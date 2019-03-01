华为孟晚舟事件：加拿大正式启动引渡程序

  • 2019年 3月 1日
Meng Wanzhou, Huawei Technologies Co Ltd"s chief financial officer (CFO), is seen in this undated handout photo obtained by Reuters December 6, 2018. 图片版权 Reuters
Image caption 去年12月，孟晚舟在加拿大温哥华被捕。

加拿大司法部宣布，启动对华为高管孟晚舟的引渡程序，正式颁布“授权进行书”（Authority to Proceed）。

司法部周五（3月1日）在声明中称，经过“彻底而全面地”审视证据，认为案情符合加拿大《引渡法》所载要求，有足够证据来启动引渡的法律程序。

授权进行书是引渡过程的第一步。接下来，法庭将裁定是否引渡孟晚舟，引渡决定最终需要加拿大司法部长批准。

美国司法部在1月底正式宣布起诉华为及其首席财务官孟晚舟，并寻求加拿大引渡孟晚舟。华为及孟晚舟被控的23项指控包括银行及电信欺诈、妨碍司法，以及窃取商业机密。

加拿大司法部最新声明指出，引渡聆讯并非法庭审判，不决定当事人是有罪或无罪。"如果当事人最终从加拿大被引渡到外国接受审判，当事人将在当地接受审判。"

同日，孟晚舟的代表律师马丁（David Martin）在对媒体的声明中表示，对加拿大司法部的决定感到失望。辩护团队指，本案背后有政治因素，包括美国总统多次提到将为中美贸易谈判而干预孟案。

接下来会发生什么？

3月6日孟晚舟将在加拿大卑诗省最高法庭出庭，届时法庭将会宣布她引渡聆讯的排期。孟晚舟的辩护团队很可能要求法庭给予他们更多时间准备聆讯。

熟悉引渡法的加拿大刑事律师波廷（Gary Botting）对BBC中文表示，引渡聆讯可能被安排在一周至6个月后，通常情况下，聆讯安排在至少4个月后。

波廷认为，鉴于此案对中加关系影响极大，颁布授权进行书应是司法部长咨询内阁后作出的决定，是“由司法部宣布、但带有政治性（quasi-political）”的内阁决定。

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Image caption 孟晚舟是华为创始人任正非之女。

授权进行书发出之后，根据司法独立的法治原则，其他部门不能干涉法庭及司法部长对于该案的决定。

引渡聆讯有别于保释聆讯，并不考虑嫌疑人弃保可能性，而主要分析案情、证据充分程度等因素，考虑是否有引渡至外国的必要。

最后，如果加拿大引渡法庭认定需要引渡，将由加拿大司法部长决定是否批准移交嫌疑人。

在法庭程序推进期间，预料正处于保释中的孟晚舟会继续住在温哥华家中。

引渡程序有可能被中止吗？

加拿大卑诗省刑事律师德毕奥（Greg DelBigio）对BBC中文表示，中止引渡存在3种情况，包括：美国检察官撤销对孟晚舟的起诉，加拿大引渡法庭法官决定不予引渡，或是加拿大司法部长不批准引渡。

根据加拿大的引渡法与美加引渡协议，被引渡人涉嫌的罪行需是美加两国都认定为犯罪的行为，这一原则被称为“双重犯罪”（dual criminality）。另外，被引渡人涉嫌的罪行在加拿大会被判处一年或以上监禁，才符合引渡的要求。

预料孟晚舟的律师团队将以该案不符合“双重犯罪”原则作为辩护理由。在对媒体的声明中，她的律师团队指，该案中孟涉嫌的罪名在加拿大并非是犯罪，因此对司法部颁布授权进行书表示忧虑。

在某些情况下，司法部长可推翻法庭的引渡裁定，包括涉嫌的罪行“具有政治因素”。预料孟晚舟的律师也会以此作为反对引渡的理由。

各方怎么说？

宣布对华为及孟晚舟的指控时，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷指，华为无视美国法律及国际商业准则。“华为这样的公司对我们的经济和国家安全都构成威胁，”他说。

但美国总统特朗普早前的一个表态引起轩然大波，他说，如果对达成美中贸易协议有帮助，他愿意干预孟晚舟案。

加拿大政府一直强调，加国是一个法治国家，孟晚舟的引渡不应政治化。加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum）因公开表示美国对孟晚舟的引渡请求存在缺陷，而在总理特鲁多的要求下辞职。

北京政府显然不满意加方的解释，中加关系陷入空前危机。中国至今仍然拘留了两名加拿大公民，相信与孟案有关。

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任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

华为创始人、孟晚舟的父亲任正非2月接受BBC专访时，否认美国针对华为与孟的指控，称之为“政治陷害”。

关于孟晚舟被捕一事，他说：“但是现在已经走了这一步，我们还是（会）通过法庭来解决这个问题。”

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