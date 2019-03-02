特朗普金正恩无协议峰会、印巴边界爆发空战、奥斯卡金像奖与本周更多好故事

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普和金正恩的越南会面，并未如外界预料那样签署实质性协议，分析指双方最大分歧仍在于弃核细节。

2019年第九周，奥斯卡金像奖在美国洛杉矶落下帷幕；特朗普金正恩峰会以无协议告终；印度巴基斯坦边界爆发空战。中国大陆在字典中修改了部分汉字词语的普通话读音；台湾发布的恐怖游戏《还愿》（Devotion）在两岸引发热议。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 特朗普金正恩无协议峰会 弃核争执可能阻碍了“更大协议”

图片版权 EPA Image caption 越南报章以头条新闻方式，报道特朗普与金正恩的会面。

为期两天的美朝第二次首脑峰会出现让人感到意外的结局。

外界原本期望，去年美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在新加坡峰会期间签署联合声明的画面会重现，甚至双方会宣布正式终止战争状态，但河内峰会却以双方提早离开、未签署任何协议而告终。

2. 印度巴基斯坦边界爆发空战 国际影响几何

图片版权 AFP Image caption 巴基斯坦士兵在被巴方宣布击落的印军战机残骸边上。

全世界在不安和焦虑中，迎来了2019年。全球经济放缓，风险上升，但衰退尚未降临。在这种阴霾中，世界经济风险似乎仍在增加，不确定因素包括美中贸易战、英国脱欧，委内瑞拉内乱等。

世界各地的各种风险似乎都没有找到妥善的解决方案。就在这个时候，印度和巴基斯坦这两个核大国突然又为了克什米尔的新仇旧恨爆发武装冲突，令世界关注。

3. 还愿网游遭半夜下架 小熊维尼再次惹怒北京审查者

图片版权 Red Candle Games/Devotion Image caption 引发争议的符咒，其中的红印中有维尼熊及习近平字样。

台湾公司“赤烛”在Steam游戏平台发布的恐怖游戏《还愿》（Devotion）在中国大陆与台湾引发热议。

游戏场景中的“彩蛋”，出现“习近平小熊维尼”及疑似影射中国领导人习近平的词语，台湾网友叫好，但许多中国大陆的网友则扬言抵制，游戏公司2月26日清晨突然宣布将游戏下架。

4. 汉字改音“将错就错” 网友称难被说服

图片版权 CNA Image caption 与相对固定的汉字不同，汉语从古至今发音变化很大。

中国有关部门在字典中修改了部分汉字词语的普通话读音，包括把很多常见词的发音“将错就错”，改为大多数人都读错的用法。

如同英语中同一个单词偶尔也会出现不同读法一样，汉语普通话中围绕同一个汉字出现不同读音的争议由来已久。有时候，甚至能引发一场抗议或官司……

5. 奥斯卡2019：完整获奖名单

图片版权 Reuters Image caption 今年最佳男女演员与最佳男女配角获奖者合影。

今年奥斯卡金像奖在美国洛杉矶落下帷幕。

《波西米亚狂想曲》（Bohemian Rhapsody）是最大赢家获得包括最佳男演员在内的四项奖。 《黑豹》（Black Panther）、《绿薄旅友》（Green Book）和《罗马》（Roma） 分获三项奖。