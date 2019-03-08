给同事三明治下毒全程被拍到 德国男子囚终身
- 2019年 3月 8日
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一名德国男子在同事的三明治中下毒，令对方成为植物人，被法院判处终身监禁。
该名57岁男子克劳辛 (Klaus O)，在同事的三明治洒上“粉末”，过程被闭路电视拍下。一名受害人永久成为植物人，其余两名同事的肾脏遭到严重破坏。
经过检测后，检定“粉末”为乙酸盐，俗称醋酸盐，是一种近乎无味的物质，人类误服后会严重破坏内脏功能。而警方到犯人家中作进一步搜证，发现汞，铅及镉（一种有毒过渡金属）。
审讯过程中，被告保持沉默，检察官未能找出该名男子的犯罪动机。
据《南德意志报》报导，法官认为他会“对公众构成危险”，所以他将不能获得减刑。
2018年，和克劳辛一起供职于一家金属配件厂的同事举报称，自己的午餐中发现了白色粉末。闭路电视拍下了克劳辛撒粉末的整个过程。
警方称，从2000年起，该公司已经有21名员工去世，警方正着手调查事件。
据《德新社》报导，在审判期间，一名心理学家形容克劳辛的行为“仿如一位研究员，尝试让兔子吃下不同物质及观察其反应”。