图辑：在隐士之国——朝鲜长大的孩子们
在朝鲜长大是什么感觉？去年年底，当摄影师塔里克·扎伊迪（Tariq Zaidi）访问朝鲜时，他试图拍下朝鲜父母与孩子之间的互动时刻。
我去了朝鲜九个道中的八个道，沿途还参观了学校、幼儿园和音乐学院。并未有太多外国人能有机会到访这个国家，对于得以到访的人来说，拍照也受到限制。
这些照片是我在朝鲜陪同人员允许下拍摄的，它们让我一窥这个隐士之国的孩子们如何成长。
我的旅程从中国北部边境城市丹东开始，一直走到与韩国接壤的开城，其间穿过朝鲜首都平壤、东海岸的元山，以及中俄边境附近的清津和会宁。
虽然这些照片并不能做到面面俱到，但确实改变了我对沿途接触到儿童的文化、社会环境和理想的看法。
每当我们去一个城镇，我们都试图要求参观一所学校。朝鲜有很多不同种类的学校，在参观很多景点之余的观光活动都包括参观像这样的教育机构。
很多学生想要展示他们流利的英语。在一些学校，游客被鼓励与英语说得最好的尖子生随意交流。
很多对话都是一些常识性知识，话题也很宽泛，例如披头士乐队。这颇为让人意外，因为人们曾以为他们不会喜欢坦率的交流，但这里的环境却很开放。
我们参观的一些学校为最优秀的学生提供了一流的设施，我们被告知它们被称为学宫。很明显，还有很多其他类型的学校，但我们没有去看。
学生们对体育、音乐和文化的重视是显而易见的。很多学生都渴望接待游客，比如进行足球和篮球等比赛。
但是，除了在官方引导参观的指定目的地外，在其他一些旅程中，我捕捉到了一些更加自然的镜头：一名父亲在地铁上抱着他的孩子，一位母亲在操场上和她的孩子玩耍，而我在公交车上疾驰而过。他们甚至没有发现我。
这样的时刻展现了一个显而易见的问题——无论你发现自己处于什么样的统治之下，家庭生活最终大同小异。在朝鲜上学的孩子和其他人一样，都有自己的目标和抱负。
你可以在Instagram (@tariqzaidiphoto)、Facebook (@tariqzaidiphotography)及网站https://www.tariqzaidi.com/上关注塔里克·扎伊迪的作品。