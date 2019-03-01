印度“飞行棺材”和巴基斯坦利剑“枭龙”

图片版权 EPA Image caption 印度国防部长曾透露表示，该国从俄罗斯购买的872架米格飞机中，超过半数都在事故中坠毁，造成2百多人的死亡。图为印军米格21升空。

印度和巴基斯坦在各自控制的克什米尔地区边境空中交手，再次曝光了印度空军的“难言之隐”，受到中国印度巴基斯坦等国家媒体和军迷关注。

2019年2月，印度宣称为打击藏匿在巴基斯坦境内的恐怖组织，直接派战机越过克什米尔实际控制线进入巴基斯坦进行轰炸，并宣称大获全胜。

但仅一天之后，否认支持恐怖组织并警告说要反击的巴基斯坦空军宣布击落了两架印军战机，其中一架坠落在印度控制线一侧，另一架米格21战斗机坠落在巴基斯坦控制线一侧。

据媒体报道，击落印军战机的是中国和巴基斯坦联合研制、中国成都飞机制造公司生产的准三代“枭龙”型战机（巴基斯坦方面名为“雷电”型战机）。巴军击落印军战机消息传出后，已经上市的成都飞机制造公司股票价格连续两天涨停。

印度空军起初否认其战机被巴基斯坦军方击落，声称所有战机都安全返航。但随着巴基斯坦公布抓获印度空军飞行员的视频后，真相公开，并且折射出印度空军几十年来似乎无解的“难言之隐”。

“寡妇制造者”

作为南亚头号强国，印度的人口之多和国力之强是巴基斯坦无法比拟的。据欧盟的一个军力网站的数据显示，印度空军的飞机总数超过2200架，巴基斯坦仅有1100架。印度主力战斗机数量也比巴基斯坦多三分之一。

但印度空军的战斗机的来源多样化，有的从法、德、美等西方国家购买，但相当多的来源于俄国。其中，俄制老一代米格21单座单发超音速轻型战斗机，从1963年就开始在印度空军服役。印度从60年代开始仿制米格21，一度成为印度空军的支柱。

但正是这款飞机频频发生事故，被印度空军飞行员戏称为 “飞行棺材”或“寡妇制造者”。

2012年，时任印度国防部长就在议会透露了一个令人惊讶的消息：该国从俄罗斯购买的872架米格战机中，超过半数都在事故中坠毁，造成200多人丧生。

但经过升级的米格21到2019年仍在印度空军中发挥重要作用。

武器多元化问题

印度空军飞行员经常抱怨一些米格战斗机降落太快，天窗的设计让他们无法正确地看到跑道。

图片版权 AFP Image caption 巴基斯坦士兵在被巴方宣布击落的印军战机残骸边上。

虽然印度空军计划现代化，要将包括米格21战斗机在内的老飞机逐渐退役，并增加从西方购买武器，为此印度从法国购买了一批幻影2000战斗机，但国防现代化落实起来行动非常迟缓。

但德里的印度国防分析师巴拉特·卡纳德认为，武器多元化问题正是印度空军问题面临的结症。

他表示，印度空军使用不同国家的多种型号飞机，使训练和维护保养难以达标，并使空军面临的问题恶化。

军售的政治影响

据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的全球军售报告，印度在过去近10年来是世界上最大的武器进口国，并且越来越多地向西方寻求购买武器。

美国现在是印度第一大武器供应商。

图片版权 EPA Image caption 2019年初，印度宣称为打击藏匿在巴基斯坦境内的恐怖组织，直接派战机越过克什米尔实际控制线进入巴基斯坦进行轰炸，并宣称大获全胜。

但卡纳德担心西方国家会保留关键零部件和支持，“作为对付印度的一种政治筹码”。

虽然卡纳德认为俄罗斯人不太会这样做，但俄方也被指在米格备件供应方面迟缓。

因为中印地缘政治竞争，印度恐怕难以从向巴基斯坦提供枭龙的中国方面购买新型战机，而中国也不太可能给印度提供“依天之剑”，允许印度在南亚“屠龙”。