图片版权 Reuters Image caption 特朗普政府首席谈判代表莱特希泽对国会表示，他将寻求达成保护美国企业知识产权的贸易协定。

美国国会警告特朗普政府，任何与中国的贸易协定都应当确保对方在政策上做出实质性改变。

该表态发生在两国贸易谈判的关键阶段。美国总统特朗普最近表示，他可能会见中国领导人习近平并在3月宣布一项协议。

国会越来越担忧，特朗普将无法解决在知识产权和不公平贸易方面的根本分歧。周二（2月26日）美国众议院筹款委员会听证会上，共和党和民主党议员都敦促特朗普政府首席谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）继续采取强硬态度。

“本届政府已经选择进行高风险对抗，”民主党议员理查·尼尔（Richard Neal）说，“必须坚持下去拿到好协议。”

“让中国负起责任”

特朗普2017年发起贸易战，理由是不公平的贸易行为，他指控中国企业强迫美国企业向中国转让技术，并且窃取美国企业知识产权。

美国对价值2500亿美元的中国产品征收关税，中国也对1100亿美元的美国商品征收关税。特朗普还威胁要对价值2670亿美元的中国出口美国产品征收关税，这将导致中国进口到美国的产品几乎全部被征收关税。

中美贸易争端引发了人们对全球经济增长的担忧，并且给中国经济带来了额外的压力。

在美国，中美贸易战让金融市场感到不安，也损害了农民的利益，提高了美国企业的成本，也让美国总统达成协议的压力增大。

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周三（27日），美国国会议员表达了对特朗普政府征收关税的担忧。但他们说，他们同意特朗普的既定目标，并且敦促政府抵制诱惑，不要轻易达成协议。

“我们都认为，中国几十年来一直在贸易上作假，”共和党议员布雷迪（Kevin Brady）说。

“虽然我们希望中国买更多美国的商品，但更重要的是让中国负起责任，”他说。

寻求定期会晤

此前有关特朗普贸易政策的国会听证气氛紧张，议员们批评政府与欧洲、加拿大及其他盟友的关税和争执。

一直在中美贸易问题上持强硬立场的美国贸易代表莱特希泽得到了热烈欢迎。

莱特希泽说，他的重点是确保达成一项可行的协议，并消除美国企业与中国分享技术的压力。

“我不认为我们应接受任何没有结构性变化、无可行性的东西，”他说，谈判正在取得“真正的进展”。

图片版权 Reuters Image caption 中国副总理刘鹤（左）与美国总统特朗普、美国首席谈判代表莱特希泽（右）

莱特希泽说，协议可能包括两国官员定期会面的条款。

路透社报道，美国希望举行定期会晤，以确保与中国任何可能的贸易协定执行效力。

路透社引述莱特希泽称，美国希望在协定执行过程中，低级官员每月举行一次会议，副部长级官员每季度举行一次会议，部长级官员每半年举行一次会议。

莱特希泽还驳斥了有关他与特朗普关系紧张的猜测，特朗普最近曾就最终协议的形式公开反驳莱特希泽。