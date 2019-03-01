图片版权 Reuters Image caption 去年12月，孟晚舟在加拿大温哥华被捕。

加拿大司法部宣布，启动对华为高管孟晚舟的引渡程序，正式颁布“授权进行书”（Authority to Proceed）。

司法部周五（3月1日）在声明中称，经过“彻底而全面地”审视证据，认为案情符合加拿大《引渡法》所载要求，有足够证据来启动引渡的法律程序。

授权进行书是引渡过程的第一步。接下来，法庭将裁定是否引渡孟晚舟，引渡决定最终需要加拿大司法部长批准。

美国司法部在1月底正式宣布起诉华为及其首席财务官孟晚舟，并寻求加拿大引渡孟晚舟。华为及孟晚舟被控的23项指控包括银行及电信欺诈、妨碍司法，以及窃取商业机密。

加拿大司法部最新声明指出，引渡聆讯并非法庭审判，不决定当事人是有罪或无罪。"如果当事人最终从加拿大被引渡到外国接受审判，当事人将在当地接受审判。"

同日，孟晚舟的代表律师马丁（David Martin）在对媒体的声明中表示，对加拿大司法部的决定感到失望。辩护团队指，本案背后有政治因素，包括美国总统多次提到将为中美贸易谈判而干预孟案。

接下来会发生什么？

3月6日孟晚舟将在加拿大卑诗省最高法庭出庭，届时法庭将会宣布她引渡聆讯的排期。孟晚舟的辩护团队很可能要求法庭给予他们更多时间准备聆讯。

熟悉引渡法的加拿大刑事律师波廷（Gary Botting）对BBC中文表示，引渡聆讯可能被安排在一周至6个月后，通常情况下，聆讯安排在至少4个月后。

波廷认为，鉴于此案对中加关系影响极大，颁布授权进行书应是司法部长咨询内阁后作出的决定，是“由司法部宣布、但带有政治性（quasi-political）”的内阁决定。

图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟是华为创始人任正非之女。

授权进行书发出之后，根据司法独立的法治原则，其他部门不能干涉法庭及司法部长对于该案的决定。

引渡聆讯有别于保释聆讯，并不考虑嫌疑人弃保可能性，而主要分析案情、证据充分程度等因素，考虑是否有引渡至外国的必要。

最后，如果加拿大引渡法庭认定需要引渡，将由加拿大司法部长决定是否批准移交嫌疑人。

在法庭程序推进期间，预料正处于保释中的孟晚舟会继续住在温哥华家中。

引渡程序有可能被中止吗？

加拿大卑诗省刑事律师德毕奥（Greg DelBigio）对BBC中文表示，中止引渡存在3种情况，包括：美国检察官撤销对孟晚舟的起诉，加拿大引渡法庭法官决定不予引渡，或是加拿大司法部长不批准引渡。

根据加拿大的引渡法与美加引渡协议，被引渡人涉嫌的罪行需是美加两国都认定为犯罪的行为，这一原则被称为“双重犯罪”（dual criminality）。另外，被引渡人涉嫌的罪行在加拿大会被判处一年或以上监禁，才符合引渡的要求。

预料孟晚舟的律师团队将以该案不符合“双重犯罪”原则作为辩护理由。在对媒体的声明中，她的律师团队指，该案中孟涉嫌的罪名在加拿大并非是犯罪，因此对司法部颁布授权进行书表示忧虑。

在某些情况下，司法部长可推翻法庭的引渡裁定，包括涉嫌的罪行“具有政治因素”。预料孟晚舟的律师也会以此作为反对引渡的理由。

各方怎么说？

宣布对华为及孟晚舟的指控时，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷指，华为无视美国法律及国际商业准则。“华为这样的公司对我们的经济和国家安全都构成威胁，”他说。

但美国总统特朗普早前的一个表态引起轩然大波，他说，如果对达成美中贸易协议有帮助，他愿意干预孟晚舟案。

加拿大政府一直强调，加国是一个法治国家，孟晚舟的引渡不应政治化。加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum）因公开表示美国对孟晚舟的引渡请求存在缺陷，而在总理特鲁多的要求下辞职。

北京政府显然不满意加方的解释，中加关系陷入空前危机。中国至今仍然拘留了两名加拿大公民，相信与孟案有关。

你的器材不支持播放多媒体材料 任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

华为创始人、孟晚舟的父亲任正非2月接受BBC专访时，否认美国针对华为与孟的指控，称之为“政治陷害”。

关于孟晚舟被捕一事，他说：“但是现在已经走了这一步，我们还是（会）通过法庭来解决这个问题。”