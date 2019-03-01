图片版权 Tariq Zaidi Image caption 朝鲜咸镜北道清津的一家幼儿园里，一名女孩正在演奏大提琴。

在朝鲜长大是什么感觉？去年年底，当摄影师塔里克·扎伊迪（Tariq Zaidi）访问朝鲜时，他试图拍下朝鲜父母与孩子之间的互动时刻。

我去了朝鲜九个道中的八个道，沿途还参观了学校、幼儿园和音乐学院。并未有太多外国人能有机会到访这个国家，对于得以到访的人来说，拍照也受到限制。

这些照片是我在朝鲜陪同人员允许下拍摄的，它们让我一窥这个隐士之国的孩子们如何成长。

我的旅程从中国北部边境城市丹东开始，一直走到与韩国接壤的开城，其间穿过朝鲜首都平壤、东海岸的元山，以及中俄边境附近的清津和会宁。

虽然这些照片并不能做到面面俱到，但确实改变了我对沿途接触到儿童的文化、社会环境和理想的看法。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 会宁学生少年宫的一名女童正在演奏传统的朝鲜鼓。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 平壤游乐场的父母与他们的孩子。

每当我们去一个城镇，我们都试图要求参观一所学校。朝鲜有很多不同种类的学校，在参观很多景点之余的观光活动都包括参观像这样的教育机构。

很多学生想要展示他们流利的英语。在一些学校，游客被鼓励与英语说得最好的尖子生随意交流。

很多对话都是一些常识性知识，话题也很宽泛，例如披头士乐队。这颇为让人意外，因为人们曾以为他们不会喜欢坦率的交流，但这里的环境却很开放。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 一名女生正在咸镜北道图书馆学习。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 平壤的一名母亲背着她的孩子。

我们参观的一些学校为最优秀的学生提供了一流的设施，我们被告知它们被称为学宫。很明显，还有很多其他类型的学校，但我们没有去看。

学生们对体育、音乐和文化的重视是显而易见的。很多学生都渴望接待游客，比如进行足球和篮球等比赛。

但是，除了在官方引导参观的指定目的地外，在其他一些旅程中，我捕捉到了一些更加自然的镜头：一名父亲在地铁上抱着他的孩子，一位母亲在操场上和她的孩子玩耍，而我在公交车上疾驰而过。他们甚至没有发现我。

这样的时刻展现了一个显而易见的问题——无论你发现自己处于什么样的统治之下，家庭生活最终大同小异。在朝鲜上学的孩子和其他人一样，都有自己的目标和抱负。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 平壤地铁里，一名父亲正抱着他的女儿。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 开城的一名母亲将她的孩子放在车篮里。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 会宁的一名穿着传统朝鲜服的女孩。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 平壤大团体操表演，17,490名学生创造出动态的马赛克图案。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 平壤邮票博物馆里的女学生和她的妈妈。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 平壤万景台学生少年宫的学生正在上舞蹈课。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 会宁的学校操场上，男生们正在双杠上锻炼。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 清津的一名女孩正在弹钢琴。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 平壤公交车上，一名女童正向窗外眺望。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 清津外语学校的学生们正在上英语课。

图片版权 Tariq Zaidi Image caption 傍晚时分，开城的一名女生边骑车边看手机。

你可以在Instagram (@tariqzaidiphoto)、Facebook (@tariqzaidiphotography)及网站https://www.tariqzaidi.com/上关注塔里克·扎伊迪的作品。