭汽车炸弹袭击，造成40多人死亡，数十人受伤。被指以巴控克什米尔为基地的宗教极端主义武装"穆罕默德军"宣称对这起自杀式袭击负责。

这是在克什米尔地区数十年来反对印度统治的反叛力量中发生的一次最严重袭击。

图片版权 AFP Image caption 印度一批民众在听说印军战机越境进入巴基斯坦轰炸印方指责的“恐怖巡逻营”后，上街庆祝。

随即，印度总理莫迪第一时间发布声明称要报复。而巴基斯坦总理伊姆朗·汗否认巴方与在印控克什米尔发生针对印军的袭击有任何关联。

之后，印度空军多架战机越过印巴实际控制线，对印方指责的巴控克什米尔所谓"恐怖主义训练营"进行了空袭，宣布炸死数百名恐怖分子。而巴方否认巴境内有所谓"恐怖分子训练营"，指责印方入侵，并警告要在任何时间和地点采取反击措施。

两天后，巴基斯坦宣布击落了两架印度空军战机，其中一架飞机在巴基斯坦境内坠落，一名飞行员被抓获。

冲突升级后，巴基斯坦宣布关闭空域。印巴两国随即关闭多个民航机场。

各方呼吁克制避免冲突升级

图片版权 Getty Images Image caption 2019年2月份，印度武警部队一支车队在印控克什米尔遭汽车炸弹袭击，40多人死亡，数十人受伤。

英国广播公司BBC驻德里的记者说，印度和巴基斯坦现在面临的挑战是在事态完全失控之前遏制最新的升级。

巴基斯坦军方发言人就击落印军战机一事表示，这是巴基斯坦"别无选择"、只能对印度空袭巴基斯坦领土作出回应。但巴军刻意避免打击印军地面军事目标或造成伤亡，目的是并不希望让危机升级。

一些分析人士认为，印度预计将在未来几周内宣布大选。印度总理莫迪在经济不稳定的情况下，又受到国内发生恐怖袭击的压力，对巴态度强硬有助其国内政治形象。

冲突发生后，美国、中国和欧盟等各方均呼吁印巴克制，避免冲突升级。

中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，印度和巴基斯坦都是南亚地区重要国家，双方保持良好关系和沟通有利于南亚地区和平稳定，从根本上也符合印度和巴基斯坦双方利益。

对印方宣布针对恐怖主义势力采取打击行动，陆慷表示，打击恐怖主义是全球性问题和挑战，需要国家间保持合作，为必要的国际合作营造有利的条件和氛围。