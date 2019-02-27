金正恩越南再会特朗普：首日晚餐谈了这些

你的器材不支持播放多媒体材料 这是他们去年6月在新加坡峰会后的第二次握手（英文字幕）

美国总统特朗普27日傍晚与朝鲜最高领导人金正恩在越南首都河内会面，为第二次会晤拉开序幕。

两人先是在河内索菲特传奇大都会酒店先进行单独闭门会谈，随后举行晚宴。

二次会晤说了什么？

两国领导人在国际媒体前握手并拍照，有说有笑，随后接受记者访问。金正恩表示，确信"金特会"会取得所有人都满意的结果，他说：“我们克服了所有阻碍，今日来到了这里。”美国总统特朗普则表示，他期待这次峰会是一次“非常成功”的峰会。他说：“能和金委员长在一起是一种荣誉。”

两人接受短暂接受媒体访问后即进行闭门会谈，晚宴则限制进入会场的媒体人数，特朗普与金正恩步入晚宴房间时，有记者向特朗普提问，有否计划宣布结束韩战，特朗普则回应“我们瞧瞧看。”

闭门会议结束后，白宫向媒体发出新闻稿透露对谈内容。会议当地时间6点33分开始，金正恩向特朗普说：“从去年6月在新加坡见面至今刚好261天。”并将这次二度会晤成功举行归功於特朗普的团队。

金正恩指出，过去261天有很多误会产生，各界错误解读了现况，像是外界仍认为过去的敌意还存在。然而，我们可以克服所有困难，在261天后的今天，再次在河内见面。

他并强调：“如今我们并肩而坐，给我们希望，假以时日我们总能成功的。”

特朗普随后表示感谢，也表示，与金正恩见面是他的荣幸。他说：“我俩首次会晤非常成功。你我们都非常满意。”他期待，二次会晤能和上次一样好，或甚至更好。

特朗普表示，最大的进展就是两方关系友好。

特朗普还夸赞朝鲜经济发展潜力无穷。他对金正恩说：“就像我对媒体及所有人说的一样，我觉得你的国家经济发展的潜力巨大。”

图片版权 AFP Image caption 特朗普与金正恩2月27日在河内酒店进行晚宴。

还有谁参加了晚宴？

而除了两国首脑外，美朝各派两名高官出席晚宴，美方派出国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）丶白宫幕僚长:米克·马尔瓦尼 （Mick Mulvaney）；朝方则有劳动党中央委员会副委员长金英哲 (Kim Yong Chol)，以及外交部长李勇浩 (Ri Yong Ho)。

特金晚会约在27日晚间10点结束，特朗普一行人随即返回下榻酒店，预计28日上午举行正式会谈，将会讨论无核化等一系列问题。

河内索菲特传奇大都会酒店是河内首间五星级饭店，有百年历史，是当地著名地标，曾接待各国政要与知名艺人。

特朗普26日搭乘空军一号抵达河内后，立刻发推文感谢民众的欢迎，而金正恩则是23日从平壤搭乘专属列车前往越南，耗时超过60个小时，26日到达河内。

图片版权 Getty Images Image caption 河内索菲特传奇大都会酒店

为什么选在越南？

越南是共产主义国家，但实际采用类似资本主义的经济制度，目前美国和朝鲜都视其为友。

澳大利亚新南威尔士大学堪培拉校区政治学荣休教授，越南问题专家萨耶尔（Carl Thayer）说，越南被视为中立的主办国，并且符合美国和朝鲜的所有要求。

越南1986年以建立社会主义主导的市场经济为目标开启经济改革以来，成为亚洲发展最迅速的几个经济体之一。

萨耶尔教授对BBC表示："第二次特金会地点选在越南不只有象征意义"。

"选在越南是因为各方都认为越南有能力为峰会提供一个十分安全的环境，各方都认为越南是一个中立的东道国。"