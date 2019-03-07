捷克男子被自己喂养的狮子咬死

图片版权 Zdenek Nemec / MAFRA / Profimedia Image caption 普拉谢克当年曾与有关当局就饲养狮子而引起纷争

捷克东部一名男子被自己喂养在家中后园，关在笼中的狮子咬死。

该名男子麦可·普拉谢克（Michal Prasek）在家饲养一头九岁的雄性狮子及一头雌性狮子，在意外发生前已经引起当地居民忧虑。死者父亲在笼中发现儿子的尸体。他向当地媒体表示死者当时被反锁在笼中。

警察接报到场后，将两只分别关在两个不同围栏中的狮子开枪击毙。一名警方发言人向当地传媒表示，“绝对有需要枪杀狮子”，才能取回男子的遗体。

2016年，普拉克斯购买了一头雄性狮子，去年再购买一头雌性狮子，并在家中的后院以自制的围栏饲养它们。他过去曾经否认非法兴建围棚，后来因非法繁殖而被罚款。其后因为拒绝让有关部门进入他的物业范围，双方陷入了僵局。

由于捷克缺乏相关设施，以及未取得任何狮子被虐待的证据，所以有关当局未能将狮子移除。

去年夏天，普拉谢克带母狮散步时，与一名骑自行车的人相撞，成为了当地的头条新闻。

经过警方介入后，事件被视为交通事故。

萨迪卓夫市长托马斯·科曹雷克 (Tomas Kocourek) 说：“今天的意外或许能解决这个长期问题。”