图片版权 AFP Image caption 关于"无核化"，特朗普和金正恩之间并没有多大的共同认识。

（注：本文不代表BBC立场和观点）

没有协议，没有声明，也没有午餐，河内峰会变成了“黑天鹅”。当白宫宣布美朝领导人河内峰会没有达成任何协议的时候，全世界错愕了。这样的结果让韩国股市暴跌了将近2个百分点，看得出来，谁对这次失败的首脑谈判最失望。为什么会出现这样的结果呢？自诩为“谈判大师”的特朗普总统为什么选择离开谈判桌呢？

从美国国内的反应来看，特朗普的选择似乎是最不坏的选择，众参两院的领导人都支持特朗普“无协议”而归。相比于一个小协议来说，无协议倒不一定算是失败。河内峰会，特朗普寄希望达成大交易，创造一个大胜利。但是最后发现，那是个大坑，所以不跳坑也是胜利。如果签署了失败的协议，河内峰会就可能是特朗普政治生涯的“滑铁卢”。

会谈失败之后，特朗普举行了记者会，透露了一些信息。在他看来，因为朝鲜要求解除全部制裁，美国做不到；而朝鲜外相李勇浩凌晨召开的记者会也通报了相关的情况，反驳了特朗普的说法。李勇浩的说法是，朝鲜只是要求部分解除制裁，主要是联合国五个决议中涉及到民生项目的内容；同时朝鲜愿意在朝美专家共同监督下拆除宁边核设施。虽然双方表示不太一样，但是基本事实是明确的，那就是无核化换解除制裁这一交易没有谈拢。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜外相李勇浩表示，“现阶段下，很难说有比我们的提议更能达成协议的方法。这样的机会很难再有。 ”

特朗普的底线或者说红线就是在朝鲜完全无核化之前不会放松制裁，这是他手中的一张王牌。在特朗普的意识中，美朝关系缓和的主要原因是“极限施压”，而极限施压包括对朝鲜的军事威胁以及对朝鲜的经济制裁。经济制裁与军事施压并不一样，需要时间的积累，也需要一个网络。因此，即便是部分制裁取消也等于交出去了这张王牌。特朗普一直强调或者兜售“朝鲜繁荣”的构想，给朝鲜画了一张大饼，但是要达到这一点，就需要完全解除核武装。朝鲜外相李勇浩也声明，在美朝目前的信任条件下，朝鲜能做到的就是宁边核设施的永久废弃。在朝鲜看来，自从新加坡峰会以来，朝鲜在无核化方面已经做出了一系列动作，但是对朝制裁没有放松。这就涉及到一个问题，到底什么是无核化？

关于“无核化”，特朗普和金正恩之间并没有多大的共同认识。在新加坡峰会之后的宣言中提到了"朝鲜半岛无核化"，特朗普认为就是解除朝鲜的核武装，是一个结果；而金正恩的无核化内涵比较丰富，是过程性的。这样的误会一直没有解决，在金英哲和蓬佩奥进行的多轮高级别磋商中也是如此，最终这个问题被带到了河内峰会上。

在特朗普的“交易的艺术”中有一条，“要比谈判对手多一点竞争优势”。无论特朗普还是金正恩，都理解部分解除制裁其实是在制裁网络上出现了漏洞。特朗普很清楚，制裁作为一种武器是需要时间积累的，就像木桶一样，如果出现了一个洞，水就漏没了。另外，特朗普对朝鲜提出的宁边核设施并不是很看重，毕竟在会晤之前，美国的情报机构也披露，朝鲜还有其他核设施。宁边的意义与10年前已经大不相同，对拥有氢弹和远程火箭的朝鲜而言，宁边只是一个历史性的符号。特朗普要求朝鲜做得更多，也符合其谈判的思路。

图片版权 Reuters Image caption 河内峰会上，美朝双方笑容可掬，但是最后还是谈不拢，没有签署协议。

双方的底线没有交集，公约数不够大，至少不足以支撑一个“大胜利”一样的协议，所以谈判失败了。问题在于，如果事先知道有如此之大的分歧，为什么还要去河内举行峰会呢？一次失败的谈判还不如不谈。朝方也透露，金正恩委员长几乎失去了与美国继续谈判的意愿，特朗普在短期内也很难再寄望美朝会晤取得突破性进展、实现外交大胜利。河内峰会，谈判过程中有很多成果，很多人为之惋惜。但是无论双方多么接近协议，没有签署、也没有发表的协议只能停留在人们的怀念之中。即便签署和发表的协议，也有一个执行和落实的问题。这次峰会至少意味着“金特”第三次会晤在短期内已无可能了。

双方带着彼此的“错误知觉”，总认为对方会做出更大的让步。另外，谈判团队没有解决的问题不要寄希望首脑去解决。况且特朗普在河内的时候"后院起火"，曾经的私人律师科恩大爆其料，他的心情肯定不好，更不容易达成妥协。

最后，特朗普和金正恩都寄希望于河内峰会提振自己的声望，获得更多的政治资源。明知道有很多问题没有解决，无核化、解除制裁这些核心交易内容没有谈妥，还是坚持要去河内。毕竟第一次新加坡峰会给二人带来了巨大的收益，这似乎也是一种路径依赖。人，总愿意从胜利走向更大的胜利，结果就是“灰犀牛”一样的系统性危机集中爆发，“黑天鹅”就这么起飞了。