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上周，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）和他的前司法部长王州迪（Jody Wilson-Raybould）之间一场暗流涌动的政治丑闻进入了戏剧性的白热化阶段。

现在，人们在要求特鲁多辞职。

到底发生了什么？

政治干预司法？

特鲁多被指曾经向他的前司法部长施压，要求与一家涉嫌腐败的公司达成协议，并且在她拒绝服从之后进行报复。

一些分析人士认为，此次揭秘可能会令特鲁多在今年10月的大选当中付出代价。

王州迪指，特鲁多和他的团队花费了多个月的时间，试图令她相信，将该公司告上法庭将会令加拿大损失就业，也会令他的政党损失选票。

王州迪还表示，她受到了“威胁性的暗示”，并且认为，情况在她被清洗出司法部之后才有所好转。

图片版权 Reuters Image caption 加拿大前司法部长王州迪就事件发声。

相关方都有谁？

前司法部长－王州迪此前是加拿大的总检察长和司法部长。与英国不同，在加拿大，这两个职位由同一个人担任。

她也是加拿大历史上第一个担任司法部长的原住民，参与过加拿大多项里程碑的立法，包括大麻合法化以及安乐死法案等。

今年，她从司法部被调职至退伍军人部——这一调动被很多人看作是降职。

涉事企业－SNC-兰万灵公司（SNC-Lavalin）是世界最大的工程与建筑公司之一。

该公司正面临诈骗和腐败指控，其中包括被指曾在2001至2011年间向利比亚官员提供大约4800万加元（3600万美元；2800万美元）的贿赂，当时利比亚仍由穆阿迈尔·卡扎菲（Muammar Gaddafi）掌权。

该公司已经公开游说，请求达成补偿协议而不是出庭接受审讯，自称已经进行过内部整治，修正了运作方式。

加拿大总理－贾斯汀·特鲁多在2015年凭高透明度、性别平等和承诺修复与加拿大原住民的关系等政纲赢得大选成为总理，并组成多数政府。

他将在2019年10月再度面临联邦大选。

图片版权 Reuters Image caption 王州迪（右）与总理特鲁多。

总理为什么帮该公司说话？

SNC-兰万灵公司总部设在魁北克省，该省是一个摇摆省份，长期被视作自由党在大选中制胜的关键战场。

在自由党赢得魁北克省的时候，就经常能够在议会中赢得大多数地位；但在他们输掉魁北克省时，他们通常都会大败。

王州迪声称受到压力的时候，也正值魁北克省处在选举形势不相上下的时刻，最终魁北克省的自由党领导人菲利普·库亚尔（Philippe Couillard）下台。

王州迪指，自由党一直向她提及魁北克选举，将此作为她应该考虑与SNC-兰万灵公司达成协议的理由之一。

特鲁多的立场

特鲁多已经否认有任何不当行为，并表示他或者他的内部团队为SNC－兰万灵公司所做过的任何游说行动，都是为了保障就业。

上周四（2月28日），特鲁多在接受记者提问时表示，他不同意王州迪对于有关事件的“描述”，坚称他的团队遵守了相关规定。

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可能的后果

特鲁多的长期好友、首席秘书杰拉尔德·巴茨（Gerald Butts）已经辞职。

很多人预测，王州迪点名提到的其他高层官员也有可能陆续辞职。

加拿大联邦道德专员正在就王州迪的指控进行调查，了解是否有人违反了利益冲突的相关原则。王州迪自己则表示，她相信没有违法的事件发生，但是认为总理办公室的行为不恰当。

而真正的问题是：这一切对于特鲁多以及他的大选来说，意味着什么？

保守党领袖安德鲁·希尔（Andrew Scheer）已经要求特鲁多辞职，指他不再具备领导人所需的“道德权威”。

辞职似乎是不太可能的，但是根据加拿大专栏记者埃贝尔（Chantal Hebert）以及其他政治评论员的说法，有可能发生的是，到秋天大选的时候，SNC－兰万灵公司事件的沉重阴影将仍然会“压在自由党人的肩上”。