受困大雪五天 男子与狗靠墨西哥卷饼酱保命

图片版权 Deschutes County Police Image caption 杰里米·泰勒及他的小狗没有被雪所困时拍下的照片。

美国俄勒冈州一名男子大雪中与狗被困车内，靠着吃墨西哥卷饼酱捱过五天。

该名36岁男子杰里米·泰勒，在2月24日星期日开车出发到加油站加油后失去消息。警方于2月27日星期三发出失踪人口报告，最后于星期五发现该男子因为大雪被困在车内，警方称该名男子及同行的狗并无大碍，只是“饿了”。

他向警方表示，他第一天被困时，当晚就在车内过夜，可惜第二天的积雪更多了，而他身上并没有手机。他和小狗尝试从车中离开，但因为积雪太多，所以最后返回车内。

根据警方发布的声明，“杰里米在被困的日子，透过有规律地重启引擎及食用数包的墨西哥卷饼酱保暖。”

而帮助杰里米保命的墨西哥卷饼酱是来自美国一家连锁式快餐店塔可钟（Taco Bell）的火辣酱。在社交媒体上，杰里米表达了对火辣酱的感谢，认为自己“非常幸运”。他一共吃掉三包保命的火辣酱。

塔可钟对杰里米和小狗能够安然无恙表示高兴，更准备与杰里米联络，为他送上墨西哥卷饼及一个关怀套装。