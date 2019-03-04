图片版权 Getty Images Image caption 金正恩在南北首脑会谈中曾对文在寅说，他"愿意借鉴越南模式"。

注：本文不代表BBC观点和立场。

特朗普和金正恩的河内峰会意外收场。本文不讨论峰会，首先关注的是，为什么选在越南举行？

一种具有相当共识的看法是，特朗普想要引导金正恩向河内看齐，后者曾经和华盛顿也是敌人，但两国建交后，现在发展成为战略合作伙伴关系，美国资本大量投资越南，后者经济呈现蒸蒸日上之势。特朗普想告诉金正恩，如果平壤以河内为榜样，弃核发展经济，也将像越南一样，成为全球资本追逐之地。

还有一种稍带阴谋论的看法就和中国有关了，这种观点认为，美国选河内作为特金会的地点，是要把朝鲜变成一个亲美国家。这样，南有越南，北有朝鲜，美国通过两个共产主义的小兄弟把老大哥中国夹在中间，在战略上形成对中国的钳制之势。

不排除美国有这样的意图，但这可能想象大于现实。特金会选址河内，与其说是特朗普看中了越南这个“宝地”，不如说是迁就金正恩的需要。就特朗普而言，除中俄外，大概全球任何一个国家都可以作为举办特金会之地，越南并非首选。但金正恩受到的限制就太多了，西方国家不一定喜欢金正恩去（可能也不欢迎特朗普），而且欧洲路途太远，他的专机飞不了那么远，再租中国飞机又不愿意，身边的国家看来只有一个蒙古适合，但蒙古的接待条件不太理想，东南亚国家除马来西亚外，和朝鲜的关系都还不错，可也是远距离飞行。相对来说，也就只有越南最合乎条件。靠近中国，又是社会主义国家，一路上有中国保驾护航，安全上有保证。我认为这是金正恩选择越南的主要原因。

图片版权 Getty Images Image caption 虽然朝越同为社会主义国家，有着相同的意识形态，但无论从政治体制和经济结构来看，都差异明显。

那么他是否还有学学越南经济发展模式的考量？在特金会后，金正恩对越南正式访问两天，他上台已经7年多，除了四次访问中国以及去年到新加坡外，至今尚未对其他国家进行过访问，所以借这次峰会，顺便考察越南，有为朝鲜取经的意思在内。但这个“取经”是否意味着金正恩要以越南为榜样，学习越南的革新开放经验，将来走越南式的改革发展道路，还有待观察。尽管去年金正恩在南北首脑会谈中曾对文在寅说，他“愿意借鉴越南模式”。

为什么金正恩不太可能学习越南的经济发展模式？一句话，两者国情有很大不同。虽然朝越同为社会主义国家，有着相同的意识形态，但无论从政治体制和经济结构来看，都差异明显。越南政治体制中最高领导层的“四驾马车”架构形成了一种互相制衡的态势，党的总书记不能一权独大，虽然本届越共已经打破这个架构，总书记和国家主席一肩挑，权力有所增强，但总的来说越共总书记的权力受到很多制约。越南政治体制中还有一个别的共产党国家没有的突出特点，就是以胡志明市为代表的南方集团和以河内为代表的北方集团，前者垄断了经济权力，后者垄断了政治权力，两者大有分庭抗礼之势，所以也有人担心越南今后会不会分裂成北南两个国家。

朝鲜是一元化领导体制，国家权力垄断在金正恩个人手里，其权威党内无人敢挑战。从政治体制层面说，金正恩是否对越南模式感兴趣，是要打问号的。

图片版权 Getty Images Image caption 如果学越南过度依赖外资，以朝鲜国有企业的竞争力，估计一夕之间都会死光，对朝鲜政权而言，这无疑是一个非常大的威胁。

当然，外界所谓的金正恩学越南模式，更多指的是在经济领域的改革和开放，而非政治。然而，即使是经济，两国也有很大差别。越南1986年搞革新开放时，模仿对象是中国，越南之所以要模仿中国，是因为只有中国这个榜样可学。但即便如此，越南用的是“革新开放”而非照搬中国的“改革开放”，这里不仅是字面含义的差异，更是发展道路的差别。总的来说，越南的“革新”小，“开放”大，总体偏重开放。越南学中国发展外向型经济的经验，但外资在越南经济中所占比重比中国更高，2017年达到70%以上，越南经济基本被外资控制。这与越南的国情有关。越南是在上世纪70年代中才统一的，之后和中国又打了一仗，其经济结构中国企比例本来就不高，另外，也没建立完整的工业体系。

然而，越南有区位优势，南部在统一前实行的是资本主义制度，因此，在革新开放后，利用区位优势大力进行招商引资，发展外向型经济。在外资带动下，最近几年保持了较快发展速度。尤其是去年中美贸易战后，大量原来在中国的外企包括中国本土企业，迁往越南，致使越南经济发展强劲。但由于外资在国家经济中的比重过大，真正创造的价值和财富被外企拿走，导致国家经济实力和工人收入增长不快。越南的总人口接近一亿，2017年其GDP尚不到毗邻的中国广西省七成，而后者的人口只相当于越南的1/3。

相对越南，朝鲜的工业基础更加薄弱，效率更低，朝鲜是公有制的天下，私人经济基本绝迹，外资也很少，人口两千多万，国内市场狭窄，回旋余地不大，如果学越南过度依赖外资，以朝鲜国有企业的竞争力，估计一夕之间都会死光，对朝鲜政权而言，这无疑是一个非常大的威胁。此乃金正恩为什么到现在对改革开放还犹豫的原因。但朝鲜又不得不开放，不开放国家肯定没有前途，而要开放，必须先弃核。因为不弃核，朝鲜只能永远处于封闭状态，由于地缘政治的恶劣，没有外资敢大规模进入朝鲜。所以对金正恩，他现在面临的还不是学谁的问题，而是在弃核和开放之间的利弊权衡，以及如何开放的问题。

他最后有可能会选择开放而放弃拥核，这是朝鲜唯一的出路。但弃核有一个过程，第二次特金会意外没有签署协议，表明朝鲜的弃核比外界想象的复杂得多。

在完全弃核前，金正恩很难实行有力度的经济改革和开放。而即使朝鲜弃核开放，金正恩在开放的力度和对外资的选择方面，也会小心翼翼，因为朝鲜公有制的低效率，金正恩必须考虑和防范改革和开放对整体经济的冲击及由此带来的对政权的威胁。他会考虑在可控的前提下试探，中国举办特区的经验可能会被效仿。