图片版权 Getty Images

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在越南的峰会终于揭幕啦！

其实，过去几天，世界媒体已经在登高爬低地挖趣闻、淘花絮。成百上千的记者涌入河内，不把峰会从里到外翻个遍誓不罢休的感觉。

这里我们分享几个很能抓眼球的另类看点。

这个发型很“霸气”！

图片版权 Getty Images Image caption 比一比，到越南时发型（右）是不是有变？

金正恩的发型早就是国际媒体上的热门话题，现在，越南媒体也加入了讨论。

“越南快报”（VnExpress）网27日报道，金正恩在前往河内的火车旅途中"改头换面"：从中分改成了背头！

金正恩一直留着所谓的"霸气"头（朝鲜语），或许是为了继承爷爷金日成开创的潮流。韩国媒体《朝鲜日报》2015年曾经报道，朝鲜年轻人被勒令效仿领导人的发型。

国际媒体发现，河内有理发店打广告：免费为顾客理金正恩和特朗普发型！

第一妹妹”好暖心“

图片版权 TBS

金正恩抽烟，妹妹金与正端着烟灰缸……

日本TBS频道拍到，黎明时分，中国南宁火车站，金正恩走下专列抽烟。

众所周知，金正恩是"烟枪"，但是播出的视频最好看画面的可能要算金正恩的妹妹、随访的金与正手里端着水晶烟缸在一旁“伺候”。金正恩自己掏出火柴点烟，可能也是以爷爷为榜样。

韩国《中央日报》说，由妹妹亲自上阵可能是朝鲜的保护性举措，确保有关金正恩的信息、其中包括DNA被盗。

该报27日的一篇报道说，有关金正恩健康、基因等信息是世界各地多家秘密机构迫切希望入手的热门货。

但是，韩国前任统一部部长张世炫（音译，Jeong Se-hyun）说，金正恩的妹妹、而不是其他什么人端烟缸看起来更自然。如果换别人，难免被看作拍马屁。

黑衣保镖跟车跑

图片版权 Getty Images Image caption 据说保镖要和金正恩身高相仿

黑衣保镖在金正恩专车两侧跟着跑的画面可能不像从前那么震撼，但是仍然十分抢眼。

2018年6月新加坡特金会和今年4月韩朝峰会期间，黑衣保镖跟车跑走上银屏。位于首尔的"朝鲜放送"频道说，这一次的不同点是保镖的"阵型"。

该媒体注意到，在新加坡时，保镖的阵型是V型，这次在河内是11型，严密程度更低一些。

越南媒体早些时候注意到，大约100名朝鲜保镖提前抵达河内。“越南快报”报道说，"据信许多保镖和金家、朝鲜其他精英家族有关"。

专列啥时“变脸”了？

图片版权 Getty Images

2月23日，金正恩在平壤登上绿色专列，启程穿越中国、前往超过4000公里以外的河内。但是专列26日抵达越南同登站时，眼尖的媒体注意到，火车头和出发时不一样了！

韩国韩联社还说，火车头的颜色和牌号也不一样了。

还有，在同登站，专列最开始停靠的位置不对，车厢门和红毯没能完美对接。金正恩下车的时候，录像显示一名翻译小跑着过来，差点撞上金正恩。

找个对等酒店“有压力”

图片版权 Getty Images Image caption 梅利亚酒店外加强治安

《首尔新闻报》报道，为金正恩安排梅利亚酒店，原因之一可能是，要比得上特朗普下榻的河内最豪华的酒店之一万豪酒店“有压力”。

该报27日报道说，另外一个原因可能是为了省点钱，因为酒店一晚费用为20万到30万韩元（约合178-268美元）。

该报还援引消息人士说，梅利亚酒店更加安全，因为该酒店"属于"越南国防部。

美国记者最开始预订入住梅利亚，但是后来被转移到其他地方。

金正恩抵达河内大约一个半小时之前白宫发给记者的一份电子邮件说，"出于技术原因"，白宫新闻发稿中心将搬到国际媒体中心内的指定区域。

路透社说，朝鲜选择该酒店可能是"故意的"，为的是金正恩增加在美国媒体的曝光度。