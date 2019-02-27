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美国总统特朗普前私人律师科恩（Michael Cohen）27日出席国会听证会，作为特朗普前核心圈子一员，他披露了诸多对总统不利的独家证据与证言。

科恩是谁？

科恩担任特朗普私人律师长达10年，包括2016年总统大选期间。

以作风强硬、使命必达著称的科恩曾被称为特朗普的“忠犬”、“首席灭火队长”，他为特朗普打点大小事务，甚至曾在去年4月表示愿意为其“挡子弹”。

但今时不同往日，科恩如今将矛头指向了前老板，他自称出于愚忠为特朗普掩盖了一些“肮脏的事情”。科恩也因此从特朗普最信任的人之一，成为他眼中不受欢迎的人物。

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去年8月，科恩对纽约联邦检察官提起的逃税、银行欺诈和违反竞选财务法等指控表示认罪。他的律师牌照也在本周早前被撤销。

正在调查俄罗斯干涉大选、特朗普竞选团队“通俄门”的美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）指控科恩对国会作伪证。科恩曾向国会表示，特朗普在竞选期间中止了莫斯科房地产项目，如今他承认自己当初说谎。

即将因诈欺、向国会作伪证等罪名入狱3年的科恩，试图通过国会公开听证会，说服世人应该相信他而不是特朗普。

“我将让美国人民决定，到底谁在说真话，”科恩说。

身穿深色西装的科恩在听证会中显得有备而来，他朗读开场证词时抑扬顿挫，问答期间多次与质疑他的议员有言语交锋。

他对特朗普有哪些的指控？

“种族主义者、骗子、作假者”

谈及特朗普为人时，科恩称其是“种族主义者、骗子、作假者”。

科恩称，特朗普的“坏”远超过他的“好”，“自从上任总统以来，他成了最坏的自己。”

据科恩所说，特朗普曾让他说出任一个由非裔领袖领导、而不是“粪坑”（shithole）的国家。“这是当奥巴马担任美国总统的时候，”科恩说。

他引述特朗普说，非裔美国人永远不会投票给他，因为”他们太笨了“。

科恩还说，特朗普为个人目的隐瞒他真实拥有的财富，例如在追求登上福布斯财富榜时夸大财产，而在报税时少报资产。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普前私人律师科恩在美国众议院作证，对前老板倒戈相向。

希拉里电子邮件外泄

科恩指证，在2016年总统大选期间，民主党内部电子邮件外泄一事传开前，特朗普早已知悉此事。他的竞选团队与维基解密的创始人阿桑奇在后者释出对希拉里不利的电邮前，就有过交流。特朗普不仅对此知情，还表示欢迎。

特朗普与俄罗斯的联系

科恩称，特朗普在竞选总统期间，主导其公司在莫斯科的一个摩天大楼项目谈判，而他当时公开表示，自己在俄罗斯没有商业利益。

竞选期间，特朗普多次询问科恩"俄罗斯那边怎么样了"，意指莫斯科的房地产项目。

“他（特朗普）就此撒谎，是因为他从来没预料到他会胜出大选，也因为他打算通过莫斯科房地产项目赚取数亿美金。”科恩作证说。特朗普没有直接指示科恩向国会作伪证，但他认为特朗普希望他撒谎，并让律师事先审阅他此前的国会证言。

科恩还说，特朗普事先知晓竞选团队与俄罗斯律师会面、谈论希拉里的“黑材料”，但他并不掌握直接证据。特朗普一直表示，他对长子与俄罗斯律师的秘密会面并不知情，也无参与。

AV女星封口费

图片版权 Getty Images Image caption 丹尼尔斯的本名是斯蒂芬妮·克利福德（Stephanie Clifford），她称与特朗普在2006年发生了性关系。

科恩出示一张2017年7月由特朗普签字的支票，用于报销科恩早前向成人片女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付的封口费。她自称在2006年曾与特朗普有染。支票价值35000美元，由特朗普私人账户支付，开出时特朗普已是美国总统。

丹尼尔斯则发表声明声援科恩，感谢他“开始说出真相”。特朗普一直否认与丹尼尔斯及另一位女性有不正当的关系。

图片版权 Getty Images Image caption 科恩出示由特朗普签字的支票作为证据。

越战兵役

特朗普向外界表示，他因骨刺而获得越南战争兵役豁免，这个说法受到多方质疑。

科恩指，特朗普没有向他出示过医学证明，且说当年没有接受过手术治疗，并指示他不要正面回答媒体提出的相关问题。

据科恩的证词，特朗普曾对他说：“你以为我笨吗，我不会去越南的。”

“让我觉得讽刺的是，总统先生，你现在正身在越南，”科恩说。

图片版权 AFP Image caption 美国聚焦科恩听证会之时，特朗普与朝鲜领导人金正恩在越南河内共进晚餐。

特朗普怎么说？

正在越南与朝鲜领导人金正恩会面的特朗普，对随行记者关于科恩证言的问题避而不答，只摇头以对。普遍认为，特朗普政府选择在科恩听证会期间，安排与金正恩会面并非偶然，而是有意转移舆论的视线。

早前科恩承认上述控罪时，特朗普曾抨击科恩撒谎，并称他“是一个软弱的人，也不是一个非常聪明的人。”

国会听证会前，特朗普在社交媒体推特上指责，科恩是为了缩短刑期而说谎。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月27日

指控对特朗普有什么可能影响？

在法理上，科恩掌握的确凿证据并不多，对特朗普的影响有限。

若有更多证人或证据证明，特朗普在竞选总统期间，曾直接或间接向据报与他有染的女性支付封口费，或会构成其违反竞选法律的指控。以金钱掩饰丑闻的行为被视为是提供政治献金，而隐瞒政治献金不报，违反了美国的竞选法规。

科恩已承认相关控罪，但他出示的证据似乎还不足构成对特朗普的致命一击。

科恩曝光特朗普为人、竞选团队运作的诸多细节，在政治上对总统造成一定冲击。然而，有鉴于他因谎报税收、向国会说谎即将锒铛入狱，他证言的可信性将被打上一个问号。

图片版权 Reuters Image caption 国会议员Paul Gosar在听证会上放置标语，指责科恩是“骗子”。

关于特朗普知晓幕僚与俄罗斯律师密会一事，科恩的证言显得薄弱。政治立场保守的福克斯电视台网站在头条标题上写道，科恩没有拿出通俄门指控的有力证据。

在只有一家之言、证据并不全面充分的情况下，科恩的证词似乎难以说服支持与反对特朗普的任一阵营改变主意。

在特朗普反对者看来，这巩固了他们对总统的一贯认知：满嘴谎言、在公众背后做着许多见不得人的勾当。在特朗普支持者看来，科恩倒戈相向，是不择手段想去抓住最后一根救命稻草。

在国会听证会上，科恩试图为自己打造一个浪子回头的形象，表示痛悔当初听命特朗普。

他说，自己以往是为了保护特朗普而说谎；但在质疑他的人眼中，科恩如今是为了自保而说谎。