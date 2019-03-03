图片版权 AFP Image caption 在韩国驻扎的美军在３万人左右

美国和韩国确认停止春季大规模联合军演，以缓和与朝鲜的关系，支持通过外交努力达到半岛无核化的目标。

虽然大规模联合演习将停止，小规模演习将继续。去年，在特朗普和金正恩会面后，两国已暂停多个军演。

朝鲜长期以来将美韩军演看作两国入侵朝鲜的准备。

“非常昂贵”与“非常挑衅”

五角大楼一份声明称，国防部代理部长沙纳汉周六与韩国国防部长官郑景斗通电话，同意停止定于春季举行的“关键决断”和“秃鹫”系列联合军演。但还不清楚是否为永久停止。

批评者认为，取消军演可能破坏美国和韩国对朝鲜的军事防御。但也有声音认为，这一担忧并不充分。

上周四，特朗普和金正恩在越南首都河内举行第二次峰会。会谈后，特朗普向记者表示，军演“非常非常昂贵”。

特朗普称，“我给将军们说，你知道，演习很有趣，你们玩战争游戏也不错。我不是说这没必要，因为在一些层面上有必要，但是在另一些方面则没有必要。”

五角大楼称，去年美韩“乙支自由卫士”军演被暂停，原本可能花费1400万美元。美国每年的国防预算为大约7000亿美元。

图片版权 Getty Images Image caption 美韩军演中，两军进行登陆演习

朝鲜官方媒体一直用“火上加油”来形容美韩军演，并称这有带来“无法控制的核武战争”的风险。在去年六月，第一次“特金会”前，特朗普也曾以“非常挑衅”形容联合军演。因此，取消军演被认为是为下一步更紧密的“无核化”谈判创造条件。

不过，美国《洛杉矶时报》报道称，决定取消军演的时间点令人产生疑问：特朗普是否放弃了对朝鲜的一个影响重大的工具，且美国一无所获？

何为美韩军演？

朝鲜战争后，美国一直有部队驻扎在韩国。1953年，《美韩共同防御条约》签订，此后大约有3万名美军士兵驻扎在韩国。

两国每年都会举行联合军演，包括春季的“关键决断”和“秃鹫”以及夏秋季的“乙支自由卫士”联合军演。过去，“秃鹫”联合军演通常有20万韩军和3万美军参加，包括陆海空军及特种部队。“关键决断”则是由电脑模拟的军演。

图片版权 Getty Images Image caption 韩美两国坚称联合军演是出于防卫目的。

朝鲜对于美国在亚洲其他地方驻军也感到不满，特别是日本的驻军。每年美日也会有联合军演。美军在太平洋的关岛也有驻有重兵。

此外，关岛是美国领土，而且是美国在区域安全军事政策中重要的一环。在2017年8月，朝鲜曾威胁要对关岛发射导弹。关岛是朝鲜导弹能轻易射达的美国领土。

路透社援引一位要求匿名的美国官员称，作出停止军演的决定已经有一段时间，并不是上周四特朗普和金正恩河内会谈的成果。

虽然取消军演，不过特朗普排除了从朝鲜半岛撤军的选项。