走私逾千海龟大案揭示全球第四大非法贸易

图片版权 Bureau of Customs NAIA/Facebook Image caption 菲律宾机场截获超过1500只活龟，其中既有红色易危物种名单中的海龟，也有凶猛的入侵物种巴西龟。

菲律宾机场截获超过1500只活龟，揭示出世界上继毒品、军火和人口之外的第四大暴利的野生动物非法贸易中龟市场的冰山一角。

2019年3月初，菲律宾警方在马尼拉机场查获了超过1500多只用胶带包裹的活海龟和陆龟，价值超过450万比索（约等于6万英镑，或者约8.7万美元）。

这些爬行动物是在4件无人认领的行李中找到。警方估计，携带这些野生动物者可能担心无法通过海关检查而放弃了这批野生动物。

一旦被抓，走私这批野生动物者可能面临两年监禁和高达20万比索的罚款。

海龟和陆龟已经在地球上生存了长达2.2亿年，但对其中许多物种来说，目前生存形势非常严峻。

上世纪90年代中国广东水产资源保护站的数据称，过去南海约有海龟1.6万至4.6万只，如今中国南海，人们能见到的海龟几乎绝迹。

中国龟市场需求巨大，野生龟类的走私在中国也利润巨大。

龟类走私还给中港台带来物种入侵环境破坏及疾病传播问题。

赃物清点和来龙去脉

近年来，菲律宾、马来西亚和印度尼西亚滋生了几条主要面向中国的走私网络。这次在菲律宾截获的小海龟最终目的地尚不明确，但亚洲主要的非法海龟交易与中国市场有关。

在菲律宾尼诺伊阿基诺国际机场到达区，在4件无人认领的行李中，共发现了1529只种不同种类的海龟。

其中一些海龟是苏卡达陆龟。这种海龟名列世界自然保护联盟的红色易危物种名单中。此外，还有些是在中国大陆与台湾被认为是对当地天然龟类物种威胁性巨大的红耳龟（又名巴西龟）。

菲律宾海关表示，这些爬行动物可能是一名菲律宾乘客留下的，他乘坐的是菲律宾航空公司从香港起飞的航班。

图片版权 Bureau of Customs NAIA/Facebook Image caption 因为中日韩等亚洲地区龟在文化、饮食、药材、宠物等方面的重要作用，市场需求巨大，因此也存在利润巨大的非法贸易。

在亚洲，市场很大，需求旺盛，龟的价格水涨船高。有时它们被当作异国情调的宠物饲养，有时被用作传统医学的药材，也在亚洲部分地区作为一种美味。龟肉被一些人认为是春药，龟骨和壳可以用于医药。

不久前，马来西亚海事机构截获的一艘船，试图将3300只被世界自然基金会列为十大濒危物种之列的猪鼻龟走私到该国。

中国海龟的濒危和龟市场

全球野生动物非法贸易每年利润高达数百亿美元。野生海龟、陆龟非法交易也属于其中一部分。

由于人类大规模捕杀和天然环境受到破坏，很多种类的野生海龟和陆龟数量大幅下降，进入濒危或易危物种行列。

海洋保护人士称，在现存的7种海龟中，有6种濒临灭绝，占到了海龟种数的86%，并且在进一步减少，科学家呼吁保护、拯救这些海龟。

虽然中国已经将海龟列为二级保护动物，但因为大规模捕杀、宠物和药材市场需求，海龟数量逐年减少，而亚洲海龟贸易目的地主要仍在中国。

环保人士指出，濒危动物海龟面临着人类和环境的多重威胁，但降低中国买家的需求很可能是最有效的拯救方案。

物种入侵

图片版权 Bureau of Customs NAIA/Facebook Image caption 走私者将小龟放在盒子里，然后装在箱子里面。

随着经济迅速发展，亚洲特别是中国对龟的需求量巨大。作为宠物、食材、药材，乃至放生动物，龟在中国市场巨大。

原产地美国和墨西哥的巴西龟因为生存力强、繁殖快、缺少天敌和凶狠捕食能力，名列世界自然保护联盟的最危险外来入侵物种。它在原产地美国被禁止交易，欧盟和多个国家禁止进口。

但中国大陆自从上世纪80年代从香港引入后，养殖场大规模企业养殖和个人作为宠物养殖。

如同在台湾一样，因为放生和逃逸，巴西龟现在已经遍布中国大陆南北和台湾各地，成为最普遍的龟种，而中国的中华龟等本土野生乌龟已经在很多地方变得罕见甚至绝迹。