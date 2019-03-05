上课时替学生照顾宝宝 美国教授“托儿照”成网上热话
- 2019年 3月 5日
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美国一名数学教授在授课时替学生照顾宝宝，被拍下照片后在网上疯传，获得一众网民大赞。
因为未能找到托儿服务，于是小宝宝的父亲韦恩·阿耶 (Wayne Hayer)直接把小宝宝带到课室。韦恩解释情况后，内森斯·亚历山大 (Nathan Alexander) 教授便为他抱着小宝宝直到下课，好让韦恩可以好好的“抄写笔记”。
“我并没有小孩。”亚历山大教授对Buzzfeed新闻说。
“最初我还很担心宝宝在我怀里会哭，但最后过程顺利。她表现得非常规矩。”
亚历山大教授在莫尔豪斯学院授课。这是一所位于美国乔治亚州亚特兰大的私立文理学院、男子学院和传统黑人大学。非裔美国人、民权运动领袖马丁·路德·金是其中一名著名毕业生。
据报，当亚历山大教授发觉韦恩经常早退照顾宝宝后，便容许韦恩带宝宝到教室。
“他是全职学生，在学校参加领袖计划，同时也是家长。他在做两份工作。”亚历山大教授向美国有线电视新闻网CNN说。“当宝宝开始睡觉，我便对学生说‘也许我讲课有点沉闷。’”
“这张照片成为了家长生活的写照，亦表达了可负担托儿服务的重要。”
这张照片在社交媒体上广传，一众网民支持亚历山大教授，以及他的授课技巧。