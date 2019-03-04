宁边基地：朝鲜核心脏的历史和秘密设施

图片版权 MOD Image caption 宁边基地未来仍是关注朝鲜问题之关键

在越南河内举行的美国朝鲜首脑峰会结束后，特朗普表示，他与金正恩之间的绊脚石来自一个关键：“朝鲜将得到什么来交换其宁边核设施的禁令”。

宁边是朝鲜生产可用于核武材料的基地。早在河内峰会之前，便有传闻说平壤会提出关闭宁边整个或部分核武基地，以换取取消经济制裁。

防务专家梅丽莎·汉纳姆（Melissa Hanham）解读了位于朝鲜核计划核心的这个恶名昭彰之地。

“宁边核科学研究中心”拥有一个宽阔的校园，主要服务于军事任务 ，为朝鲜的核武器生产可分裂材料。它始建于1961年—在朝鲜与前苏联达成了两项核协议之后。

九龙江贯穿校园，河水用于冷却相邻的原子反应堆。宁边基地的某些地方行使行政和项目支撑功能。美国希望能拆除反应堆和相关设施，主要包括：

更小更轻的核武器

图片版权 Getty Images Image caption 平壤宣称有能力制造核导弹。

IRT-2000反应堆是宁边最小和历史最久的反应堆。1965年在前苏联的监督下完成，最初用于生产低浓缩铀 （low-enriched uranium），用于科学目的和生产医疗用的同位素。

直到1973年，前苏联才用燃料棒来运行反应炉，但朝鲜后来将反应炉转换为生产高浓缩铀 （highly-enriched uranium）。

虽然这个反应堆不能为朝鲜生产太多核分裂材料，但有人忧心它可以使用附近的同位素实验室生产氚（tritium）或氘化锂（lithium deuteride ）等同位素。

只需几克氚就可以在核弹头中使用，提升其效能，从而为导弹提供更小更轻的装置。

两次尝试未能将其关闭

这座5兆瓦的反应堆1986年完工，是校园内最著名的反应堆。它是仿造世界第一个核电厂—英国卡尔德·霍尔(Calder Hall)原子堆设计建造的。

此反应堆生产了大量用于朝鲜核武器的钚（plutonium），而且是几次朝鲜与它国外交对抗或突破之关键处。今日，它仍可使用附近九龙江的河水继续运作。

国际原子能机构（IAEA）之前几次在朝鲜的允许下，让相关检查员进入反应堆。

之前曾有两次“关闭”反应堆的尝试 —但当朝鲜与外界关系恶化时，这两次尝试都无法实现。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜仍未放弃核武。

外界无人探访过

2010年9月，卫星图像显示5兆瓦（5MW）反应炉以南开始建有大型建筑。虽然最初结构并不明显，但之前参观过基地的美国科学家被告知，它将成为2010年用于电力生产的实验性轻水反应堆。

今日反应堆外部看似完整，但尚未有已运行之具体证据。自2010设施完成以来，外界无人探访过。

放射化学实验室

该设施实际上是一个钚再处理设备（a plutonium reprocessing facility），用于将反应堆中用过的燃料棒转换成可用于武器之材料。

朝鲜最初告诉国际原子能机构该设施用于培训核能科学家，但国际原子能机构认为它实际上是用来再处理相关核材料。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜与美国此次在越南没有达成任何协议。

这一庞大无比的设施计划用来处理来自5兆瓦反应堆和附近50兆瓦反应堆的钚，后者在完工前被废弃。

卫星图像显示了基地周围的车辆活动和建筑。然而，这一再处理设施运行时，外界鲜少能够探测其情形，也不知道有多少钚被再处理运用。

新基地扩大了一倍

2010年，朝鲜透露它已将其燃料制造设施改建为铀浓缩设施。

参观过该燃料制造设施的科学家估计该建筑物容纳近2000台离心机（centrifuges）。 2013年朝鲜将该设施之占地面积扩大了一倍，但未知离心机的数量是否也翻倍。

美国怀疑朝鲜当时推进的是巴基斯坦核武科学家卡.迪尔汗(A.Q. Khan)非法推动数十年的铀浓缩秘密计划。

宁边之外还有其他基地？

虽然宁边是朝鲜宣布的唯一核设施基地，但人们普遍认为朝鲜至少还有两个其他核基地。

2018年，“开放资源”（open-source research ）主导之研究确认了朝鲜降仙（Kangson）附近的另一个可能基地。

关闭宁边或其部分设施的协议不适用于关闭朝鲜的其他核能相关的浓缩设施—而这些设施极难以检测且可轻易隐藏。伊朗便选择在地下和山上建设浓缩设施。

朝鲜不大可能放弃核武。然而，如果采取相关措施能核实、监测甚至永久拆除宁边的设施，那便表示朝鲜不再能够为其核武生产钚或氚。铀仍然值得关注，因为只有一个可疑的铀浓缩设施位于宁边。

即便如此，若能拆除宁边或其部分设施，这对平壤制造更多核弹头的能力来说将是一大挫折。