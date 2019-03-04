Image caption 美国歌手迈克尔·杰克逊建造了"梦幻庄园"，那里被设计成吸引儿童的游乐场。

被誉为“流行乐之王”的美国歌手迈克尔·杰克逊（ Michael Jackson）去世差不多10年后，这位集歌手，歌曲作者，唱片制作人，舞蹈家和演员于一身的传奇艺人“性侵儿童”成了最近一部影片的主题。

在名为《离开梦幻庄园》（Leaving Neverland）的影片中，两位现在已经是30和40多岁的男子说，他们在7岁和10岁的时候成了杰克逊喜欢的小朋友，他的性侵受害者。这部刚刚在美国播出的影片引起歌星家人和粉丝的愤怒反应。

本周英国电视频道也将播出这部纪录片，片中受到性虐的受害者透露了令人震惊的往事。影片说杰克逊夜夜强奸那些男孩。英国《每日电讯报》周一（3月4日）刊登了对这部纪录片导演的采访。

今年55岁的丹·里德（Dan Reed）拍摄过诸如《孟买恐怖袭击》(2009)和《为海地而战》(2011)这类有影响的影片，获得5个英国电影学院奖。丹·里德说，他的纪录片会改变人们对迈克尔·杰克逊这位天皇巨星的看法。

Image caption 40岁的赛夫查克（左）和36岁的罗布森（右）描述了令人震惊的性侵细节。罗布森说他每次和杰克逊单独在一起就会被性侵。

丹·里德说，杰克逊活着的时候为自己营造了儿童保护者和支持者的形象谎言，他的商业伙伴和家人都竭力为他辩护，因此要揭露他的难度很大。人们即使知道他是个频繁性侵儿童的人，但是还会继续听他的音乐。如果人们这么做觉得没什么不妥，也行。如果觉得不对，也可以先听听别的音乐。

《离开梦幻庄园》今年1月25日在美国犹他州的圣丹斯电影节上首次播出后，引发了公众强烈反应。影片播出时，现场有大批警察戒备，防止出现意外。

里德收到杰克逊在世界各地粉丝通过电邮以及世界媒体发出的愤怒回应，其中包括来自中国，台湾和新加坡的支持者。他们还没有看过他的片子，就指责里德“用心险恶”，还发出各种对他的人身攻击和威胁。

迈克尔·杰克逊的家人，和他一起组成“杰克逊五人”同台演出的几个兄弟都对这部纪录片发出谴责，他们坚持说杰克逊找男童一起举行的“过夜聚会”完全无辜。

杰克逊音乐公司已经针对播放纪录片的总部在美国的HBO电视网（Home Box Office）发起了一亿美元的诉讼。HBO电视网周末在美国已经播出了这个纪录片的第一部分。

在长达4小时的影片中，现在已经40岁的赛夫查克（James Safechuck）和36岁的罗布森（Wade Robson）及其家人描述了令人震惊的性侵细节。这两个人在未成年的时候很长时间和杰克逊在一起。

图片版权 channel 4 Image caption 1990年代罗布森小的时候和杰克逊在一起

赛夫查克在1987年和杰克逊一起拍百事可乐广告的时候大约9岁。拍过广告后，杰克西开始和他交朋友，请他们去自己在加利福尼亚的“梦幻庄园”，亲自领他游览。

罗布森后来成了女星布兰妮·斯皮尔斯（Britney Spears）的舞蹈设计者。1987年他在5岁的时候在杰克逊的巡回演出期间赢得了头奖，因此在澳大利亚布里斯本见到了歌星本人。第二天，杰克逊请罗布森上台和他一起跳舞。

又过了两年，罗布森的母亲移居美国。自那以后的7年当中，罗布森说，他一直受到杰克逊的性侵，他还具体指出在"梦幻庄院"杰克逊和他发生性关系的各个地点。

里德说，他的纪录片讲述了爱和对爱背叛的主题。他说杰克逊不仅仅在身体上性侵那些男童，而且对他们造成了心理和情感上的伤害。他说，如果你不理解那些男孩子爱杰克逊，就不能理解他们的行为：为什么不告诉自己的妈妈，为什么在法庭上为杰克逊辩护……

不过支持杰克逊的粉丝说，赛夫查克和罗布森证词中描述的性行为多有雷同，因为他们雇用了一个律师团队。还有和杰克逊有密切友谊的其他男童都否认他们遭受过性侵。

迈克尔·杰克逊一直有一种童真般纯洁的公众形象。但是里德说，这是因为这位歌星投入大量金钱，时间和精力营造这种在公众心目中的形象。但是他的“梦幻庄园”被设计成游乐场，就是为了吸引儿童，让他这个娈童癖在光天化日下可以为所欲为。