被朝鲜扣押的美国大学生家人发声：金正恩政权“邪恶”

图片版权 Reuters Image caption 22岁的瓦姆比尔（中）2016年以游客身份前往朝鲜。

美国总统特朗普日前与朝鲜领导人金正恩在越南河内会面前，多次称赞对方，又说他相信金正恩对曾经被朝鲜关押的美国男子瓦姆比尔（Otto Warmbier）的事件不知情，被瓦姆比尔的家人批评。

瓦姆比尔2016年以游客身份前往朝鲜，之后被朝鲜指控尝试偷取一张宣传海报，被关押至2017年获释，但他返回美国数日后就去世。

瓦姆比尔的家人形容金正恩的政权“邪恶”，也是杀死瓦姆比尔的凶手。声明没有提到特朗普的名字，但似乎是针对特朗普在河内峰会前后对金正恩的多番称赞。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普多番称赞金正恩，但两人的会谈最终没有成果。

瓦姆比尔的家人周五（3月1日）透过多家美国媒体发表简短声明，指他们尊重特朗普和金正恩在河内的峰会，因此等待会议结束后才发声。

声明没有提到特朗普的名字，但形容金正恩和他的“邪恶政权要为无法想象的残酷和非人道行为”负责。“这是没有任何借口和美言可以改变。”

特朗普之后在社交网站发文，说讨厌自己的说话被“曲解”，也澄清自己绝对认为朝鲜必须对瓦姆比尔的死负责。“瓦姆比尔和他的家人已经成为情感和力量的代表人物，在许多年之后都会是这样”。

特朗普又强调自己上任后把瓦姆比尔和另外三名美国人拯救回国，而前任美国政府“什么都没有做”。

你的器材不支持播放多媒体材料 右四是瓦姆比尔

瓦姆比尔2016年1月跟随一个旅行团到达朝鲜。他被关押后，被裁定“阴谋颠覆国家罪”罪成，判处15年劳改，最终17个月后获释。

他在2017年6月回到美国前已经陷入昏迷状态，数日后在家乡俄亥俄州去世。

瓦姆比尔的父母获邀出席特朗普的2018年国情咨文演说，期间特朗普说瓦姆比尔的父母见证了“一个威胁我们世界的危险人物”，矛头直指金正恩。

图片版权 Getty Images Image caption 瓦姆比尔的父母获邀出席特朗普的2018年国情咨文演说。

特朗普如何称赞金正恩？

特朗普在周四（3月2日）峰会结束后出席记者会时，透露双方谈及瓦姆比尔的事件。特朗普当时说金正恩对事件感到“十分难过”。

美国霍士新闻（Fox News）同一天播出特朗普的访问，特朗普形容金正恩“十分聪颖”，又形容对方是个“真正的领袖”。

特朗普对霍士新闻主持人汉尼提（Sean Hannity）说一些人认为他不应该喜欢金正恩，但他为自己辩护说：“为甚么我不应喜欢他？”