MH370航班失踪五周年将近 马国政府表示愿重启搜索

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马来西亚航空MH370航班失踪五周年前夕，马来西亚官员表示如果外界发现新的线索或有效建议，马方会考虑重新开展搜索。

马来西亚运输部长陆兆福（Loke Siew Fook）表示，马国政府愿意重新与私人公司合作，如果它们成功找到MH370航班的残骸，会给对方支付酬金。

马来西亚政府早前与美国公司海洋无限（Ocean Infinity) 签订协议，如果海洋无限成功找到MH370的残骸，会给对方支付7000万美元酬金。海洋无限去年结束搜束行动，但它之后一直表示，过去一年已经研究出新科技，或许能更有效地搜索。

MH370航班在2014年3月8日从吉隆坡飞往北京途中与航空管制员失去联络。澳大利亚、马来西亚和中国等多国搜索队之后展开了大规模搜索，没有任何发现，行动最终在两年后结束。机上载有239人，大多都是中国藉乘客。

多个印度洋沿岸国家发现数块属于MH370航机的碎片被潮水冲到岸边，但至今仍然没有找到飞机的主残骸。

部分已确认的MH370相关残片

2015年7月在法属留尼汪岛发现的一截飞机襟副翼（flaperon）——2015年9月证实为失踪客机残骸 来自机尾的水平尾翼（horizontal stabilizer），于2015年12月在莫桑比克被发现 印有“不准踩踏”（No Step）字样的尾翼穩定器面板，2016年2月于莫桑比克被发现 印有罗尔斯·罗伊斯公司标志的飞机引擎罩，2016年3月于南非摩梭湾被发现 机舱内的一块门板碎片，2016年3月于毛里求斯罗德里格斯岛发现

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陆兆福回应传媒时说，海洋无限目前仍然未给出一个新的搜索计划。如果这家公司可以拿出线索或实质计划，马方愿意与这家公司商讨。路透社曾经就事件向海洋无限查询，但对方没有回应。

海洋无限在去年的搜索行动中，出动无人潜艇在海底搜索，最终无功而返。

马来西亚政府去年7月就MH370事件发出调查报告，指涉事的波音777客机可能是故意被驶离原定航道，但没有具体说明谁应该为此负责，也指出要找出涉事客机残骸，才能确定发生了什么事。

展示碎片

一些MH370乘客的家属周日（3月3日）公开展示了两块属于客机的碎片，包括一块在东非坦桑尼亚发现的机翼残骸，长度约4.27米。

这些飞机碎片在马来西亚政府手里。

图片版权 AFP Image caption 这块机翼残骸是目前找到的MH370航班碎片中最大的一块。

其中一名乘客安妮（Anne Daisy）的女儿格雷丝（Grace Nathan）在周日马航MH370死难家属举办的活动时表示，他们希望公开展示MH370的碎片有助公众了解他们的感受。

她接受路透社采访时说，这块机翼残骸十分大，让人可以想象原本飞机的大小。“我不能相信这样的一块儿碎片，能花两年时间飘到非洲去。我也不禁在想，我的母亲现在在哪里。”