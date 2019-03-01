图片版权 Pixar Image caption 八分钟的动画短片《包宝宝》夺下今年奥斯卡金像奖最佳动画短片。

短短八分钟的动画短片《包宝宝》（Bao），以具有中国文化象征的“包子”诠释母亲的爱，夺下今年奥斯卡金像奖最佳动画短片。影评分析，《包宝宝》以包子诠释中国当代的社会现象，且突显文化融合，符合美国价值，因此成功获得评审青睐。

80后华人

《包宝宝》（Bao）叙述一名居住在美国旧金山的华裔母亲，孤单在家度日，某天突然发现有颗包子会动，就展开了母亲与包子的生活。事实上，这颗“拟人包子”就是她的儿子，母亲对他照顾地无微不至，真切阐述传统华人家庭中常见的父母形象。

这部动画短片是由29岁的加拿大华裔导演石之予（Domee Shi）执导，是皮克斯（Pixar Animation Studios）首部由女性执导的动画短片，也是首部华人执导的动画片。

图片版权 Getty Images Image caption 华裔女导演石之予(右)。好莱坞屏幕上的华人固有形象在悄然变化，不再只是过去的功夫传人。

石之予曾对媒体表示，故事背景设定在1991年，是因为当年父母带着两岁的她移民加拿大，而会以包子作为创作元素是是因为食物是他在中华文化成长的印记。

虽然从小在西方社会长大，但父母对他的过度保护就和所有传统华人家庭一样，这也是《包宝宝》的创作来源。

石之予透露，这部八分钟的短片是她童年的缩影，自己就是片中的包子宝宝。从小父母就非常保护，不让她碰触任何危险事，但也因为这样的过度保护使她感到挫折，一直到长大后，才逐渐了解母亲的爱护。

跨越东西的共鸣

台湾影评人墨卓向BBC表示，主要国际影展及电影市场取向仍以欧美为主流，欧美评审对于其他文化会有期待，像是过去充满中国元素的电影“功夫熊猫”，就受到西方观众的喜爱，在当地成为主流。

他进一步分析，因为美国是个文化大熔炉的国家，对多元文化保持开放态度，从《疯狂亚洲富豪》（Crazy Rich Asians，港译《我的超豪男友》，陆译《摘金奇缘》）到这次夺奖的《包宝宝》，都呈现出欧美人眼中华人的刻板印象。不过希望也能借此扭转更根深蒂固的认知，比如过去电影中关于东方文化常以“功夫”表现华人。

他强调，奥斯卡金像奖是美国的奖项，因此在评选时还是会融入美国的价值观，

墨卓说，华人强调以家为重的价值观，但欧美却是以个人为出发点，《包宝宝》呈现出中西价值观的碰撞，也是社会现象。他说：“《包宝宝》把这种矛盾用短短八分钟，呈现出《疯狂亚洲富豪》想谈的议题。”

墨卓表示，今年29岁的《包宝宝》导演石之予出生在中国“一胎化政策”的时代，小孩长大后离开父母，完全反映出这一代中国人的现象及想法，也突显出两个世代的差异。

曾旅居美国的台湾观众杨雅儒也表示类似看法，她向BBC中文表示，该动画片在美国华人圈引发共鸣，故事贴切描述了新一代华裔与父母的世代差异。她说，很多美国电影或戏剧存在对华人的刻板印象，这部动画反而是精准呈现当代社会现象。

她举例，很多华裔的父母对孩子非常照顾，甚至准备便当，这在中华传统文化下再自然不过，但这些孩子到学校后会被当地同学取笑，这些都会造成世代矛盾。

《包宝宝》的结局是华裔孩子与父母的和解，互相包容彼此不同的价值观，但杨雅儒说，现实生活中，很多华裔朋友因为价值观的差异与父母的关系出现裂痕，其后很难与父母和解。

图片版权 Warner bros Image caption 《疯狂亚洲富豪》是好莱坞25年来首部全亚裔电影。

中国崛起带动中华文化

《包宝宝》的导演石之予首次入围奥斯卡奖，一入围就得奖，成绩亮眼。石之予在领奖时表示，“有古怪创意和想法的人不要害怕，把你们的故事讲出来，一定会得到共鸣！”

她说：“美好的故事会感动人，会让他们产生连接，会让他们感觉到惊讶和美好。所以我也相信在我的狂野思想中，我能够把他们带进电影。”

石之予透露，她很爱母亲，所以非常理解包宝宝影片中那种母亲的心态。她强调，不是我母亲的话，我也没办法做成这部短片。石之予曾向媒体表示，拍这部片前，石之予籍着回中国探亲的机会，在四川和重庆收集当地饮食文化的相关资料。

中华文化在越来越多的欧美戏剧作品中呈现，知名电影监制焦雄屏认为，中国市场崛起是关键因素。

她向BBC中文分析，中国将会撼动美国在电影史上100年的地位，许多电影公司会关注电影是否能进入中国市场，因此中国元素会在许多作品中展现。

另外，许多中国人投资电影，会要求在电影中穿插中华文化元素，希望更广泛地将中华文化介绍给世界，也是原因之一。

她举例，像是一两句华语台词或一两个华人角色，甚至电影主题都会环绕在华人文化。她说：“《疯狂亚洲富豪》大受欢迎，无论评价如何，都能看出世界非常关注华人社会。”

焦雄屏认为，中国元素出现电影或艺术上已成为不可挡的趋势，未来只会更多，不会更少。