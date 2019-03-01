克什米尔：印度和巴基斯坦在那里打什么仗

图片版权 Getty Images Image caption 2019年2月14日对印度军营的炸弹袭击是过去30年来伤亡最多的一次。

印度和巴基斯坦在克什米尔已经打过两仗。可是还有多少人记得是为了什么？

1947年，印度和巴基斯坦还没有从大英帝国独立出去，克什米尔就是个火药味很浓的地方。根据印度独立法案，克什米尔可以选择归属印度或者巴基斯坦。

当时的克什米尔统治者，哈里·辛格，决定归属印度。1947年战争爆发，持续了两年。

1965年，第二场战争爆发。1999年，印度和巴基斯坦支持的武装力量短暂交火。

那时印度和巴基斯坦都已经自称拥有了核武器。

图片版权 Getty Images Image caption 印巴双方边防武装在没有冲突的日子每天要举行面对面的示威仪式。2017年8月14日资料图片

政局动荡不安

克什米尔当地许多人不希望接受印度统治，而是希望独立，或者并入巴基斯坦。

印度管辖的两个邦人口中60%是穆斯林，占多数。这在印度各个邦里是唯一的。

失业率居高不下，民众抗议遭军警镇压，反叛力量与军队发生武装冲突，这些都加剧了局势不稳。

自1989年以来，克什米尔印辖区的武装反叛时起时落。到2016年7月出现一波新的暴力，22岁的叛军首领瓦尼在与军警交火中被击毙，引发大规模抗议示威。瓦尼生前善于利用社交媒体，在年轻人中颇有声望，普遍认为是他重振了当地反叛武装，并使得反叛力量合法化。

瓦尼的葬礼吸引了无数哀悼者。葬礼结束后，他们与军队爆发了激烈冲突，暴力局面持续了数日，30多位平民丧生，许多人受伤。自此，当地的暴力活动逐渐升级。

2018年，有500多人在冲突中丧生，包括军警、平民和反叛武装成员。

图片版权 Reuters Image caption 克什米尔印度辖区的民众抗议

和平希望有多大？

印度和巴基斯坦2003年曾签订过停火协议，决定结束控制线附近多年不断的流血争端。

巴基斯坦后来还承诺将停止向印辖区的反叛力量提供资助，而印度也同意赦免他们，条件是他们放弃武装。

到2014年，新一届印度政府上台，对巴基斯坦立场变得强硬，但仍愿举行克什米尔和谈。时任巴基斯坦总理沙里夫甚至去德里参加了印度总理莫迪的宣誓就职典礼。

然而，一年后局势骤变。印度指责巴基斯坦管辖一方的武装力量袭击了印度北方旁遮普邦的空军基地。总理莫迪取消了2017年赴伊斯兰堡参加区域峰会的行程。自那以后，印巴谈判陷入停滞。

图片版权 Getty Images Image caption 巴基斯坦前总理沙里夫和印度总理莫迪2014年承诺要在克什米尔实现和平

回到了起点?

2016年，克什米尔印辖区民众抗议遭武力镇压，令已经暗淡的持久和平希望更加渺茫。2018年6月，印度总理莫迪所在的政党退出印度执政联盟，导致克什米尔印辖区由德里直接管控，当地人更加愤怒。

很快到了现在，2019年2月14日，一起自杀式袭击扑灭了两国关系解冻的最后一丝希望。印度认为巴基斯坦境内的武装力量袭击了克什米尔的印度驻军，40多名印度军人丧生，是自1989年以来最血腥的一次。

印度发誓要采取一切可能的外交步骤在国际社会鼓励巴基斯坦。

2月26日，印度向巴基斯坦辖区境内发动空袭，声称袭击目标是巴基斯坦的军事基地。

巴基斯坦说，印度的空袭没有造成重大伤亡和损失，但巴基斯坦必须还击。

至此，战争一触即发。

2月27日，巴基斯坦宣布击落两架进入巴方领空的印度空军飞机，一名印度空军军官被俘。巴基斯坦空军还袭击了印度境内的目标。次日，巴基斯坦表示3月1日把俘虏交还印度，以此释放希望实现和平的信号。